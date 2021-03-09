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Новини Судова реформа
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У судовій системі є "п'ята колона", але ми цього позбудемося, - глава Верховного Суду Данішевська

У судовій системі є

Глава Верховного Суду Валентина Данішевська закликає делегатів XVIII чергового з'їзду суддів обрати гідних представників судового корпусу в органи судового управління і самоврядування.

Виступаючи у вівторок на відкритті з'їзду суддів у Києві, Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б. "Певна кількість таких людей (які не довіряють суддям, – ред.) супроводжують, умовно кажучи, наш з'їзд. Чого хочуть ці люди? Щоб у судових органах були люди з досконалою репутацією, добропорядні, професійні. І ми цього хочемо. Єдина різниця лише в тому, що нас закликають не проводити цей з'їзд", - зазначила голова Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Данішевська звернула увагу на те, що формування органів судового управління і самоврядування є конституційним обов'язком суддів. "Ми не можемо прислухатися до пропозицій порушувати закон", - додала вона.

Голова Верховного Суду висловила сподівання на те, що делегати з'їзду суддів оберуть гідних людей до судових органів.

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"Сподіваюся, що всі ви сьогодні налаштовані на те, щоб обрати найбільш гідних, і я закликаю вас до цього. Ми маємо показати, що хоча ми і йдемо своїм шляхом, проводимо цей з'їзд, але ми запропонуємо до цих органів людей, у яких бездоганна репутація", - наголосила Данішевська.

Вона визнала, що судовій системі ще слід працювати над тим, щоб отримати реальну незалежність, "щоб кожен суддя відчував себе вільним і незалежним від будь-якого тиску - з боку влади, громадськості".

"Ми можемо сказати, що у нас є і внутрішній тиск. Не шкодують ні часу, ні грошей ті наші внутрішні сили, які намагаються посіяти розбрат між суддями різних регіонів, різних інстанцій", - сказала голова Верховного Суду.

У цьому контексті Данішевська додала: "Звісно, і в судовій системі є своя "п'ята колона", але я впевнена, що ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості, але судова система з часом гідно виглядатиме серед інших державних органів й отримає належну повагу".

XVIII черговий з'їзд суддів України відбувається в Києві 9-11 березня, на порядку денному з'їзду - обрання судді Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів України.

Автор: 

Верховний Суд (1188) судова реформа (1459) суддя (1580) з’їзд (120) Данішевська Валентина (39)


