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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 7 людей, видужалих немає, виявили 201 новий випадок, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 7 людей, видужалих немає, виявили 201 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії COVID-19 у Києві виявили 142 517 випадків зараження, тоді як одужали 96 330 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу виявили 201 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії - 142 517).

Серед захворілих 95 жінок віком від 21 до 90 років, 87 чоловіків віком від 18 до 87 років, 7 дівчаток від 2 до 16 років і 12 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Крім того, за минулу добу 7 осіб померли від коронавірусу в Києві (загалом 2792 летальні випадки від початку пандемії). 37 пацієнтів госпіталізували.

Видужалих за добу немає. Загалом 96 330 жителів Києва побороли коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (73), Деснянському (37) та Шевченківському (24).

Також читайте: Степанов розповів, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: Вже мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу

Автор: 

карантин (18172) Київ (19410) Кличко Віталій (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Клоуны-чемпионы...
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09.03.2021 10:54 Відповісти
и как это понимать? В Чрновцах с карантином больше чем в Киеве с его метром. Коронобесам только брехать и остается своим буратинам перепуганым.
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09.03.2021 11:32 Відповісти
у педальки и без вируса мозг с аслажнениями,,, землю продавать, бабло считать, а тут еще вирусы какие-то
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09.03.2021 17:38 Відповісти
 
 