Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 117,7 млн, жертв уже 2,6 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 березня у світі зареєстрували 292 422 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6516 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 117 765 145 випадків інфікування, з них 292 422 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 612 554 особи, з них 6516 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 93,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4.
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