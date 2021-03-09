УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6905 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 363 69

Готується нормандська зустріч: якщо її не буде, зустрінуся з кожним із лідерів "четвірки" окремо, - Зеленський

Готується нормандська зустріч: якщо її не буде, зустрінуся з кожним із лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) з питання врегулювання ситуації на Донбасі не вдасться, то він має намір провести зустрічі з лідером кожної з країн окремо.

"У будь-якому випадку, готується нормандська зустріч. Вона має бути. Я від себе скажу, і я це сказав нашим західним партнерам: не буде зустрічі в нормандському форматі - я знайду формат, коли зустрінуся з кожним із цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного - значить, я зустрінуся з кожним окремо", - сказав Зеленський на пресконференції на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава Української держави також додав, що вирішення "цього важливого питання" не відкладатиметься.

Також читайте: Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО

Зеленський також зазначив, що після блокування діяльності телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, збільшилася кількість збройних провокацій на Донбасі. "Я не хочу пов'язувати саме з цим (закриттям телеканалів. - Ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається", - сказав президент.

Зеленський також нагадав, що в середу відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) перемовини (2852) нормандська четвірка (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Каменяр

Люблю коли оточення Зеленського дає інтерв'ю. Тому що це прекрасний момент для того щоб зрозуміти поточну ситуацію в клоаці, очима її жителя.

Чистий, неукоджений інтелектом думальний апарат оточення Зеленського, прикривши наготу мислення фіговим листочком примітивних маніпуляцій і лесних епітетів, видає на-гора все те що відбувається там.

Коломойський, якого Мендель ще зовсім недавно характеризувала словами: "У мене до нього якесь почуття ревнощів, він перетворився на якогось spokeperson, речника неофіційного. Ну ось забирає в мене функції, розумієте?", сьогодні в її словах характеризується наступним: "Людина живе собі на втіху. Гедоніст можна сказати".

Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Я офігівала і схилялася перед Коломойським, який настільки впливав на Зеленського, що скоріше ніж офіційні представники озвучував рішення, які пізніше "приймав Зеленський. Але після санкцій США, Зеленський прийняв рішення дистанціюватись від Коломойського (принаймні публічно), але не сваритись з ним, тому тут я залишу таку нібито негативну, але доволі нейтральну дистанційовану характеристику цієї персони".
Особливо смішно це все читається на фоні паралельних розповідей про деолігархацію імені Зеленського, санкції проти Коломойського і таке інше)

Чи, приміром, смішне про Богдана:

В листопаді 2019: "Мене зараз заплюють, але це професіонал як для людей які входять в політику".
Сьогодні: "Він потєряний, але як юрист він професійний"
Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Ми його вже списали, але ще остерігаємось" і ще "Зализати керівництво до ран в нашій клоаці, а потім списати - це ключ до успіху".

Про що свідчить характеристика Єрмака, який зараз, виходячи з характеристики, є главним в клоаці.

Авакова - теж остерігаються. Дуже
Порошенка - бояться
Кравчук став ручним шутом, який підтакує клоуну, відображаючи своїми фразами весь клоунський патріотизм, тому й став патріотом сам
Дуже смішна проекція (з психології) на Цеголка. Тобто, Цеголко в очах Мендель відображає всі ті негативні речі, які характерні їй самій. Ну і ще заздрість, звісно.

Що найгірше в цій усій історії: це те, що ці неушкоджені інтелектом особи прагнуть слави, вони ганяються за славою. Це й спонукає їх до подібних інтерв'ю, в яких вони намагаються наділити себе історичними ролями, акцентувати на власному неабиякому впливі на процеси.

І ці голі амбіції помножені на незайманий інтелектом думальний апарат повною мірою показують ворогу наскільки слабкою є влада в Україні, і наша держава в цілому.

А щодо історичної ролі, то тут все просто. Вони, звичайно ж, увійдуть у підручники. Але зовсім не так як би хотіли. Зовсім не так як заспокоюють одне одного і як вигадують собі в рольових іграх.

