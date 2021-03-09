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Новини Боротьба з коронавірусом
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У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень

У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину

Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" зажадали вибачень від голови правління Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Крісти Віртумер-Хохе.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляється в офіційному акаунті "Спутника V" у твіттері.

"Ми вимагаємо публічних вибачень від Крісти Віртумер-Хохе з EMA за її негативні коментарі про держави ЄС, безпосередньо ті, хто схвалює "Спутник V". Її коментарі викликають серйозні питання про можливе політичне втручання в процес експертизи [вакцини, яку почало EMA]", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що EMA не допускало подібних заяв ні про жодну іншу вакцину проти коронавірусу. Творці "Спутника V" вважають, що такі коментарі підривають довіру до агентства і його експертизи.

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Кріста Віртумер-Хохе також є представником Австрійського агентства з охорони здоров'я і безпеки харчових продуктів. 8 березня в ефірі австрійського телеканалу ORF їй поставили запитання, чи варто Австрії схвалювати застосування "Спутника V" до вирішення EMA. Віртумер-Хохе рекомендувала цього не робити, пославшись на брак даних про вакцину. "Це в чомусь схоже на російську рулетку", - сказала вона (цитата за AFP).

Європейське агентство лікарських засобів почало експертизу вакцини "Спутник V" 4 березня. Регулятор перевірить препарат на відповідність чинним в Євросоюзі стандартам ефективності, безпеки та якості.

Дві держави ЄС - Угорщина і Словаччина - вже схвалили застосування препарату (Чехія замовила "Спутник V" і допустила її схвалення до рішення EMA). Також, за даними розробників вакцини, вона схвалена ще в 44 країнах.

Автор: 

вакцина (4419) росія (64923) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+22
Да действительно ,азартную игру обидели ЗРЯ ,в ней шансов выжить побольше чем после прививки ватным дерьмом ...
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09.03.2021 11:05
+10
Ой извините, конечно не рулетка, ваша вакцина просто дерьмо.
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09.03.2021 11:10
+10
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 4239
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09.03.2021 11:14
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Да действительно ,азартную игру обидели ЗРЯ ,в ней шансов выжить побольше чем после прививки ватным дерьмом ...
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09.03.2021 11:05 Відповісти
Она сравнила вакцину с единственным брендом России на международной арене) Больше не с чем сравнивать...
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09.03.2021 11:09 Відповісти
А батуты с балалайками? Вы необъективны)
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09.03.2021 11:11 Відповісти
Балалайка не совсем российский бренд, как впрочем и медведи. Это штампы внутренней российской пропаганды)
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09.03.2021 11:16 Відповісти
Вы покушаетесь на скрепы. Теперь получается, что кроме кокошника и новичка и гордиться нечем кацапскому организму.
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09.03.2021 11:21 Відповісти
Кокошник это финский предмет. Попробуйте на ком то из славян - чехов, поляков, украинцах найти кокошник. Никто нормальный никогда эту колокольню на голову не наденет) А кацапский организм всегда найдет чем гордиться,как только найдет бутылку бражки)))
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09.03.2021 11:26 Відповісти
😁😁😁
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09.03.2021 11:29 Відповісти
пареная репа, щи, лапти...
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09.03.2021 11:50 Відповісти
АК-47, балалайка, кокошник, баян. Ну еще может быть самовар
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 1958
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09.03.2021 11:20 Відповісти
все это украдено/награблено
даже лапти кажись украли
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09.03.2021 11:54 Відповісти
Тоже мне откыл Америку . Но зачем кайф обламывать ? Пусть винторогие гордятся ...
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 5204
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09.03.2021 12:46 Відповісти
На паРаше всё черезжопное, фальшивое, краденое.... Всё, начиная с их фальшивой, ложной "церкви" РПЦ с фальшивым патриархатом....Как гласит история, мокши захватили в заложники Вселенского Патриарха, мучили его, издевались, держали на подвале, пока он, спасая свою жизнь, не признал их "патриархатом"....И всё на кацапии такое - гнусное, преступное, дикое и омерзительное....
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09.03.2021 17:27 Відповісти
А матрёшки? А кокошники на головах сруцких красавиц, страшных как смерть? А дамский напиток- боярышник? А потомственное семейное пьянство? Многими "прелестями" знаменита мокшанская помойка....
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09.03.2021 11:20 Відповісти
Коцепцию матрёшки спёрли у японцев. Если поинтересоваться насчет всего остального то могут остаться лишь лапти. И те по-моему у финнов стырили)
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09.03.2021 11:30 Відповісти
Выпьем с горя. Где кружка?
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09.03.2021 12:12 Відповісти
А новичек?
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09.03.2021 11:29 Відповісти
Это вещество они используют, но откровенно признают, что не знают как смогли его получить. Т.е. все как с автоматом калашникова)
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09.03.2021 11:37 Відповісти
Современная русская рулетка - револьвер с одним патроном, а пуля из говна
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09.03.2021 11:37 Відповісти
Цю вакцину у Європі називають "Ху-ху не ХОХЕ"!
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09.03.2021 11:44 Відповісти
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 5704
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09.03.2021 11:06 Відповісти
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 2306
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09.03.2021 11:47 Відповісти
А то шо? Весь российский бомонд бросит Лондона с Веной и уедет назло Байдену куда-нибудь под Вязьму?
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09.03.2021 11:06 Відповісти
У сруского бомонда ещё есть Италия, у вечернего мудозвона - Соловёва-Шапиро там вилла
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09.03.2021 11:40 Відповісти
Козломорді отравити не можуть, а беруться вакцинувати
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09.03.2021 11:09 Відповісти
Ой извините, конечно не рулетка, ваша вакцина просто дерьмо.
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09.03.2021 11:10 Відповісти
Что такое? Раньше кацапы очень русской рулеткой гордились. Мировй бренд. Да мельчает расея Даешь призовую игру в "Спутник V"
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 4046
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09.03.2021 11:12 Відповісти
В Европейском агентстве лекарственных средств сравнили вакцину "Спутник V" с русской рулеткой. В РФ требуют извинений - Цензор.НЕТ 4239
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09.03.2021 11:14 Відповісти
В данном случае рулетка не с револьвером, а с пистолетом... Суперприз, т.с...
https://youtu.be/***********

