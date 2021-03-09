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П'ятеро дітей, у яких влітку 2020 року помер батько, а в березні 2021 - мама, потребують допомоги. ФОТО

П'ятеро дітей, які менше ніж за рік залишилися круглими сиротами, потребують допомоги.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтерка Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Були собі на світі чудові чоловік і жінка. Народили 5 дітей. Варили сир. Чоловік помер торік, а мати 2 дні тому. Онкологія. Тепер старша дочка і бабуся займається справами сім'ї та сироварнею. Якщо зможете - допоможіть. Або купіть сиру, або просто на картку переведіть кошти", - написала вона.

За словами Солошенко, побачити діток, можна на сторінці вже покійної мами (https: //m.facebook.com/profile.php? Id = 100008874107464).

"Якщо у вас є дитячі речі. Розміри зазначено на скринах і адреса - куди відправляти. Надішліть. Одержувач бабуся.

Це добра справа. Відправляючи посилку, оплатіть її, будь-ласка", - додала вона.

5168 7554 4742 9347 - картка бабусі Журавель Лілія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу. ФОТОрепортаж

Пятеро дітей, у яких влітку 2020 року помер батько, а в березні 2021 - мама, потребують допомоги 01
Пятеро дітей, у яких влітку 2020 року помер батько, а в березні 2021 - мама, потребують допомоги 02

Автор: 

діти (5041) допомога (8291)


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Топ коментарі
+16
Судя по твоему имени, тебя вообще не существует
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09.03.2021 10:12
+13
Зростайте здоровенькими, дітки. +
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09.03.2021 10:06
+7
Шо значить к своим? При чому тут діти? Судячи з фотографій які я побачив жила нормальна щаслива сім'я, не алкашня а трудяги і діток правильно виховували, заробляли своїм ремеслом на життя, але хвороба забрала у дітей батьків. Так , на жаль, буває в цьому світі. Забезпечувати дітей стало нікому, залишилась старенька бабуся, вона не може сама вести господарство та продовжувати справу цих покійних людей. До чого тут вони православні чи католики чи десятники чи пятидесятники? Головне, щоб люди були людьми...
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09.03.2021 11:13
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Судя по именам детей бабушке нужно в синагогу обращаться . К своим.
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09.03.2021 10:04 Відповісти
І чомусь не вказано якого банку ця картка.
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09.03.2021 10:09 Відповісти
Наскільки розумію - ПриватБанк.
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09.03.2021 10:11 Відповісти
Приват. Перші 6 цифр унікальні для кожного банку.
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09.03.2021 10:12 Відповісти
Не всі люди знають про це.
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09.03.2021 10:23 Відповісти
номера карт уникальны. В "другой банк" отправить невозможно.
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09.03.2021 10:40 Відповісти
Судя по твоему имени, тебя вообще не существует
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09.03.2021 10:12 Відповісти
Дебил, имена библейские, не только у евреев это скорее всего "пятидесятники" или какие-нибудь "адвентисты седьмого дня", но никак не евреи
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09.03.2021 10:20 Відповісти
у евреев нет Эсфирь, но есть Эстер и не Навин а Нун, так что не в синагогу, а к своим... в какой-нибудь там "молитвенный дом", к пастору
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09.03.2021 10:24 Відповісти
Пусть помощь просят у своих, а когда вырастут то пенсию платят вам, так получается?
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09.03.2021 10:34 Відповісти
читай кому я ответил, оно в спаме, вверху!
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09.03.2021 12:08 Відповісти
Шо значить к своим? При чому тут діти? Судячи з фотографій які я побачив жила нормальна щаслива сім'я, не алкашня а трудяги і діток правильно виховували, заробляли своїм ремеслом на життя, але хвороба забрала у дітей батьків. Так , на жаль, буває в цьому світі. Забезпечувати дітей стало нікому, залишилась старенька бабуся, вона не може сама вести господарство та продовжувати справу цих покійних людей. До чого тут вони православні чи католики чи десятники чи пятидесятники? Головне, щоб люди були людьми...
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09.03.2021 11:13 Відповісти
и я о том же!!! но чмо выше приплело сюда синагогу и сказало что обращаться им надо туда "к своим"! ты видел кому и почему я так ответил?
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09.03.2021 12:09 Відповісти
Зростайте здоровенькими, дітки. +
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09.03.2021 10:06 Відповісти
А місцеві служби і влада про це не знають?
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09.03.2021 10:12 Відповісти
Ольга, вы в какой стране живёте? Если бы мы каждый раз ждали, что влада порешает то..... Отправте 20грн на карту или пару ненужных детских вещей, тонда у детей будет шанс.
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09.03.2021 10:15 Відповісти
Так, влада і служби самі нічого не пропонують, але якщо біда, то треба звертатись письмово і тоді хоть якась допомога буде, це ж неодноразово потрібно допомагати, для цього служби і створювались за податки платників.
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09.03.2021 10:18 Відповісти
Можливо вони вже звернулись і через якійсь час на них звернуть увагу. Але допомога їм потрібна прямо зараз.
А є варіант, що вони не хочуть звертатися до соціальних служб, бояться що сімью розлучать.
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09.03.2021 10:25 Відповісти
деньги есть, им наверняка государство платит, но в такой большой семье, где фактически нет кормильца - любая помощь будет полезна.
Несложно поискать и выслать им полотенца, одежду, игрушки, постельное белье.
Повторяюсь, кажется.. но это неважно.
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09.03.2021 10:43 Відповісти
Думаю и от двухсот ни кто не обеднеет.
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09.03.2021 10:26 Відповісти
порыться по сусекам, найти старые детские вещи, обувь, постельное белье те же полотенца, чашки-ложки собрать и выслать - дело несложное.
Пошел жену напрягу, соберу кой-что.
Игрушки какие-то вроде остались, малые мои их давно забросили..
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09.03.2021 10:41 Відповісти
У депутатов есть и на бумагу и на ручки и на бензин и пенсия и зарплата итд!!!!
Слушайте тетки из соц. служб- вы за что зарплату получаете????
Пятеро детей нуждаются в помощи - а медвечук самолеты перегнал в швецарию!!!
Государство ты где????? И зачем???
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09.03.2021 10:42 Відповісти
+ Ростіть здоровими.
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09.03.2021 10:44 Відповісти
+ солнечные дети
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09.03.2021 15:24 Відповісти
увага !! допомога дітям потрібна прямо зараз., хто скілтки може перераховуйте на карту або номер телефона бабусі
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09.03.2021 18:17 Відповісти
 
 