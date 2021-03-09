У судовій системі є "п'ята колона", але ми цього позбудемося, - глава Верховного Суду Данішевська

Глава Верховного Суду Валентина Данішевська закликає делегатів XVIII чергового з'їзду суддів обрати гідних представників судового корпусу в органи судового управління і самоврядування.

Виступаючи у вівторок на відкритті з'їзду суддів у Києві, Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б. "Певна кількість таких людей (які не довіряють суддям, – ред.) супроводжують, умовно кажучи, наш з'їзд. Чого хочуть ці люди? Щоб у судових органах були люди з досконалою репутацією, добропорядні, професійні. І ми цього хочемо. Єдина різниця лише в тому, що нас закликають не проводити цей з'їзд", - зазначила голова Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Данішевська звернула увагу на те, що формування органів судового управління і самоврядування є конституційним обов'язком суддів. "Ми не можемо прислухатися до пропозицій порушувати закон", - додала вона.

Голова Верховного Суду висловила сподівання на те, що делегати з'їзду суддів оберуть гідних людей до судових органів.

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"Сподіваюся, що всі ви сьогодні налаштовані на те, щоб обрати найбільш гідних, і я закликаю вас до цього. Ми маємо показати, що хоча ми і йдемо своїм шляхом, проводимо цей з'їзд, але ми запропонуємо до цих органів людей, у яких бездоганна репутація", - наголосила Данішевська.

Вона визнала, що судовій системі ще слід працювати над тим, щоб отримати реальну незалежність, "щоб кожен суддя відчував себе вільним і незалежним від будь-якого тиску - з боку влади, громадськості".

"Ми можемо сказати, що у нас є і внутрішній тиск. Не шкодують ні часу, ні грошей ті наші внутрішні сили, які намагаються посіяти розбрат між суддями різних регіонів, різних інстанцій", - сказала голова Верховного Суду.

У цьому контексті Данішевська додала: "Звісно, і в судовій системі є своя "п'ята колона", але я впевнена, що ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості, але судова система з часом гідно виглядатиме серед інших державних органів й отримає належну повагу".

XVIII черговий з'їзд суддів України відбувається в Києві 9-11 березня, на порядку денному з'їзду - обрання судді Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів України.