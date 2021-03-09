У судовій системі є "п'ята колона", але ми цього позбудемося, - глава Верховного Суду Данішевська
Глава Верховного Суду Валентина Данішевська закликає делегатів XVIII чергового з'їзду суддів обрати гідних представників судового корпусу в органи судового управління і самоврядування.
Виступаючи у вівторок на відкритті з'їзду суддів у Києві, Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б. "Певна кількість таких людей (які не довіряють суддям, – ред.) супроводжують, умовно кажучи, наш з'їзд. Чого хочуть ці люди? Щоб у судових органах були люди з досконалою репутацією, добропорядні, професійні. І ми цього хочемо. Єдина різниця лише в тому, що нас закликають не проводити цей з'їзд", - зазначила голова Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Данішевська звернула увагу на те, що формування органів судового управління і самоврядування є конституційним обов'язком суддів. "Ми не можемо прислухатися до пропозицій порушувати закон", - додала вона.
Голова Верховного Суду висловила сподівання на те, що делегати з'їзду суддів оберуть гідних людей до судових органів.
"Сподіваюся, що всі ви сьогодні налаштовані на те, щоб обрати найбільш гідних, і я закликаю вас до цього. Ми маємо показати, що хоча ми і йдемо своїм шляхом, проводимо цей з'їзд, але ми запропонуємо до цих органів людей, у яких бездоганна репутація", - наголосила Данішевська.
Вона визнала, що судовій системі ще слід працювати над тим, щоб отримати реальну незалежність, "щоб кожен суддя відчував себе вільним і незалежним від будь-якого тиску - з боку влади, громадськості".
"Ми можемо сказати, що у нас є і внутрішній тиск. Не шкодують ні часу, ні грошей ті наші внутрішні сили, які намагаються посіяти розбрат між суддями різних регіонів, різних інстанцій", - сказала голова Верховного Суду.
У цьому контексті Данішевська додала: "Звісно, і в судовій системі є своя "п'ята колона", але я впевнена, що ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості, але судова система з часом гідно виглядатиме серед інших державних органів й отримає належну повагу".
XVIII черговий з'їзд суддів України відбувається в Києві 9-11 березня, на порядку денному з'їзду - обрання судді Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів України.
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"...ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості."
А раньше, мадам, вы чего молчали? Не видели, что происходит?
Думаю, ждали, чья возьмет.
то что мы вообще обсуждаем?!
О чем говорит эта мадам?
Где сейчас находится Труба, где Вовк? За гратами?