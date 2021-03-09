За добу від COVID-19 у Києві померли 7 людей, видужалих немає, виявили 201 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії COVID-19 у Києві виявили 142 517 випадків зараження, тоді як одужали 96 330 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу виявили 201 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії - 142 517).

Серед захворілих 95 жінок віком від 21 до 90 років, 87 чоловіків віком від 18 до 87 років, 7 дівчаток від 2 до 16 років і 12 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Крім того, за минулу добу 7 осіб померли від коронавірусу в Києві (загалом 2792 летальні випадки від початку пандемії). 37 пацієнтів госпіталізували.

Видужалих за добу немає. Загалом 96 330 жителів Києва побороли коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (73), Деснянському (37) та Шевченківському (24).

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