Ввійдуть в історію як ідіоти, брехуни, злодії і зрадники.
показати весь коментар
09.03.2021 11:54
+18
Это реклама приватного танца?
показати весь коментар
09.03.2021 11:53
+16
Невже і з Ху"лом?
показати весь коментар
09.03.2021 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже і з Ху"лом?
показати весь коментар
09.03.2021 11:52 Відповісти
з ним першим )))
одне побажання - хай свою вдачу - бідоносця - спробує на *****...
щоби не дарма зустрічався...
показати весь коментар
09.03.2021 11:59 Відповісти
Хіба що в Ростові.
показати весь коментар
09.03.2021 12:04 Відповісти
Їдь зразу в мокшу.
показати весь коментар
09.03.2021 11:52 Відповісти
Это реклама приватного танца?
показати весь коментар
09.03.2021 11:53 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2021 11:54 Відповісти
Скоріше приватної гри на фортепіано
показати весь коментар
09.03.2021 12:07 Відповісти
шо и ***** в глаз тет-а-тет заглянешь?
показати весь коментар
09.03.2021 11:53 Відповісти
Так под встречу с ним - это всё и делается
Макрон и Меркель не захотят с ним встречаться , т к сильно уж замазался со своим окружением в коррупции да и Байден бубочке не звонит , остаётся только *****
показати весь коментар
09.03.2021 13:03 Відповісти
Каменяр

Люблю коли оточення Зеленського дає інтерв'ю. Тому що це прекрасний момент для того щоб зрозуміти поточну ситуацію в клоаці, очима її жителя.

Чистий, неукоджений інтелектом думальний апарат оточення Зеленського, прикривши наготу мислення фіговим листочком примітивних маніпуляцій і лесних епітетів, видає на-гора все те що відбувається там.

Коломойський, якого Мендель ще зовсім недавно характеризувала словами: "У мене до нього якесь почуття ревнощів, він перетворився на якогось spokeperson, речника неофіційного. Ну ось забирає в мене функції, розумієте?", сьогодні в її словах характеризується наступним: "Людина живе собі на втіху. Гедоніст можна сказати".

Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Я офігівала і схилялася перед Коломойським, який настільки впливав на Зеленського, що скоріше ніж офіційні представники озвучував рішення, які пізніше "приймав Зеленський. Але після санкцій США, Зеленський прийняв рішення дистанціюватись від Коломойського (принаймні публічно), але не сваритись з ним, тому тут я залишу таку нібито негативну, але доволі нейтральну дистанційовану характеристику цієї персони".
Особливо смішно це все читається на фоні паралельних розповідей про деолігархацію імені Зеленського, санкції проти Коломойського і таке інше)

Чи, приміром, смішне про Богдана:

В листопаді 2019: "Мене зараз заплюють, але це професіонал як для людей які входять в політику".
Сьогодні: "Він потєряний, але як юрист він професійний"
Що в перекладі з мендельської на українську означає:
"Ми його вже списали, але ще остерігаємось" і ще "Зализати керівництво до ран в нашій клоаці, а потім списати - це ключ до успіху".

Про що свідчить характеристика Єрмака, який зараз, виходячи з характеристики, є главним в клоаці.

Авакова - теж остерігаються. Дуже
Порошенка - бояться
Кравчук став ручним шутом, який підтакує клоуну, відображаючи своїми фразами весь клоунський патріотизм, тому й став патріотом сам
Дуже смішна проекція (з психології) на Цеголка. Тобто, Цеголко в очах Мендель відображає всі ті негативні речі, які характерні їй самій. Ну і ще заздрість, звісно.

Що найгірше в цій усій історії: це те, що ці неушкоджені інтелектом особи прагнуть слави, вони ганяються за славою. Це й спонукає їх до подібних інтерв'ю, в яких вони намагаються наділити себе історичними ролями, акцентувати на власному неабиякому впливі на процеси.

І ці голі амбіції помножені на незайманий інтелектом думальний апарат повною мірою показують ворогу наскільки слабкою є влада в Україні, і наша держава в цілому.

А щодо історичної ролі, то тут все просто. Вони, звичайно ж, увійдуть у підручники. Але зовсім не так як би хотіли. Зовсім не так як заспокоюють одне одного і як вигадують собі в рольових іграх.

Ввійдуть в історію як ідіоти, брехуни, злодії і зрадники.
показати весь коментар
09.03.2021 11:54 Відповісти
Будем всех бамбить?
показати весь коментар
09.03.2021 11:54 Відповісти
всаєйгалавє
показати весь коментар
09.03.2021 11:55 Відповісти
Просто----БАЛАБОЛ.
показати весь коментар
09.03.2021 11:55 Відповісти
Ну с Германией и Францией понятно. А ботоксная крыса? Клован будет за ней по дворцу в Геленджике бегать?
показати весь коментар
09.03.2021 11:56 Відповісти
Клоунпозорный, тебя все давно раскусили, язык твой , как помело ,иди лижи очко путлеру увидиш «мир кровавый «
показати весь коментар
09.03.2021 11:57 Відповісти
... а четвёртый кто? Визит к самому себе и встреча будут по моему самыми результативными!!!)))
показати весь коментар
09.03.2021 11:57 Відповісти
Кому этот шут гороховый нужен?
показати весь коментар
09.03.2021 11:58 Відповісти
Дурко... Один на один с теской - питерским.. Да он его проглотит не жуя... С Меркель, Макроном или Бушем возможно, но только не с Путиным. Пока происходит война и оккупация хотя бы 1 м2 украинской земля, будь то ОРДЛО, Крым или Севастополь встречаться с Путиным ( один на один) это не просто глупость, это по сути самоубийственно ( не только , для Зеленского) , для страны. Это встреча "удава" и "кролика" или карточного шулера ( да еще и с автоматом) с дилетантом впервые увидевшим карты. А учитывая вероятность того что в окружении Зеленского еще и значительное число агентуры Кремля, это вообще идиотизм.
показати весь коментар
09.03.2021 12:01 Відповісти
Не просто идиотизм, а полный идиотизм!
показати весь коментар
09.03.2021 16:11 Відповісти
зря гавкнул....надо было без предупреждения...как в Оман...))))
показати весь коментар
09.03.2021 12:01 Відповісти
внял себя Наполеоном, решит все и всех , только недопонимает он - весовая категория не соответсвует его представительства имея высокий чин.
показати весь коментар
09.03.2021 12:02 Відповісти
Зєля! Мовчи! Так ти за розумного зійдеш!
Але вже пізно. Тебе вже всі знають, як дебіла
показати весь коментар
09.03.2021 12:03 Відповісти
ты его же выбрал умник...)))
показати весь коментар
09.03.2021 15:21 Відповісти
Дурик, кому ты там нужен. Все вопросы решаются без тебя, за тебя, вместо тебя.
показати весь коментар
09.03.2021 12:04 Відповісти
Проблема, що це не тільки його питання. Це ще і наші питання
показати весь коментар
09.03.2021 12:08 Відповісти
Другая проблема, что это уже не имеет ровно никакого значения. Раньше с Украиной считались, теперь об нее вытирают ноги. Крайне сложно будет все вернуть назад.
показати весь коментар
09.03.2021 12:10 Відповісти
Все від нас залежить
показати весь коментар
09.03.2021 13:09 Відповісти
Глаз к глазу с пуйлом.
Так это самый желанный для Зели вариант!
показати весь коментар
09.03.2021 12:05 Відповісти
Так вот зачем ишак грудь побрил
показати весь коментар
09.03.2021 12:11 Відповісти
Это он так хочет оправдать ,свою намеченную встречу с х-лом.
показати весь коментар
09.03.2021 12:20 Відповісти
Нахріна, цей "нормандський формат"? Для красивої картинки і селфіків?
Які результати попереднього заглядування в "очі" фуйла?
показати весь коментар
09.03.2021 12:27 Відповісти
