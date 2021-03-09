"У мене немає ніяких симпатій до Порошенка. Але я не підписав підозри проти нього, яка була необґрунтованою", - Рябошапка

Рябошапка заявив, що Венедіктова лояльна до Зеленського і не вміє говорити "ні", - справи проти Порошенка це підтверджують.

Підозра Петру Порошенко, яку підписала генпрокурор Ірина Венедіктова, є необґрунтованою. Про це в ефірі програми "Рандеву" Яніни Соколової заявив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, пише 5 канал, передає Цензор.НЕТ.

"У мене немає ніяких симпатій до Порошенка. Але я не підписав підозри проти нього, яка була необґрунтованою", - сказав він.

"Венедіктова лояльна до Зеленського і не вміє говорити "ні", - справи проти Порошенка це підтверджують", - підкреслив колишній глава Генпрокуратури.

Під час інтерв'ю Руслан Рябошапка водночас виступив з критикою на адресу Петра Порошенка з чисто політичних позицій і згадав, як, на його думку, за вказівкою Порошенка свого часу проти нього відкривалося провадження за незаконне збагачення, яке, втім, було закрито вже через тиждень.

У червні 2020 року, коли Генеральну прокуратуру вже очолювала Ірина Венедіктова, Петру Порошенку намагалися вручити підозру у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що проєкт підозри щодо 5-го президента Петра Порошенка, який йому пропонувало підписати Державне бюро розслідувань, - це "юридичний треш".