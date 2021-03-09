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Близько 5 тис. cімей зможуть скористатися "Доступною іпотекою" в 2021 році, - глава Мінфіну Марченко

Близько 5 тис. cімей зможуть скористатися

1 березня 2021 р. стартувала робота державної програми "Доступна іпотека 7%", цьогоріч близько 5 тис. сімей зможуть нею скористатися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр Сергій Марченко.

"Програма "Доступна іпотека 7%" дозволить розблокувати іпотечне кредитування в країні, пожвавити іпотечний ринок, ринок будівництва житла і, в майбутньому, дасть поштовх для економічного розвитку. Розрахунково, близько 5000 сімей зможуть скористатися Програмою у 2021 році", - зазначив глава Мінфіну.

За словами Марченка, плановий портфель іпотечних кредитів в цьому році становить 5 млрд грн.

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"Програма буде діяти і в подальшому. Сьогодні ми розглядаємо трирічний період середньострокового бюджетного планування і закладання коштів на наступні періоди для того, щоб програма доступної іпотеки під 7% розвивалась", - додав глава Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що "Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписані перші кредитні договори.

Автор: 

іпотека (402) Марченко Сергій (574)


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дети прокуроров, судей, ментов, налоговиков улучшат мат положение, получив доступное жилье на продажу...
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09.03.2021 11:45 Відповісти
Таке вже було, проходили років десять тому.
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09.03.2021 11:51 Відповісти
5 тыс семей "по спискам обкома"...
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09.03.2021 11:47 Відповісти
5 тисяч, ви не жартуєте? Можна висловити здогадку відносно цих сімей?
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09.03.2021 11:50 Відповісти
Тобто вся рідня 95-го.
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09.03.2021 11:54 Відповісти
Іпотека використає 5 тис сімей...
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09.03.2021 12:11 Відповісти
...5 тысяч на пусть даже не 40, а на 20 млн. населения? ...этауспехйащитаю!!!
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09.03.2021 12:13 Відповісти
И только на новострои-недострои, даже не смешно---кто лоббист понятно)))
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10.03.2021 00:49 Відповісти
 
 