Далёкий от политики человек, беда как сапоги идёт тачать пирожник, а пироги печёт сапожник.
показати весь коментар
09.03.2021 12:34 Відповісти
Щось схоже, що наш Зе отримає відповідь однакову від усіх:
"Нет темы для базара, лошара!".
показати весь коментар
09.03.2021 12:34 Відповісти
який він все таки дурак-Макрон і Меркель це шлюхи *****
показати весь коментар
09.03.2021 12:40 Відповісти
Уже даже Кравчук послал Расию....
показати весь коментар
09.03.2021 12:47 Відповісти
Ага, курну хорошенько, и встречусь. Заочно.
показати весь коментар
09.03.2021 12:55 Відповісти
вопрос захотят ли с тобой клоуном встретиться
показати весь коментар
09.03.2021 13:00 Відповісти
О, а от и шантаж пошел в стиле овоча: если вы меня не захотите - пойду к ху@лу. Америка на порог не пускает, даже европейских толерастов все это шапито своей дичью уже конкретно замахало. Свято наблыжаеться, свято наближаеться.
показати весь коментар
09.03.2021 13:02 Відповісти
Фігове свято. Зєлю в Світі асоціюють з усіма українцями. Засування голови в пісок - поганий спосіб вирішення геополітичних викликів
показати весь коментар
09.03.2021 14:11 Відповісти
з тими "українцями" навіть я себе не асоціюю(мейд-ін і вирісший на Волині). Це тупе малороське бидло, селекційоване десятліттями: геноциду, репресій, колективізаціями і окацаплення.
Донедавна мав на меті, запис серій відеолекцій по реформуванню країни(детальній методиті з схемами і графіками їх реалізації), та почитавши місяць коменти на різних рессурсах, дійшов висновку, що то нераціональна трата часу і енергії в нікуди.
Доцільніше зняти відео для ютуба на розважальну тематику.
показати весь коментар
09.03.2021 14:25 Відповісти
Коли смажений півень дзьобне в дупу, то і в мізках поміняється. В Дамбасі вже у багатьох помінялось.
Нам треба терміново узгодити когось нормального на дострокові. Якогось одного(не Пєцю і не Юлю). Є в нас такі
показати весь коментар
09.03.2021 14:49 Відповісти
моїм мізкам 36 років, з яких 12 я віддав правоохоронній діяльності, 6 років віддавав частину заробітку і вчив молодняк смажити півнів з півкілометрової дистанції. Мене влаштовував Петя, при всій його неідеальності. Це був главком, який вмів грати в шахи, як гросмейстер(без пафосу). При абсолютній неспівставності ресурсів і внутрішніх дивесріях, він зумів не просто скувати ворога в маневрах, але і заблокувати всі його атаки, в той час як самі ми стали нарощувати силу. Стратегію Петі далеко не всім дано осягнути, бо для цього потрібно знати десятки тисяч комбінацій. Я не хочу тут за Петю сфінктер рвати, але реально його по-людськи шкода.
Підсумок роботи Петі - країна за 5 років стала незрівнянно сильнішою в всіх сферах: від військової і економічної, до культурної і духовно-релігійної. Кацапня просікла, що ми отримали справжнього вовка і мобілізувала всі ресурси і агентуру на його повалення.
Всі ці настоящі вічнонепрожідні палковнікі, які по 900 з лишком танків на "металолом списували" і грузинські руферматори, які зараз сидять на півмільйонній заррлаті з язиками з сраці(очевидно їх все влаштовує), семени-семенченки-грішини(випускники щукінського факультету режисури) воювали проти Петі, разом с лещенками із квартирами сбєрбанка, наємами з зарплатами по півляма.

