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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 10 - у "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 березня в дев'яти областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем - 70,6% (за норми менше 65%).

До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області. 

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

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При цьому станом на 8 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в дев'яти регіонах - у Києві (70,2 на 100 тисяч населення за норми 60), Івано-Франківській (147), Вінницькій (118,3), Чернівецькій (99,8), Закарпатській (95,6), Житомирській (88), Миколаївській (72,7), Тернопільській (60,1) та Хмельницькій (68,3) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).

Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 10 - у помаранчевій, - МОЗ 01
Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 10 - у помаранчевій, - МОЗ 02
Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 10 - у помаранчевій, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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-А в какой зоне Буковель?
-Бениной.
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09.03.2021 11:27 Відповісти
Буковель в БеЗевой зоне
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09.03.2021 11:32 Відповісти
Беніной і Зеліной. Там Зеля катався на лижах в розповсюджував вірус разом зі своїми зебелятами-малятами. Власник "Буковеля" Шевченко, чистий бенініст і палицяніс. Це другий Велюр, але то таке. Тут головне, що Зеля нікого не надурив, ми дійсно чемпіони по розповсюдженню віруса. І це офіційні данні, а уявляєте які неофіційні? Скільки людей уже зі словами "хуже не будет" і "да какая разница" вмерли, але їм поставили іншу хворобу (да какая разница от чего умер)?
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09.03.2021 11:46 Відповісти
"коефіцієнт виявлення випадків інфікування (методом ПЛР та з визначення антигену)"

виходить ми усі (бо так відбувається не лише в Україні) живемо в тих умовах, які визначаються абсолютно недостовірним тестуванням

звіт 22 вчених про те, що гівнотести дають до 90 і більше хибнопозитивних результатів
https://cormandrostenreview.com/report/

тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс
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09.03.2021 11:32 Відповісти
портібно окрім додаткових, ще більше поїздів з ІФ області - нехай розвозять по всій країні!
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09.03.2021 12:06 Відповісти
 
 