П'ятеро дітей, у яких влітку 2020 року помер батько, а в березні 2021 - мама, потребують допомоги. ФОТО

П'ятеро дітей, які менше ніж за рік залишилися круглими сиротами, потребують допомоги.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтерка Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Були собі на світі чудові чоловік і жінка. Народили 5 дітей. Варили сир. Чоловік помер торік, а мати 2 дні тому. Онкологія. Тепер старша дочка і бабуся займається справами сім'ї та сироварнею. Якщо зможете - допоможіть. Або купіть сиру, або просто на картку переведіть кошти", - написала вона.

За словами Солошенко, побачити діток, можна на сторінці вже покійної мами (https: //m.facebook.com/profile.php? Id = 100008874107464).

"Якщо у вас є дитячі речі. Розміри зазначено на скринах і адреса - куди відправляти. Надішліть. Одержувач бабуся.

Це добра справа. Відправляючи посилку, оплатіть її, будь-ласка", - додала вона.

5168 7554 4742 9347 - картка бабусі Журавель Лілія.

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