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Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена

Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена

У тому, що телефонні переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена поки не відбулися, немає ніякого негативу.

Про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман, передає Цензор.НЕТ.

Вона вважає, що лідери двох країн не поговорили по телефону, оскільки американський президент ще не встиг сформувати повністю свою адміністрацію.

"Чомусь ніхто не звертає уваги на те, що Джо Байден не сформував свою адміністрацію. Тобто там навіть не було багатьох людей, з якими можна було зв’язатися", — сказала вона.

Мендель підкреслила, що вже зв’язалася з прес-службою Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель розповіла про реакцію Зеленського на чутки щодо її вагітності від нього: Запитав: "Ти при надії?". Це було смішно

"Я, наприклад, з пресслужбою зв’язалася. Я сказала "ми тут". "Дуже добре, що зв’язалися, давайте залишатися на зв’язку". Але, якщо там половина людей не призначена", — уточнила вона.

За словами Мендель, контакти між президентами України і США "відбуваються постійно на певному рівні".

"… І немає в цьому абсолютно ніякого негативу. Я думаю, дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що зі США у нас все налагоджено. Дійсно, ведеться дуже велика робота між дипломатами та різними службами. Був обмін листами президентів. І були досить чіткі меседжі, які показали, що відбувається", — сказала вона.

Також Мендель підкреслила, що для спілкування Зеленського з Байденом потрібно підготувати "платформу". Вона також нагадала, що з дня інавгурації Байдена пройшло лише півтора місяця.

"У Джо Байдена є схильність до результативності, як і у Володимира Зеленського. Поговорити — це добре, а, щоб була дію, то для цього потрібно підготувати платформу. Я думаю, у нас будуть дуже ефективні та сильні переговори, і тут мова не просто про дзвінок", — зауважила Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аслунд про конфлікт із Мендель: Вона отримала високу посаду, але не дуже добре знає, як робити таку роботу

Вона додала, що ведеться велика робота і між дипломатами, і між різними службами, президенти обмінялися листами. Також вона нагадала, що Байдена запросили на урочистості на честь 30-річчя Незалежності України.

"Цього візиту очікують, але зараз ще рано про це говорити", — резюмувала вона.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23683) США (22497) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+35
Это контрольный....)))))))))уберите припадочнуююю!!!!
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09.03.2021 09:34
+25
То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться", - сказала она.

Всьо помогла ще й Баденом!
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09.03.2021 09:33
+25
Цензор! Дякую Вам з гарний ранок!
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09.03.2021 09:36
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То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться", - сказала она.

Всьо помогла ще й Баденом!
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09.03.2021 09:33 Відповісти
Столько вреда стране не принесёт даже явный враг.
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09.03.2021 09:39 Відповісти
Її туди посадили, щоб на її фоні бубочка здавалась не такою безнадійною.
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09.03.2021 09:43 Відповісти
Скорее она там для выполнения других функций. Другой причины держать такую тупицу не вижу

Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена - Цензор.НЕТ 5063
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09.03.2021 09:47 Відповісти
Почитайте у Вікіпедії законом виписані її обов"язки - який керівник така й його секретар....
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09.03.2021 09:50 Відповісти
Та да. Но у нас старший по скрепка и дыроколам вообще ведет переговоры от имени страны. Я уже ничему не удивляюсь.
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09.03.2021 09:58 Відповісти
Так в тих обов"язках Мендель й виконання доручень від "старшого по скрепках" )
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09.03.2021 10:05 Відповісти
просто міністр телефонує міністрові, президент - презедентові, а для бубочки, в американську адміністрацію просто ще не набрали прибиральника
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09.03.2021 11:35 Відповісти
А про що Джо говорити з брехлом і демагогом?
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09.03.2021 09:40 Відповісти
- я здєся...
- оставайтєсь на связі (лунає легка мелодійна музика)
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09.03.2021 09:34 Відповісти
... Рибнікову й писати нічого не треба - ctrl С, ctrl V
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09.03.2021 09:35 Відповісти
- вы очереди 100500... оставайтесь на связи... нам очень важен ваш звонок...))))
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09.03.2021 09:46 Відповісти
Не, ну прям таки все она знает и все она понимает. Только эта отмазка очень похожа на отмазки нашего правительства по вакцинации - звучит неплохо. Но: почему со многими уже встретился и созвонился, а с нашим - даже переговоров об этом нет.
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09.03.2021 09:34 Відповісти
Это контрольный....)))))))))уберите припадочнуююю!!!!
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09.03.2021 09:34 Відповісти
От тепер сімейка Гордонів почне на вихід готувати Смєшка - ат любві да нєнавісті ... А як любив Лисий гадалка ВОВУ, як любив...
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09.03.2021 09:37 Відповісти
А ха ха ха ха!!!!!
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09.03.2021 09:35 Відповісти
Подняла таки настроение Мендель-шк а . С утоа класно посмеялся
Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена - Цензор.НЕТ 7390
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09.03.2021 09:36 Відповісти
дайте ему 100 дней!
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09.03.2021 09:36 Відповісти
Цензор! Дякую Вам з гарний ранок!
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09.03.2021 09:36 Відповісти
Єрмак вирішив - горить сарай гори і хата... Попросив Гордонів взяти інтервью у цієї поїхавшої дахом...
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09.03.2021 09:44 Відповісти
Господи! Что она курит такое забористое!
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09.03.2021 09:37 Відповісти
тупая корова, возомнившая себя хрен знает чем (не кем...а чем))))
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09.03.2021 09:47 Відповісти
"Мендель в ультимативной форме потребовала от Президента США в кратчайшие сроки сформировать администрацию, заявив, что держит данный вопрос на строгом контроле" 😂🤣
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09.03.2021 09:55 Відповісти
Мабуть, їй і не обов'язково щось курити...
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09.03.2021 10:44 Відповісти
До неё просто "пыль" от шефа долетает!
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09.03.2021 11:12 Відповісти
Та ніби Бубочка не такий старий, щоб із нього пилюка сипалась .
...Чи, може, то в нього така перхоть люта?..
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09.03.2021 15:02 Відповісти
Мається на увазі специфічний і дуже дорогий "пил"з Латинської Америки
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09.03.2021 16:18 Відповісти
Я зрозумів, але не втримався від спокуси відпустити "один копен-дупен на двох" .
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09.03.2021 16:27 Відповісти
вот - это уровень и власти и тех дегенератов которые за нее голосовали
жрите зе-овцы
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09.03.2021 09:37 Відповісти
ЗО лет независимости, а и не скажешь, африканские страны как-то чисто субъективно быстрее развиваются при их то ресурсах и прочем, чем у нас положением центр Европы, Ресурсы. Интересно в чем же дело, наверное - я предвзят
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09.03.2021 09:38 Відповісти
Пока ЗЕля не разучит новую композицию ля минор для фортепьяно, разговора с Байденом не будет
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09.03.2021 09:39 Відповісти
он боится... а когда боится смычок опадает ))))
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09.03.2021 09:48 Відповісти
Без смичка він не буде цікавим навіть для панянки Мендель...
Як сумно! Аж сльози клавіатуру залили...
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09.03.2021 15:06 Відповісти
Зато с 42 представителями других стран лично поговорить успел и санкции против бени ввел зеле...
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09.03.2021 09:39 Відповісти
Я надеюсь пресс-служба Белого дома внесла мендаль в список,,е**тые,,?
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09.03.2021 09:39 Відповісти
зачем? они понимают юмор...им тоже хочется поржать )))
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09.03.2021 09:49 Відповісти
Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена - Цензор.НЕТ 548
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09.03.2021 09:50 Відповісти
не добавить - не отнять!!! ))

просто - умничка !
(она случайно для 95кв. не писала репризы???))))
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09.03.2021 09:57 Відповісти
😀
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09.03.2021 10:08 Відповісти
Для "величайшего"

Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 6842
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09.03.2021 10:46 Відповісти
https://sport.ua/news/405126-vladimir-klichko-budet-prepodavat-v-garvarde Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде Легендарный украинский боксер будет вести курс «Управление вызовами»
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09.03.2021 12:02 Відповісти
Я всегда считал и считаю братьев очень умными. Исключение в рядах боксеров.
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09.03.2021 12:11 Відповісти
Жах. Криндик Гарварду.
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09.03.2021 15:12 Відповісти
https://klitschko.com/en/ru/challenge-management ДОКТОР !! Клико, вот так и https://focus.ua/uk/sport/475779-garvard-vklyuchil-v-svoi-uchebnye-programmy-kurs-klichko Гарвард включив у свої навчальні програми курс Кличка
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09.03.2021 18:40 Відповісти
Мабуть, Бубочка у кличковий образ вжися дуже якісно. А вийти з того образу вже й не сила.
...Страшно подумати, що трапиться, коли Бубочка почне стібатися з Льоні Космоса. Або з панянки Мендель...
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09.03.2021 15:11 Відповісти
"Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена" - це щось типу: "ви не повноцінні і ми з вами не хочемо вести діалог."
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09.03.2021 09:40 Відповісти
Наверно Байден ещё не намерен устраивать корпоратив поэтому Зе пока без любимой работы.
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09.03.2021 09:41 Відповісти
Она из тех людей, которая чтобы не говорила - получается уморно)
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09.03.2021 09:41 Відповісти
Это потому,что кроме полной дичи из ее рта ничего не выходило.
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09.03.2021 09:43 Відповісти
Вот со всеми, кроме полных отморозков, Байден поговорил, а для разговора с 95-м кварталом ему нужна вся администрация президента.

