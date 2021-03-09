Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена
У тому, що телефонні переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена поки не відбулися, немає ніякого негативу.
Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.
Вона вважає, що лідери двох країн не поговорили по телефону, оскільки американський президент ще не встиг сформувати повністю свою адміністрацію.
"Чомусь ніхто не звертає уваги на те, що Джо Байден не сформував свою адміністрацію. Тобто там навіть не було багатьох людей, з якими можна було зв’язатися", — сказала вона.
Мендель підкреслила, що вже зв’язалася з прес-службою Білого дому.
"Я, наприклад, з пресслужбою зв’язалася. Я сказала "ми тут". "Дуже добре, що зв’язалися, давайте залишатися на зв’язку". Але, якщо там половина людей не призначена", — уточнила вона.
За словами Мендель, контакти між президентами України і США "відбуваються постійно на певному рівні".
"… І немає в цьому абсолютно ніякого негативу. Я думаю, дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що зі США у нас все налагоджено. Дійсно, ведеться дуже велика робота між дипломатами та різними службами. Був обмін листами президентів. І були досить чіткі меседжі, які показали, що відбувається", — сказала вона.
Також Мендель підкреслила, що для спілкування Зеленського з Байденом потрібно підготувати "платформу". Вона також нагадала, що з дня інавгурації Байдена пройшло лише півтора місяця.
"У Джо Байдена є схильність до результативності, як і у Володимира Зеленського. Поговорити — це добре, а, щоб була дію, то для цього потрібно підготувати платформу. Я думаю, у нас будуть дуже ефективні та сильні переговори, і тут мова не просто про дзвінок", — зауважила Мендель.
Вона додала, що ведеться велика робота і між дипломатами, і між різними службами, президенти обмінялися листами. Також вона нагадала, що Байдена запросили на урочистості на честь 30-річчя Незалежності України.
"Цього візиту очікують, але зараз ще рано про це говорити", — резюмувала вона.
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Всьо помогла ще й Баденом!
- оставайтєсь на связі (лунає легка мелодійна музика)
...Чи, може, то в нього така перхоть люта?..
жрите зе-овцы
Як сумно! Аж сльози клавіатуру залили...
просто - умничка !
(она случайно для 95кв. не писала репризы???))))
...Страшно подумати, що трапиться, коли Бубочка почне стібатися з Льоні Космоса. Або з панянки Мендель...
А санкции против шефа ЗЕ почему-то без всяких разговоров вобще ввели.
вона і безкоштовно старається... звикла до цирку.....куди їй до Версалів? )))
рівень - плінтус Кривий ріг!
що такое??? может действительно их там чем-то...опыляют ))))) обкуривают ? ))))
из таких льстецов и пустозвонов преЗЕ и набрал себе... "теплую ванну"...
*****...как жеж задолбал этот плят** цирк..
Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
Салливан - "Зеленский должен уйти". При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".
Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели буут решающими. Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского. По решению этого вопроса либо Байден пойдет на сближение, либо последуют Нескоромные и Bellingcat.
Попытка нынешнего режима Зеленского, вопреки Конституции, легализовать двойное гражданство - это фактически попытка легализовать выведенные за пределы Украины денежные средства, которые будут легализованы под другой гражданской юрисдикцией вне Украины.
1. Байден не готов к высокоинтеллектуальной беседе с наместником Бога в Украине.
2. Надо пригласить актерский состав стриптиз-клуба из Лас-Вегаса и готова администрация Байдена.
3. Она ловко умеет менять памперсы и слюнявчики, поэтому она есть первая леди страны.
4. И ваще: она из рода Менделей, который знаменит самим Менделеевым и Мандельштамом.
5. Предупреждение журналистам: - Не задавайте глупых вопросов, а то получите умные ответы, понять смысл которых не каждому дано.
Байден хочет забрать мендель к себе, в прес секретари а зЕленский не отдаёт этот ценный кадр... =)
"Байден ще не готовий"
Саакашвілі: Щороку на корупційних схемах в українців крадуть 37 млрд.
Гарні мрії у хлопчика. І головне здійснюються, а не те, що у вас.
Йозеф Кнехт
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https://www.worldpianonews.com/historical/white-house-piano/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldpianonews.com%2Fhistorical%2Fwhite-house-piano%2F&psig=AOvVaw0wBliH_lXL8ysBh6baz2D9&ust=1615366201337000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjmi5jqou8CFQAAAAAdAAAAABAD The White House Pianos
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1369202131417333762 3 ч
Оказывается, что Байден не звонит Вове потому что он "еще не сформировал свою администрацию" ! Автор теории - Мендель, которую смешит Зеленский Для справки. На 08.03.2021 г. Президент США Джо Байден провел личные переговоры с главами 29 стран мира.
Вічно Україні везе, як не Юрась Хмельниченко то Улянка Мендель, як не Володя Винниченко то Володя Зелебенський!
І всі ідіоти!