А я більше не хочу віддавати свій залишок життя і енергії, поки моя сусідка з виводком буде дивитись голобородька і бойка по трк україна.
Ця країна мала реальний шанс стати польшею часів 2000-их, якби в 19-му оптом не збожеволіла. Зараз ми вернулись навіть не в 14-ий, а можливо в 94-ий тільки з голим задом, і з збожеволівшими пасажирами на літакі, які виперли пілота і посадили за штурвал вовочку в надії на автопілот.
показати весь коментар
09.03.2021 15:23 Відповісти
Вань, я в который раз повторюсь. Мы не царя себе выбираем. Для управления страной скорей всего нужна команда в тысячи человек. Уже говорили, что только президент назначает что-то около 700 кандидатур. Сам по себе один человек абсолютно ничего не решает. Даже если он самый честный, умный и неподкупный, то это не является залогом успешного президентства. Поэтому голосовать нужно не столько за личность, сколько за программу и команду.
Я понимаю, что для тебя это тяжело, но подумай как-нибудь над этим. Согласовывать кандидатуру на президентский пост должны не простые люди, а партии и люди, имеющие влияние. А для этого им нужно как-то договариваться еще до выборов. В противном случае на выходе опять будет очередной Клоун, подсунутый сходкой олигархов.
показати весь коментар
09.03.2021 16:31 Відповісти
Представляю , реакцію лідерів.
показати весь коментар
09.03.2021 13:22 Відповісти
З путіним ти зустрінешся тільки тоді, коли виконаєш його головну умову, - ліквідація України. Ти був готовий виконати цю умову у грудні 2019, але українська патріотична громадськість не дала тобі її виконати. І ніколи не дасть ні тобі клоуну, ні будь кому іншому. Тому перестань бєніть. За розумного вже не зійдеш, але хоч не виставиш себе вкотре на посміховисько.
показати весь коментар
09.03.2021 13:29 Відповісти
не рви пукан малоПИД,,,росс и не создавай видимость бурной деятельности, все ждут расследования Беллингкэт твоя роль в сливе в месте с кремлевской Крысой ермаком и конца этого ********* цирка......
показати весь коментар
09.03.2021 13:33 Відповісти
Захотят ли лидеры стран встречаться с зеленским?
показати весь коментар
09.03.2021 13:57 Відповісти
Пл... какие то вы фсе злые...))) ЗЕленский то тут причем???
показати весь коментар
09.03.2021 14:15 Відповісти
А ти подумай
показати весь коментар
09.03.2021 14:18 Відповісти
Да что тут думать? Прыгать надо! ) (дурацкая пошутилка)
показати весь коментар
09.03.2021 14:21 Відповісти
ойц, ва-вася, після 13 березня ніхто з нормальних людей тобі руки не подасть.
Тому зразу пензлюй до *****, він тебе прийме, нерухомість в Криму у вашої щурячої родини є, буде де жити..
показати весь коментар
09.03.2021 14:15 Відповісти
Колонны московитской техники входят в лугандонию, зелень все в глаза всматривается. Скоро начнется...
показати весь коментар
09.03.2021 14:22 Відповісти
Польза от нормандского формата нулевая. А если наша власть пойдёт на уступки агрессору, то это будет только во вред Украине. Разве за семь лет это невозможно понять?
показати весь коментар
09.03.2021 14:33 Відповісти
Скучив за очима пУкіна
показати весь коментар
09.03.2021 15:09 Відповісти
Хто захоче зустрічатися з зеленським після скандалу з вагнерівцями?
показати весь коментар
09.03.2021 15:15 Відповісти
А ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАХОТЯТ С ТОБОЙ ВСТРЕЧАТЬСЯ !? ТЫ ИМ ПРИКАЖЕШЬ !?))))))))
показати весь коментар
09.03.2021 15:30 Відповісти
Тогда он гундосик сбацает. На рояле.)))
показати весь коментар
09.03.2021 16:26 Відповісти
Лидеры стран "нормандской четверки" ничего не решат, только будут выражать озабоченность. Необходима встреча с Байденом, этот все решит. Германия и Франция будут еще сильней выражать озабоченность, а Россия с Путиным перестанет существовать, развалится на множество частей.
показати весь коментар
09.03.2021 15:39 Відповісти
Вовочка сегодня заявил,что будет бороться с дезинформацией.
Свою Мендель и самого себя бороть будет?
Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира,!
Ваван в игноре🤣
показати весь коментар
09.03.2021 16:18 Відповісти
Новий тип діпломатії - оманський формат.
ҐґОсобливо популярний серед ішаків.😷
показати весь коментар
09.03.2021 16:22 Відповісти
"ЛОББИСТ" КОМИКА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ РАСКРЫЛ СКАНДАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗЕЛЕНСКОМ
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С НИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина.
Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
По какой-то причине его волновала больше молодежь РФ, а не собственной страны.
https://www.dialog.ua/ukraine/176420_1555448237
показати весь коментар
09.03.2021 17:12 Відповісти
Уже давно все лидеры стран поняли , что ЗЄ ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА"
Для чего с ним встречаться?
Только зря тратить время
показати весь коментар
09.03.2021 17:15 Відповісти
Шото Вова подозрительно засуєтілся...Нє к добру.
показати весь коментар
09.03.2021 17:51 Відповісти
- и каждый персонально тебя пошлёт нахер , губошлёп!!
показати весь коментар
09.03.2021 17:56 Відповісти
ЗЄ "митець" Йому притаманні художні перебільшення(піаніст). ЗЄ просто визве їх усіх по черзі на "ковйор"
показати весь коментар
09.03.2021 18:07 Відповісти
За операцию по вагнеровцам ответишь, вот к чему готовься.
Пустая бурная деятельность по встречам.
показати весь коментар
09.03.2021 18:59 Відповісти
да включи телик, послушай Смешко с Заманой на интервью с Влащенко... и нафига та встреча... разберись в турчиновым и прочей дотой...
показати весь коментар
09.03.2021 20:03 Відповісти
 
 