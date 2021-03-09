В Україні почалася третя хвиля коронавірусу: зростає захворюваність і кількість госпіталізованих, - Степанов. ВIДЕО
В Україні триває зростання захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень у країні виявили майже 55 тисяч нових випадків, що на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в Україні зараз почалася третя хвиля коронавірусу. При цьому за тиждень підтвердили 54 666 нових випадків COVID-19.
"Ми бачимо зростання, якщо порівнювати з позаминулим тижнем, де було трохи більше ніж 44 тисячі випадків. Майже на 10 тисяч хворих ми зафіксували за минулий тиждень більше", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що в країні також продовжує зростати кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою.
"Ми фіксуємо зростання кількості хворих і кількості госпіталізованих. Людей, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На ранок понеділка в лікарнях перебувало 26 525 осіб", - заявив Степанов.
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Грипповирус, три четыре,
Очень вырос в целом мире,
Ширется растетет заболевани-еее!
Если хилый - сразу гроб,
Сохранить здоровья чтоб
Водными займитесь проце-ду-ра-ми.)
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре
Ширятся, растет заболевание
Если хилый, - сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирание.
Кто назовет когда первая и вторая волна началась и закончилась?
Сейчас идёт имитация вакцинации индийским шмурдяком но даже смешно смотреть икак они по тысяче или по несколько сотен вакцинируют)))
Клоуны все имитируют - власть,медицину внешнюю политику и т д.
Например в Великобритании вакцинируют по 260000 где-то в день! И при том нормальной вакциной.
немає чого робити, то до прізвищ прискіпуєшся? знайди собі роботу, телепню
для вмерлих, а епідемія це те що буває кожен рік від грипу. У нас в Україні друге
https://cormandrostenreview.com/report/
тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс
звідси уся ця брехлива статистика
Мало грошей мабуть заробили на масках, антисептікаї, ліках, тепер вакцинах -
будуть придумувати ще 4, 5, 6 хвилю захворювання
ЯК РАНІШЕ БУЛО - У ЛЮДИНИ ТЕМПЕРАТУРА 38.8 І ВІН СИДИТЬ ДОМА ДОКИ
НЕ ВИДУЖАЄ, А ТУТ ЛЮДЯМ СКАЗАЛИ ЩО короновірус ЦЕ СПІД 21 СТОРІЧЧЯ
І ЛЮДИ ЗАМІСТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ДОМА ВИЗИВАЮТЬ СКОРУ І ІДУТЬ В ЛІКАРНЮ,
а там ім дають ліки які знищують імунітет і здатність самостійно дихати свома легенями,
тому і підключають до ШВЛ і кисню. С.ка, афера вийшла на славу по всьому світу.
Далі буде вакцинування РНК вакцинами після яких скоріше за все людина стане рабом
фармкомпаній і працювати буде на ліки бо вакцина здоровля не доплюсовує
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А де про чіпи
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://t.me/oleksiihoncharenko/5378
Справжній гівнолам!
визиває пневмонію видають за вірус ***** - міліардів доларів вже заробили
на цьому фармкомпанії. За те люди навчились ходити у масках -
А КОЛИСЬ РЖАЛИ З ЯПОНЦІВ ЩО ВОНИ ХОДЯТЬ У МАСКАХ
Може маски то ще не все, а може ще скоро ошийники з являться.
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?
Вирус ковида - он умный и сообразительный и очень боится итальянской мафии.
Для тех, кто в танке, сообщаю: на Сардинии мафия была столь активна, что для выкупа детей богатеев похищала еще в 90-х годах прошлого века, так что вирус правильно опасается.