Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 10 - у "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 березня в дев'яти областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем - 70,6% (за норми менше 65%).

До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

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При цьому станом на 8 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в дев'яти регіонах - у Києві (70,2 на 100 тисяч населення за норми 60), Івано-Франківській (147), Вінницькій (118,3), Чернівецькій (99,8), Закарпатській (95,6), Житомирській (88), Миколаївській (72,7), Тернопільській (60,1) та Хмельницькій (68,3) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).