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Топ коментарі
+19
Кого может избрать толпа подонков и моральных уродов? Риторический вопрос.
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09.03.2021 11:47
+18
В украинской судебной системе все колоны - пятые.
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09.03.2021 11:57
+8
Яка 5-та колона?! Там вся система прогнивша і йдуть вони однією колоною.
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09.03.2021 12:02
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Ура, там от Зеленского пытаются избавиться. Круто.
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09.03.2021 11:44 Відповісти
Скорее, её заявление смахивает на анонс суицида, но кто ж ей поверит?..
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09.03.2021 11:46 Відповісти
Судді непросто прагнуть зберегти власну безкарність, виявляється виконують конституційний обовьязок.
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09.03.2021 11:47 Відповісти
Закликає го*ноїдів бути чистоплотними.
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09.03.2021 12:23 Відповісти
Якщо у 5 колоні більше 7 тисяч суддів, то скільки душ суддів в решті колон?
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09.03.2021 11:46 Відповісти
5 суддівська колонна - це чесні судді.
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09.03.2021 12:06 Відповісти
Кого может избрать толпа подонков и моральных уродов? Риторический вопрос.
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09.03.2021 11:47 Відповісти
Ну она видать считает, что если в стае шакалов надо найти льва, то на эту роль сгодится и самый рыжий шакал...
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09.03.2021 12:13 Відповісти
Ото коли вони всі там зберуться,то треба зробити там Будинок Профспілок.Тоді щось змінеться у судочинстві України.
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09.03.2021 11:50 Відповісти
Пятая колонна - случайно не Портнов ???
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09.03.2021 11:52 Відповісти
Нет, скорее всего по мнению судеек пятая колонна это относительно честные судьи (не всегда берут взятки, в отличие от остальных), и от таких разборчивых они и хотят избавиться.
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09.03.2021 15:16 Відповісти
Портнов под омоформ САМОГО.
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09.03.2021 16:37 Відповісти
В украинской судебной системе все колоны - пятые.
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09.03.2021 11:57 Відповісти
Сборище взяточников против общества,кто же победит,если презик лох,а законодатель сам по уши грязи?сложный вопрос.
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09.03.2021 11:58 Відповісти
сук@, до сліз....
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09.03.2021 11:59 Відповісти
Яка 5-та колона?! Там вся система прогнивша і йдуть вони однією колоною.
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09.03.2021 12:02 Відповісти
говорят в здании , где съезд судей, старые трубы и возможна утечка газа....И ни на что не намекаю
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09.03.2021 12:04 Відповісти
Бла-бла-бла... Ні про що.
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09.03.2021 12:06 Відповісти
КС ликвидируйте, и нафик не нужен
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09.03.2021 12:10 Відповісти
Диві заяви людини, яка мала б працювати в інтересах суспільства по те, що оте суспільство, виявляється їй заважає. Суд повинен обслуговувати саме суспільство, але аж ніяк не навпаки. Бо саме суспільство своєю працею і податками щабещпечує суддям добробут. Тому судова система не лише не повинна нарікати на суспільну негативну реакцію, але й прислухатися до суспільних вимог, коли вони стсубиься несправедливо, часто незаконного судочинства. Це - аксіома.
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09.03.2021 12:13 Відповісти
Та й логіка в неї кульгає. Після нападу на суспільство заявила пізніше:
"...ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості."
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09.03.2021 12:56 Відповісти
Поняття достойності серед судей має свою специфіку. В те що, виберуть найповажніших та "найдостойніших" зі свого оточення можна навіть не сумніватися.
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09.03.2021 12:27 Відповісти
В нашій країні достойні люди в системі влади- це в основному "достойні люди"
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09.03.2021 12:34 Відповісти
Вообще-то, заявление председателя Верховного суда о наличии в судействе "пятой колонны" факт вопиющий, ибо, появилась эта колонна не вчера.
А раньше, мадам, вы чего молчали? Не видели, что происходит?
Думаю, ждали, чья возьмет.
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09.03.2021 12:44 Відповісти
ФИО В СТУДИЮ !
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09.03.2021 12:53 Відповісти
"Виступаючи у вівторок на відкритті з'їзду суддів у Києві, Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б". - Просто казкова... суддя.
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09.03.2021 13:03 Відповісти
Прогнивша, корумпована судівська система і є пята колона через яку ворог знищує державу Україна з середини.
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09.03.2021 13:10 Відповісти
До кого вона звертається? До корупціонерів із закликом бути незалежними і чесними? Це просто треш.
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09.03.2021 13:21 Відповісти
Це ви так собі думаете
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09.03.2021 13:23 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат открою тебе секрет, пятую колону как и 4 и 3 создал ты сам, пригрев недобитых рЫговских Петухов портного, татарова и т.д......
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09.03.2021 13:38 Відповісти
Чёрного кобеля не отбелишь до бела.
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09.03.2021 14:54 Відповісти
Пересматривать когда решения будут?
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09.03.2021 15:04 Відповісти
"Зарікалась свиня гівна не їсти", так це про заяви "суддів" про очищення та чесність.
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09.03.2021 15:19 Відповісти
если вся система кривосудия и есть пятая колонна, то кого они могут выбирать? реально нечисть, отборная роSSийская и пророSSийская нечисть.
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09.03.2021 15:56 Відповісти
Если по леву и праву руку от Зєли находятся такие личности как Портнов и Татаров,
то что мы вообще обсуждаем?!
О чем говорит эта мадам?
Где сейчас находится Труба, где Вовк? За гратами?
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09.03.2021 16:40 Відповісти
у нас пятая колона везде есть ВР, ОП, ГП, СБУ, МВД, и даже ГШ ВСУ да и самое интересное а президент у нас какая колонна)
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09.03.2021 17:49 Відповісти
все вы пля такие грамотные перед журналистами , данишевская, а потом мразина на бентли едет и спрашивает по телефону сколько своему ребенку сучьему платить в Лондоне за учебу
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09.03.2021 21:35 Відповісти
 
 