Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську критична: найбільша захворюваність і смертність за весь час пандемії, - Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить обласну владу відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих COVID-19, оскільки ситуація в місті критична.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за ВЕСЬ ЧАС пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали", - зазначив Марцінків.

За його словами, тільки обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. "Будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід", - підсумував Марцінків.

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Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабінету Міністрів з проханням надати більше вакцин від COVID-19 для міста, а також допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медзакладах.