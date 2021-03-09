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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні почалася третя хвиля коронавірусу: зростає захворюваність і кількість госпіталізованих, - Степанов. ВIДЕО

В Україні триває зростання захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень у країні виявили майже 55 тисяч нових випадків, що на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в Україні зараз почалася третя хвиля коронавірусу. При цьому за тиждень підтвердили 54 666 нових випадків COVID-19.

Також читайте: Важких наслідків після вакцинації в Україні не зафіксували, - Степанов

"Ми бачимо зростання, якщо порівнювати з позаминулим тижнем, де було трохи більше ніж 44 тисячі випадків. Майже на 10 тисяч хворих ми зафіксували за минулий тиждень більше", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що в країні також продовжує зростати кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою.

"Ми фіксуємо зростання кількості хворих і кількості госпіталізованих. Людей, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На ранок понеділка в лікарнях перебувало 26 525 осіб", - заявив Степанов.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Степанов . Ты сядешь. Или сбежишь на Ростов .
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09.03.2021 10:00
+5
Интересно кто-то еще в это верит???
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09.03.2021 10:09
+5
В школах вже нема третини дітей: діти основний поширювач інфекції, бо хворіють непомітно, але несуть вірус до рідних. Не тягніть, поки всі лікарні заповняться хворими.
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09.03.2021 10:16
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Настоящий поэт всегда провидец. Вот и Высоцкий, словно ваш Нострадамус все заранее и точно предсказал):

Грипповирус, три четыре,
Очень вырос в целом мире,
Ширется растетет заболевани-еее!
Если хилый - сразу гроб,
Сохранить здоровья чтоб
Водными займитесь проце-ду-ра-ми.)
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09.03.2021 09:53 Відповісти
Текст повтори и букварь купи .
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09.03.2021 10:16 Відповісти
Базикать любой томенко может, не нравиться что-то, учись делать самостоятельно, а не просить взрослых дядей.
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09.03.2021 11:02 Відповісти
Мальчик , уроки сделал ?
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09.03.2021 13:21 Відповісти
Сергей вы реально дурак причем агрессивный. Здесь никто вам не обязан цитировать русского народного поэта буква к букве. Хамить ума много не надо, а наезжать когда у самого ( впрочем как у абсолютного большинства обывателей) нет ни одной своей мысли по гуманитраным вопросам еще проще.
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09.03.2021 19:05 Відповісти
Можно и не цитировать слово в слово , но как пишется слово ширИтся можно было бы выучить . Ведь вы же не дурак , конечно , сразу определили , что я детсадовского возраста и мыслей у меня в голове нет вообще никаких .
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09.03.2021 19:39 Відповісти
Ладно, со словом ширится действительно лоханулся) Сорри, если что
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09.03.2021 21:58 Відповісти
Только зачем спамить интерпретацию бессмертного Выскоцкого?))
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09.03.2021 22:01 Відповісти
Это не ко мне , Высоцкого уважаю .
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09.03.2021 22:05 Відповісти
"дядя", загляни в первоисточник
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09.03.2021 20:53 Відповісти
В школах вже нема третини дітей: діти основний поширювач інфекції, бо хворіють непомітно, але несуть вірус до рідних. Не тягніть, поки всі лікарні заповняться хворими.
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09.03.2021 10:16 Відповісти
В Україні почалася третя хвиля коронавірусу: зростає захворюваність і кількість госпіталізованих, - Степанов - Цензор.НЕТ 1123
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09.03.2021 10:17 Відповісти
Таких як ти знищували у військовий час за разповсюдження паніки.
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09.03.2021 12:09 Відповісти
москалюка, йди... за поребрік!
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09.03.2021 18:14 Відповісти
не тобі з дирляндії тявкати
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10.03.2021 09:10 Відповісти
том п*дар ти кацапський, заціпся
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10.03.2021 11:36 Відповісти
Зачем же ты перевираешь поэта ?

