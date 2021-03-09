Готується нормандська зустріч: якщо її не буде, зустрінуся з кожним із лідерів "четвірки" окремо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) з питання врегулювання ситуації на Донбасі не вдасться, то він має намір провести зустрічі з лідером кожної з країн окремо.

"У будь-якому випадку, готується нормандська зустріч. Вона має бути. Я від себе скажу, і я це сказав нашим західним партнерам: не буде зустрічі в нормандському форматі - я знайду формат, коли зустрінуся з кожним із цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного - значить, я зустрінуся з кожним окремо", - сказав Зеленський на пресконференції на полях форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава Української держави також додав, що вирішення "цього важливого питання" не відкладатиметься.

Також читайте: Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО

Зеленський також зазначив, що після блокування діяльності телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, збільшилася кількість збройних провокацій на Донбасі. "Я не хочу пов'язувати саме з цим (закриттям телеканалів. - Ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається", - сказав президент.

Зеленський також нагадав, що в середу відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.