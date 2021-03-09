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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську критична: найбільша захворюваність і смертність за весь час пандемії, - Марцінків

Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську критична: найбільша захворюваність і смертність за весь час пандемії, - Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить обласну владу відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих COVID-19, оскільки ситуація в місті критична.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за ВЕСЬ ЧАС пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали", - зазначив Марцінків.

За його словами, тільки обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей. "Будемо просити область відкрити ще один поверх кардіоцентру для лікування хворих на ковід", - підсумував Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків виступає проти новорічного локдауну: Хворих вже менше, а бізнесу треба заробити

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабінету Міністрів з проханням надати більше вакцин від COVID-19 для міста, а також допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медзакладах.

СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА. #безпека_ІФ Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення...

Опубликовано Русланом Марцінківом Понедельник, 8 марта 2021 г.

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Буковель працює.Може там хворих розміщувати, в комфортабельних номерах.
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09.03.2021 12:04
+5
Это тот самый мер, который ранее ВСЕГДА был против карантинных ограничений?
Уже надо не бизнес а людей спасать? А шо случилось? Туристический сезон закончился, межсезонье?
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09.03.2021 12:08
+2
У нас по всім населеним пунктам концерти до 8 березня провели. Чекаю повної дупи.
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09.03.2021 12:03
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закрити кардіоцентр та відкрити ковідне? А сердечникам що робить?
Може бенін буковель перепрофілювати?
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09.03.2021 12:02 Відповісти
на "святое" покушаешься!
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09.03.2021 12:07 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан, мобілізовувати медиків та розгортати військові шпиталі на території лікарень. Потрібні додаткові вакцини для Івано-Франківської області для груп ризику - медиків, поліціянтів, продавців, кур'єрів, працівників транспорту та комунальних служб, чиновників та працівників сфери послуг які приймають громадян. Центральна влада робить недостатньо і в цьому велика проблема!
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09.03.2021 12:10 Відповісти
Ивано-Франковск отказался от введения полного локдауна и сделал выходные рабочими.

https://interfax.com.ua/news/general/703213.html

а теперь орет-памагите!
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09.03.2021 16:56 Відповісти
У нас по всім населеним пунктам концерти до 8 березня провели. Чекаю повної дупи.
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09.03.2021 12:03 Відповісти
правильно, совки должны страдать. докторам тоже джипы надо обновлять, а не только попам

Антиколорадос писал шо тока шоп наложить поциента в больницу - просят 125к.
чет аж не верится если честно. а, ну и снадобья и прочее - тоже не бесплатно
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09.03.2021 12:06 Відповісти
Буковель працює.Може там хворих розміщувати, в комфортабельних номерах.
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09.03.2021 12:04 Відповісти
якщо списувати все на ковід за допомогою гівнотестів, то й не такі показники вийдуть
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09.03.2021 12:08 Відповісти
Это тот самый мер, который ранее ВСЕГДА был против карантинных ограничений?
Уже надо не бизнес а людей спасать? А шо случилось? Туристический сезон закончился, межсезонье?
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09.03.2021 12:08 Відповісти
звіт 22 вчених про те, що гівнотести дають до 90 і більше хибнопозитивних результатів
https://cormandrostenreview.com/report/

тобто 9 з 10 позитивних результатів насправді повинні були бути негативними
і навіть той 1 із 10, що залишився, не доводить, що симптоми у хворого викликані саме "вірусом сарс-ков-2", бо ПЛР-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і про це казав ще винахідник ПЛР-технології К. Малліс
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09.03.2021 12:09 Відповісти
Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске критическая: наибольшая заболеваемость и смертность за все время пандемии, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 301
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09.03.2021 12:11 Відповісти
Что непонятного. Массовую вакцинацию начинать с красных регионов, перед этим у участников провести тесты на наличие антител.
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09.03.2021 12:32 Відповісти
Коли всі міста вводили локдаун Руслан Марцінків рятував бізнес. То чому зараз він репетує та звертається до інших міст по допомогу? Чому не звернеться до врятованого ним бізнесу?
За свої промахи треба відповідати особисто.
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09.03.2021 12:46 Відповісти
А хто там зібрав всю шоблу кататися на лижах? Невідомо?
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09.03.2021 13:02 Відповісти
Люди не поймут опасности пока журналисты не начнут дежурить под больницами и не начнут показывать как выносят трупы и в больших и в районных городах. И пока по телевизору не начнут каждый день трещать про елементарные правила гигиены отнсоительно того как защищаться от воздушно-капельной инфекции. Руки мыть недостаточно.
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09.03.2021 13:25 Відповісти
Треба всі школи перевести на дистанційну форму навчання і це зупинить кількість хворих на короновірус.
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09.03.2021 13:51 Відповісти
 
 