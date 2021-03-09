У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень

Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" зажадали вибачень від голови правління Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Крісти Віртумер-Хохе.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляється в офіційному акаунті "Спутника V" у твіттері.

"Ми вимагаємо публічних вибачень від Крісти Віртумер-Хохе з EMA за її негативні коментарі про держави ЄС, безпосередньо ті, хто схвалює "Спутник V". Її коментарі викликають серйозні питання про можливе політичне втручання в процес експертизи [вакцини, яку почало EMA]", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що EMA не допускало подібних заяв ні про жодну іншу вакцину проти коронавірусу. Творці "Спутника V" вважають, що такі коментарі підривають довіру до агентства і його експертизи.

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Кріста Віртумер-Хохе також є представником Австрійського агентства з охорони здоров'я і безпеки харчових продуктів. 8 березня в ефірі австрійського телеканалу ORF їй поставили запитання, чи варто Австрії схвалювати застосування "Спутника V" до вирішення EMA. Віртумер-Хохе рекомендувала цього не робити, пославшись на брак даних про вакцину. "Це в чомусь схоже на російську рулетку", - сказала вона (цитата за AFP).

Європейське агентство лікарських засобів почало експертизу вакцини "Спутник V" 4 березня. Регулятор перевірить препарат на відповідність чинним в Євросоюзі стандартам ефективності, безпеки та якості.

Дві держави ЄС - Угорщина і Словаччина - вже схвалили застосування препарату (Чехія замовила "Спутник V" і допустила її схвалення до рішення EMA). Також, за даними розробників вакцини, вона схвалена ще в 44 країнах.