У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 2663
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09.03.2021 11:44 Відповісти
Мля, да запретите уже это кацапскую бормотуху по всему миру!
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09.03.2021 11:13 Відповісти
Спутник-бояра-5, колоти ватникам і зомбі мокшанського походження.
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09.03.2021 11:24 Відповісти
Ну, можно извиниться за то, что обидели русскую рулетку. Спутник V опаснее.
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09.03.2021 11:15 Відповісти
Отмечается, что EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. --- ну так никакие другие производители вакцин не говорили (а стоило бы) что роиссянская вакцина - гавно и от нее люди подыхают, а наши - клёвые

шо посеешь - то и пожнешь, как говорится.
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09.03.2021 11:17 Відповісти
Русская рулетка ))У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 9554
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09.03.2021 11:17 Відповісти
заслужили кацапи ви завжди цього хотіли бути бидлом в цьму світі
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09.03.2021 11:23 Відповісти
У армянского радио спрашивают:
-Что общего между "Новичком" и "Спутник V" ?
- От обоих смертность не 100% )))
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09.03.2021 11:30 Відповісти
Набутылочники обиделись.бгг
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09.03.2021 11:31 Відповісти
Не надо было такое говорить председателю комиссии которое начало экспертизу российской вакцины. Теперь придется сказать что вакцина хорошая, иначе скажут что Криста Хохе все подстроила. Это как с руководителями WADA, которых меняли раз за разом из-за того что они не могли сдержать эмоций говоря о русских.
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09.03.2021 11:33 Відповісти
Да криворукие рукожопы нормальный аспирин не могут сделать,которому больше 100 лет,какую вакцину они могут слепить на коленке грязной - фуфломицин только...
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09.03.2021 11:53 Відповісти
вони навчили і своїх кібер-шалав на оцінку їх коментів так абижаться, наляпає якусь бредятину, а потім "тьі зачем на личнасти переходишь?", вони хочуть ляпать, убивать, і одночасно бути пухнастими, бо їх дії не можна оцінювати відітє-лі.
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09.03.2021 12:01 Відповісти
У Європейському агентстві лікарських засобів порівняли вакцину "Спутник V" з російською рулеткою. У РФ вимагають вибачень - Цензор.НЕТ 2380"
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09.03.2021 12:04 Відповісти
Уявляю, як японці підчас війни на Тихому океані постачають вакцину від жовтої лихоманки американським військам..
Або гітлер постачає вакцину від правцю англійцям, що відбиваються у Дюнкерку..

але наші "адеквати" хочуть отримати від пуйла вакцину і колоти її військовим на східному фронті.. шиза!!
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09.03.2021 12:04 Відповісти
https://www.dw.com/uk/bashar-asad-ta-yoho-druzhyna-zarazylysia-koronavirusom/a-56807973 Сирийский диктатор Башар Асад и его жена Асма заболели COVID-19 (после вакцинации «Спутник V») . В понедельник, 8 марта, администрация президента Сирии распространила информацию о положительном результате ПЦР-теста супругов, передает https://p.dw.com/p/3qMLd Deutsche Welle .

В Дамаске подчеркнули, что состояние здоровья Асада и его жены «хорошее и стабильное».
В Сирии, где уже больше 10 лет продолжается гражданская война с активным вмешательством иностранных государств, зафиксировано 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 умерли 1063 сирийца. Однако официальная статистика включает информацию только о ситуации на подконтрольной правительству Асада территории.
Эксперты считают, что реальный уровень заболеваемости гораздо выше, так как в стране производится явно недостаточное количество тестов.
На прошлой неделе в Сирии началась вакцинация. Министерство здравоохранения заявило, что получило вакцину от некой «дружественной страны», не став уточнять, о каком препарате идет речь. Однако известно, что это российская вакцина «Спутник V».
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09.03.2021 12:08 Відповісти
Цікаво, а в тих 44-х країнах прибічниках рашизму перевіряють кожну дозу цього V-ОВ?
Бо це властивість російської рулетки як зазначено: "пусте г", "пусте г","пусте г", Новічок
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09.03.2021 12:13 Відповісти
Придется извиниться, ибо "Спутник V" ХУЖЕ и ОПАСНЕЕ расейской рулетки.
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09.03.2021 12:23 Відповісти
ВСЕХ С РФ В КИТАЙ НА АНАЛЬНЫЙ ТЕСТ !)
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09.03.2021 15:35 Відповісти
Vot i prichina, pochemu siklivoje ***** ne vakcionirovalos, on zhe znajet chto ne vsegda veziot, da i dobrozjelatelei gotovih postavitj podnoshku bolshe chem nado.
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09.03.2021 16:05 Відповісти
 
 