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, - сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирание.
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09.03.2021 17:32 Відповісти
Здесь вроде как не Диссернет, а слова Высоцкого в Инете найти наука для 6 летних. . Сколько инспекторов качества однако. А мысли есть свои?
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09.03.2021 19:01 Відповісти
Ну так ты не справился даже с этой элементарной задачей для 6-ти летних. Причём, очевидно же, что фразы "ширится, растёт заболевание" и "водными займитесь процедурами" совершенно не рифмуются. Но "глубочайшие" мысли о том, что шуточная песня Высоцкого - это какое-то невероятное пророчество, не позволили тебе это заметить....
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10.03.2021 00:15 Відповісти
Не люблю когда "тыкают". Ничего ты не знаешь ни про постмодернизм, ни про метатекст, ни про сакразм и иронию, зато любишь контролировать и читать морали. Скушный, стереотипный чел.
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10.03.2021 08:53 Відповісти
А я не люблю, когда коверкают классику и в том, что я позволяю себе поправлять таких людей, не нахожу никакого морализаторства. Лично я никогда не оправдываюсь и не встаю в позу, если мне указывают на какие-либо фактические огрехи в комментариях. На постмодернизм и подобную псевдофилософскую лабуду мне наплевать, а вот ирония и сарказм мне не чужды. Неужели не заметно ?
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10.03.2021 21:45 Відповісти
Степанов . Ты сядешь. Или сбежишь на Ростов .
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09.03.2021 10:00 Відповісти
Интересно кто-то еще в это верит???
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09.03.2021 10:09 Відповісти
73%
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09.03.2021 11:01 Відповісти
Конечно бред,это ещё и первая волна не закончилась.Они ничего не делали ждали что само пройдет,делали типа локдаун для вида а сами в дороги деньги закатывали.
Кто назовет когда первая и вторая волна началась и закончилась?
Сейчас идёт имитация вакцинации индийским шмурдяком но даже смешно смотреть икак они по тысяче или по несколько сотен вакцинируют)))
Клоуны все имитируют - власть,медицину внешнюю политику и т д.
Например в Великобритании вакцинируют по 260000 где-то в день! И при том нормальной вакциной.
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09.03.2021 20:02 Відповісти
Судя по диаграмме развития эпидемии у нас только вторая волна заболевания..
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09.03.2021 10:09 Відповісти
Хавнули говна с этим Зеленским, и еще хавнём... (надеюсь, порохоботов это не коснётся)
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09.03.2021 10:22 Відповісти
Будет и четвертая и пятая и пятьдесят-пятая пока это нужно степанову и Ко
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09.03.2021 10:23 Відповісти
пока степанов на шмурдяке не заработает
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09.03.2021 10:47 Відповісти
Чому не перевести на дистанційну форму навчання всю освіту??? Це б вберегло сотні тисяч людей в Україні від зараження на короновірус..
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09.03.2021 10:31 Відповісти
Це брехня. Науково доведено, що в школах зараження майже не відбувається. Діти не є переносниками вірусу.
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09.03.2021 11:37 Відповісти
А сокілко це похідне від сокіл чи від кілок??
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09.03.2021 19:48 Відповісти
а вася це від дебіл чи від ідіот?
немає чого робити, то до прізвищ прискіпуєшся? знайди собі роботу, телепню
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10.03.2021 11:17 Відповісти
Вася то від Вася! А ось твоє висловлювання викликало запитання! Так що Андруша іноді краще жувати щоб потім не давати інші відповіді на інші питання!!
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11.03.2021 02:35 Відповісти
Дуже цікава точка зору (ні).
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11.03.2021 14:52 Відповісти
Дурості пишите, бо це не пандемія. Пандемія це коли не встигають робити гроби
для вмерлих, а епідемія це те що буває кожен рік від грипу. У нас в Україні друге
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09.03.2021 12:12 Відповісти
Це саме друге було торік в Італії! Але в дебілів вже третє
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09.03.2021 19:49 Відповісти
Зате вірус імбецилізму пошириться ще більше!
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09.03.2021 15:44 Відповісти
И? Может, наконец сделаете локдаун или хотя бы студентов на дистанционку переведёте? Или будете дальше просто сотрясать воздух и констатировать факт?
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09.03.2021 10:41 Відповісти
В Ізраїлі вже майже 3 місяці вакцинють і локдаун не припиняється. Подивися тепер на їх статистику. Сенсу 0 цілих 0 десятих. В листопаді до початку вакцинної компанії були набагато менші показники.
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09.03.2021 11:37 Відповісти
2050 год " с завтра начинается 100500 волна коронавируса"
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09.03.2021 10:46 Відповісти
звіт 22 вчених про те, що гівнотести дають до 90 і більше хибнопозитивних результатів
https://cormandrostenreview.com/report/

тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс

звідси уся ця брехлива статистика
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09.03.2021 11:35 Відповісти
Та вже в Китаю розроблена більш надійна технологія ПЛР-тестів. У Китаї для виявлення COVID-19 іноді використовують анальні мазки. https://hromadske.ua/posts/yak-dobre-vi-znayete-tarasa-shevchenka-test Кажуть, вірус може довше виживати у задньому проході. Хоча японці проти.https://www.bbc.com/ukrainian/news-56249428 Японія просить Китай припинити анальні тести на Covid-19.
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09.03.2021 17:12 Відповісти
ага, шукати в сраці респіраторний вірус
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09.03.2021 17:14 Відповісти
«Схід - справа тонка!».
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09.03.2021 17:24 Відповісти
А грипп и орви сейчас существуют?
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09.03.2021 11:44 Відповісти
Їх відмінили наказами влади по всьому світу
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09.03.2021 12:05 Відповісти
Попугай "від медицини"! Якби ще хоч щось крім "розпилу" грошей почав робити. На жаль, це марні надії...
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09.03.2021 11:45 Відповісти
В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю в стране выявили почти 55 тысяч новых случаев, что на 10 тысяч более, чем неделей ранее. Источник: https://censor.net/ru/n3252065

Мало грошей мабуть заробили на масках, антисептікаї, ліках, тепер вакцинах -

будуть придумувати ще 4, 5, 6 хвилю захворювання

ЯК РАНІШЕ БУЛО - У ЛЮДИНИ ТЕМПЕРАТУРА 38.8 І ВІН СИДИТЬ ДОМА ДОКИ
НЕ ВИДУЖАЄ, А ТУТ ЛЮДЯМ СКАЗАЛИ ЩО короновірус ЦЕ СПІД 21 СТОРІЧЧЯ
І ЛЮДИ ЗАМІСТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ДОМА ВИЗИВАЮТЬ СКОРУ І ІДУТЬ В ЛІКАРНЮ,
а там ім дають ліки які знищують імунітет і здатність самостійно дихати свома легенями,

тому і підключають до ШВЛ і кисню. С.ка, афера вийшла на славу по всьому світу.
Далі буде вакцинування РНК вакцинами після яких скоріше за все людина стане рабом
фармкомпаній і працювати буде на ліки бо вакцина здоровля не доплюсовує
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09.03.2021 12:04 Відповісти
людина стане рабом фармкомпаній

---
А де про чіпи
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09.03.2021 16:03 Відповісти
мама твоя тобі на ніч розкаже, почекай трохи
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09.03.2021 16:06 Відповісти
розкажи ти, козломордий)
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09.03.2021 16:22 Відповісти
що тобі чушка кацапська розказувати, все одно не дійде, тому дочекайся своєї мамці
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09.03.2021 17:47 Відповісти
такі?
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
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09.03.2021 17:16 Відповісти
Не треба паніки. Сніг в Карпатах ще є. Гірськолижні курорти все ще працюють на повну котушку. Як буде скрутно, то чемпіон по боротьбі з ковідом на власному прикладі зробить відео як з допомогою лиж легко побороти ковід. Ну а вже в крайньому разі, якого чесна влада нових облич від 95-ого кварталу навряд допустить, в них є потужний засіб вирішення будь якої проблеми: МАгія МЕндель. Як буде треба, то вона просто т в і т н е: " ковід - згинь" і ніяких проблем. А потім, десь через три тижні, повторна вакцинація, с.т., ще раз повторно т в і т н е, і на пів року маєте імунітет. А потім, все повторити.
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09.03.2021 17:02 Відповісти
9 березня нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вакцинувався препаратом Covishield
https://t.me/oleksiihoncharenko/5378
Справжній гівнолам!
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09.03.2021 19:06 Відповісти
Не помилюсь як що скажу що Короновірус то великий Фейк де вірус який
визиває пневмонію видають за вірус ***** - міліардів доларів вже заробили
на цьому фармкомпанії. За те люди навчились ходити у масках -

А КОЛИСЬ РЖАЛИ З ЯПОНЦІВ ЩО ВОНИ ХОДЯТЬ У МАСКАХ

Може маски то ще не все, а може ще скоро ошийники з являться.
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09.03.2021 22:57 Відповісти
Как по команде. Или без "как"?.
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10.03.2021 00:55 Відповісти
Як вже в печінках це ковідодрочерство від Цензора...
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?
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10.03.2021 01:18 Відповісти
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10.03.2021 01:21 Відповісти
Тут про те, як ця вся ковідобздура корелюється із законодавством: https://www.youtube.com/watch?v=HQh19NYtot0
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10.03.2021 01:21 Відповісти
"Белая зоня" в Италии только на Сардинии.
Вирус ковида - он умный и сообразительный и очень боится итальянской мафии.

Для тех, кто в танке, сообщаю: на Сардинии мафия была столь активна, что для выкупа детей богатеев похищала еще в 90-х годах прошлого века, так что вирус правильно опасается.
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10.03.2021 05:45 Відповісти
 
 