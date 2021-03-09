Близько 5 тис. cімей зможуть скористатися "Доступною іпотекою" в 2021 році, - глава Мінфіну Марченко

1 березня 2021 р. стартувала робота державної програми "Доступна іпотека 7%", цьогоріч близько 5 тис. сімей зможуть нею скористатися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр Сергій Марченко.

"Програма "Доступна іпотека 7%" дозволить розблокувати іпотечне кредитування в країні, пожвавити іпотечний ринок, ринок будівництва житла і, в майбутньому, дасть поштовх для економічного розвитку. Розрахунково, близько 5000 сімей зможуть скористатися Програмою у 2021 році", - зазначив глава Мінфіну.

За словами Марченка, плановий портфель іпотечних кредитів в цьому році становить 5 млрд грн.

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"Програма буде діяти і в подальшому. Сьогодні ми розглядаємо трирічний період середньострокового бюджетного планування і закладання коштів на наступні періоди для того, щоб програма доступної іпотеки під 7% розвивалась", - додав глава Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що "Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписані перші кредитні договори.