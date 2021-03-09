У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень
Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" зажадали вибачень від голови правління Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Крісти Віртумер-Хохе.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляється в офіційному акаунті "Спутника V" у твіттері.
"Ми вимагаємо публічних вибачень від Крісти Віртумер-Хохе з EMA за її негативні коментарі про держави ЄС, безпосередньо ті, хто схвалює "Спутник V". Її коментарі викликають серйозні питання про можливе політичне втручання в процес експертизи [вакцини, яку почало EMA]", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що EMA не допускало подібних заяв ні про жодну іншу вакцину проти коронавірусу. Творці "Спутника V" вважають, що такі коментарі підривають довіру до агентства і його експертизи.
Кріста Віртумер-Хохе також є представником Австрійського агентства з охорони здоров'я і безпеки харчових продуктів. 8 березня в ефірі австрійського телеканалу ORF їй поставили запитання, чи варто Австрії схвалювати застосування "Спутника V" до вирішення EMA. Віртумер-Хохе рекомендувала цього не робити, пославшись на брак даних про вакцину. "Це в чомусь схоже на російську рулетку", - сказала вона (цитата за AFP).
Європейське агентство лікарських засобів почало експертизу вакцини "Спутник V" 4 березня. Регулятор перевірить препарат на відповідність чинним в Євросоюзі стандартам ефективності, безпеки та якості.
Дві держави ЄС - Угорщина і Словаччина - вже схвалили застосування препарату (Чехія замовила "Спутник V" і допустила її схвалення до рішення EMA). Також, за даними розробників вакцини, вона схвалена ще в 44 країнах.
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даже лапти кажись украли
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шо посеешь - то и пожнешь, как говорится.
-Что общего между "Новичком" и "Спутник V" ?
- От обоих смертность не 100% )))
Або гітлер постачає вакцину від правцю англійцям, що відбиваються у Дюнкерку..
але наші "адеквати" хочуть отримати від пуйла вакцину і колоти її військовим на східному фронті.. шиза!!
В Дамаске подчеркнули, что состояние здоровья Асада и его жены «хорошее и стабильное».
В Сирии, где уже больше 10 лет продолжается гражданская война с активным вмешательством иностранных государств, зафиксировано 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 умерли 1063 сирийца. Однако официальная статистика включает информацию только о ситуации на подконтрольной правительству Асада территории.
Эксперты считают, что реальный уровень заболеваемости гораздо выше, так как в стране производится явно недостаточное количество тестов.
На прошлой неделе в Сирии началась вакцинация. Министерство здравоохранения заявило, что получило вакцину от некой «дружественной страны», не став уточнять, о каком препарате идет речь. Однако известно, что это российская вакцина «Спутник V».
Бо це властивість російської рулетки як зазначено: "пусте г", "пусте г","пусте г", Новічок