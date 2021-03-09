П'ятеро дітей, у яких влітку 2020 року помер батько, а в березні 2021 - мама, потребують допомоги. ФОТО
П'ятеро дітей, які менше ніж за рік залишилися круглими сиротами, потребують допомоги.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтерка Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Були собі на світі чудові чоловік і жінка. Народили 5 дітей. Варили сир. Чоловік помер торік, а мати 2 дні тому. Онкологія. Тепер старша дочка і бабуся займається справами сім'ї та сироварнею. Якщо зможете - допоможіть. Або купіть сиру, або просто на картку переведіть кошти", - написала вона.
За словами Солошенко, побачити діток, можна на сторінці вже покійної мами (https: //m.facebook.com/profile.php? Id = 100008874107464).
"Якщо у вас є дитячі речі. Розміри зазначено на скринах і адреса - куди відправляти. Надішліть. Одержувач бабуся.
Це добра справа. Відправляючи посилку, оплатіть її, будь-ласка", - додала вона.
5168 7554 4742 9347 - картка бабусі Журавель Лілія.
Будь ласка, зачекайте...
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А є варіант, що вони не хочуть звертатися до соціальних служб, бояться що сімью розлучать.
Несложно поискать и выслать им полотенца, одежду, игрушки, постельное белье.
Повторяюсь, кажется.. но это неважно.
Пошел жену напрягу, соберу кой-что.
Игрушки какие-то вроде остались, малые мои их давно забросили..
Слушайте тетки из соц. служб- вы за что зарплату получаете????
Пятеро детей нуждаются в помощи - а медвечук самолеты перегнал в швецарию!!!
Государство ты где????? И зачем???