А санкции против шефа ЗЕ почему-то без всяких разговоров вобще ввели.
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09.03.2021 09:43 Відповісти
Хто перекупив цю тупу курку і чіє завдання вона виконує зливаючи Буратіну?
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09.03.2021 09:48 Відповісти
та не треба так закручувати )))
вона і безкоштовно старається... звикла до цирку.....куди їй до Версалів? )))
рівень - плінтус Кривий ріг!
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09.03.2021 09:51 Відповісти
вона була лиш була інформаційним прикриттям Єрмака з його необмеженними доступами до Сцаря
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09.03.2021 09:53 Відповісти
Мендель наговорила на тиждень жартів
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09.03.2021 09:48 Відповісти
я вчера успокоиться не мог...а тут опять )))
що такое??? может действительно их там чем-то...опыляют ))))) обкуривают ? ))))
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09.03.2021 09:55 Відповісти
А вы знаете они с зекретином,как две половинки...ленок прям "унылое гомно" на фоне этих двух кретинов))))
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09.03.2021 09:50 Відповісти
Смеяться тут или плакать? Фиг его знает... И ведь не поймет дура, что лучше бы молчала))) Классический пример эффекта Даннинга - Крюгера...
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09.03.2021 09:50 Відповісти
вот на те вона там дура і сиділа
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09.03.2021 09:54 Відповісти
Если это была "заготовка"(для отвлечения внимания и т.д.), то это еще хуже...
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09.03.2021 10:56 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/u-arestovicha-problemy-s-ermakom.html Арестовича Єрмак відпистив ; а її, напевне, віддубати не зміг...
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09.03.2021 10:19 Відповісти
Сформировали или нет администрацию, это дело третье. Байден уже несколько раз дал понять зелёному чего он хочет. Спецслужбы США работают не зависимо от администраций, и информация о "деятельности" клоуна уже была у Байдена на столе.
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09.03.2021 09:54 Відповісти
в каждой компании есть брехунишка-сказочник-звездунов...их не перебивают, но самое главное - не заржать громко, когда это хвалько переходит межу...
из таких льстецов и пустозвонов преЗЕ и набрал себе... "теплую ванну"...
*****...как жеж задолбал этот плят** цирк..
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09.03.2021 09:54 Відповісти
В администрации Байдена существуют две точки зрения по поводу отношений с администрацией Зеленского. Первая - государственный секретарь США Энтони Блинкен и его группа, вторая советник по национальной безопасности) (сокр. анг. APNSA) Джейк Салливан и его группа.

Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
Салливан - "Зеленский должен уйти". При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".
Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели буут решающими. Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского. По решению этого вопроса либо Байден пойдет на сближение, либо последуют Нескоромные и Bellingcat.

