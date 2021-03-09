Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 10 - у "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 9 березня в дев'яти областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.
Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем - 70,6% (за норми менше 65%).
До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.
Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.
При цьому станом на 8 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в дев'яти регіонах - у Києві (70,2 на 100 тисяч населення за норми 60), Івано-Франківській (147), Вінницькій (118,3), Чернівецькій (99,8), Закарпатській (95,6), Житомирській (88), Миколаївській (72,7), Тернопільській (60,1) та Хмельницькій (68,3) областях.
Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).
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-Бениной.
виходить ми усі (бо так відбувається не лише в Україні) живемо в тих умовах, які визначаються абсолютно недостовірним тестуванням
звіт 22 вчених про те, що гівнотести дають до 90 і більше хибнопозитивних результатів
https://cormandrostenreview.com/report/
тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс