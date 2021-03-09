Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську критична: найбільша захворюваність і смертність за весь час пандемії, - Марцінків
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить обласну владу відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих COVID-19, оскільки ситуація в місті критична.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за ВЕСЬ ЧАС пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали", - зазначив Марцінків.
За його словами, тільки обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. "Будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід", - підсумував Марцінків.
Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабінету Міністрів з проханням надати більше вакцин від COVID-19 для міста, а також допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медзакладах.
СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА. #безпека_ІФ Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення...Опубликовано Русланом Марцінківом Понедельник, 8 марта 2021 г.
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Може бенін буковель перепрофілювати?
https://interfax.com.ua/news/general/703213.html
а теперь орет-памагите!
Антиколорадос писал шо тока шоп наложить поциента в больницу - просят 125к.
чет аж не верится если честно. а, ну и снадобья и прочее - тоже не бесплатно
Уже надо не бизнес а людей спасать? А шо случилось? Туристический сезон закончился, межсезонье?
https://cormandrostenreview.com/report/
тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс
За свої промахи треба відповідати особисто.