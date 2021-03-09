Нові штами COVID-19 є втричі заразними й уражають не лише органи дихання, - Степанов

"Британський" і "південноафриканський" штами COVID-19 мають втричі більшу заразність, а також уражають нирки, печінку і центральну нервову систему.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю", - підкреслив глава МОЗ.

За словами Степанова, крім органів дихання, вірус почав уражати нирки, печінку центральну нервову систему.

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