Попытка нынешнего режима Зеленского, вопреки Конституции, легализовать двойное гражданство - это фактически попытка легализовать выведенные за пределы Украины денежные средства, которые будут легализованы под другой гражданской юрисдикцией вне Украины.
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09.03.2021 09:56 Відповісти
Як тільки ця шмарката "міска" відкриває своє ото, на українців нахлинає хвиля сорому. А їй свій рівень 6 класу єнах@євської школи допомогає класти до кишені зовсім не адекватну вьісєрам ЗП з наших податків. Питання, нагоа вона нам?
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09.03.2021 09:57 Відповісти
Байден не увлекается садо -мазо.Это что надо сделать самому себе ,что бы позвонить тому кто унижал на весь мир сына и возбуждал уголовные дела ,против семейства Байденов?
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09.03.2021 09:57 Відповісти
"Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую ​​работу"
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09.03.2021 09:57 Відповісти
Это ей лично Байден сказал, оправдываясь во время утренней планёрки в ОП....
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09.03.2021 09:58 Відповісти
Мендель нечто уникальное в ОП. Она все знает и МОГЁТ:
1. Байден не готов к высокоинтеллектуальной беседе с наместником Бога в Украине.
2. Надо пригласить актерский состав стриптиз-клуба из Лас-Вегаса и готова администрация Байдена.
3. Она ловко умеет менять памперсы и слюнявчики, поэтому она есть первая леди страны.
4. И ваще: она из рода Менделей, который знаменит самим Менделеевым и Мандельштамом.
5. Предупреждение журналистам: - Не задавайте глупых вопросов, а то получите умные ответы, понять смысл которых не каждому дано.
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09.03.2021 10:00 Відповісти
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 2642
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09.03.2021 10:00 Відповісти
Пороблено, без варіантів.
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09.03.2021 10:00 Відповісти
Слышал, что между Байденом и зЕленским конфликт...
Байден хочет забрать мендель к себе, в прес секретари а зЕленский не отдаёт этот ценный кадр... =)
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09.03.2021 10:04 Відповісти
Триндець, вавки у баби.
"Байден ще не готовий"
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09.03.2021 10:04 Відповісти
Зе!Женщина!!!
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09.03.2021 10:08 Відповісти
У них жінок немає, лише зЕ!сосни!!! Тому такий і результат.
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09.03.2021 10:50 Відповісти
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 1130
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09.03.2021 10:04 Відповісти
Мендель - середньостатистичний "кадр" Зе- команди . Профнепригодність - головна якість .
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09.03.2021 10:12 Відповісти
Похоже, Мендель, как и бубочка, тоже войдет в учебники. По психиатрии.
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09.03.2021 10:14 Відповісти
"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения"© (Марк Твен)
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09.03.2021 10:19 Відповісти
Заткните рот этой идиотке кто-нибудь.
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09.03.2021 10:19 Відповісти
Такое впечатление, будто она секретутка Байдена, а не Зеленского. Знает, что пол администрации еще не назначили.
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09.03.2021 10:25 Відповісти
Мендель:Мальчик не боится мечтать, посмотрите, где он.
Саакашвілі: Щороку на корупційних схемах в українців крадуть 37 млрд.
Гарні мрії у хлопчика. І головне здійснюються, а не те, що у вас.

Йозеф Кнехт
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09.03.2021 10:26 Відповісти
просто примхлива розкішниця.
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09.03.2021 10:30 Відповісти
******* не заметила, что это всё не помешало Байдену, уже давно с ******, переговорить.
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09.03.2021 10:41 Відповісти
- не звони Байдну... у него там еще не вся *******... мендль жеж брехать не будет )))
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 4006

...
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09.03.2021 10:49 Відповісти
Они таки готовятся

https://www.worldpianonews.com/historical/white-house-piano/


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldpianonews.com%2Fhistorical%2Fwhite-house-piano%2F&psig=AOvVaw0wBliH_lXL8ysBh6baz2D9&ust=1615366201337000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjmi5jqou8CFQAAAAAdAAAAABAD The White House Pianos

Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 8223
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09.03.2021 10:52 Відповісти
Байден,завтра в Белый дом с родителям!
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09.03.2021 11:29 Відповісти
"У Джо Байдена есть склонность к результативности, как и у Владимира Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3252058. Здесь я не знал, мне плакать или смеяться. Надо понимать, что величальный Зе достиг неимоверных результатов, а у дядюшки Джо, есть только к этому склонность. Ну, зачем же нам в очередной раз краснеть, из за тупых высказываний недалекой девушки (прости меня Господи, за то, что я произнес не вслух).
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09.03.2021 12:11 Відповісти
она просто дура, поменьше обращайте на нее внимание...
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09.03.2021 12:13 Відповісти
Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 2641
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09.03.2021 12:25 Відповісти
Брехня, все сформовано, приклад гарячих санкцій проти ворогів українського народу.
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09.03.2021 12:39 Відповісти
испанский стыд! Украине нужна хунта!
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09.03.2021 12:42 Відповісти
Мы здесь!Мендель пояснила, чому поки не відбулася розмова Зеленського і Байдена: Президент США ще не сформував свою адміністрацію - там половина людей не призначена - Цензор.НЕТ 9979
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09.03.2021 13:10 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1369202131417333762 3 ч

Оказывается, что Байден не звонит Вове потому что он "еще не сформировал свою администрацию" ! Автор теории - Мендель, которую смешит Зеленский Для справки. На 08.03.2021 г. Президент США Джо Байден провел личные переговоры с главами 29 стран мира.
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09.03.2021 13:41 Відповісти
да засуньте ей в рот что-нибудь!!!!!
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09.03.2021 13:42 Відповісти
Не думаю что Байден будет разговаривать с убийцей.
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19.03.2021 13:16 Відповісти
Млять!
Вічно Україні везе, як не Юрась Хмельниченко то Улянка Мендель, як не Володя Винниченко то Володя Зелебенський!
І всі ідіоти!
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07.06.2021 17:55 Відповісти
 
 