В Україні почалася третя хвиля коронавірусу: зростає захворюваність і кількість госпіталізованих, - Степанов. ВIДЕО

В Україні триває зростання захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень у країні виявили майже 55 тисяч нових випадків, що на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в Україні зараз почалася третя хвиля коронавірусу. При цьому за тиждень підтвердили 54 666 нових випадків COVID-19.

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"Ми бачимо зростання, якщо порівнювати з позаминулим тижнем, де було трохи більше ніж 44 тисячі випадків. Майже на 10 тисяч хворих ми зафіксували за минулий тиждень більше", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що в країні також продовжує зростати кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою.

"Ми фіксуємо зростання кількості хворих і кількості госпіталізованих. Людей, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На ранок понеділка в лікарнях перебувало 26 525 осіб", - заявив Степанов.