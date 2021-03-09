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Нові штами COVID-19 є втричі заразними й уражають не лише органи дихання, - Степанов
"Британський" і "південноафриканський" штами COVID-19 мають втричі більшу заразність, а також уражають нирки, печінку і центральну нервову систему.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю", - підкреслив глава МОЗ.
За словами Степанова, крім органів дихання, вірус почав уражати нирки, печінку центральну нервову систему.
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До речі, в Україны від усіх видів онкологічних захворювань за добу помирає 270 чоловік. Ви цю смертність порівнюєте з смертністю від одного з різновидів вірусів. Але десь близько десятка разів добова смертність від одного ковіду перевищувала сумарну смертність від усіх видів онкологічних захворювань.
Втомлюєшся? Нервуєш? Стрес? Це ковід, 100%.