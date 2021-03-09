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Новини Закриття каналів Медведчука
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Канали Медведчука закриті, але українці все одно активно дивляться російське телебачення, - Ткаченко

Канали Медведчука закриті, але українці все одно активно дивляться російське телебачення, - Ткаченко

Доступ до російського телебачення досить значний, і українці активно його дивляться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ході форуму "Україна 30".

"Ми знаємо, що навіть якщо закрито інформаційні канали Медведчука, українці активно дивляться, не тільки через соцмережі, російське телебачення. Доступ до нього досить значний", - сказав Ткаченко.

Також читайте: Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) росія (64923) Ткаченко Олександр (509) телебачення (1169) 112 Україна (182) Newsone (183) ZIK (123)


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Топ коментарі
+25
Надо еще лучше закодировать украинские каналы на спутниках и денег за них по-больше втулить - может тогда смотреть начнут украинские?..
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09.03.2021 12:13
+21
украинцы российское телевидение не смотрят
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09.03.2021 12:13
+11
Я таких «укгаінцав» не знаю.
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09.03.2021 12:12
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Згадалось: "голосують за прикольних, а хочуть жити, як при розумних".
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09.03.2021 12:58 Відповісти
вот и ответ на ваш вопрос
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09.03.2021 13:00 Відповісти
Кацапи те ж саме говорять про своє ТБ . .
ТБ зараз все маргінальне , дивляться його в основному люди похилого віку , рідше середнього ,, а молодь взагалі ігнорує , і сидить в "телефоні " ( інтернеті ) ..
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09.03.2021 12:29 Відповісти
это миф, которому верят моргиналы
дети не смотрят
а вот 25+ смотрят, кто больше кто меньше
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09.03.2021 12:35 Відповісти
В тебе діти є, чи внуки , "міф" .? Ти хоч коли небудь бачив щоб вони сиділи біля ящика і дивились ту х... що там показують ( миняю жінку , дебільні ток шоу , або безперервну рекламу ) . . ?? Я впевнений що те ж саме і в США .
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09.03.2021 12:44 Відповісти
для начала - посмотри тв сша
а потом будь впевнений - а то гадаеш как цыганы на сонце
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09.03.2021 12:50 Відповісти
. Та щасс .. Чого б я його дивився ? От мені більше нема чого робити як тільки шукати американські телеканали .

Ти сам його хоч коли небудь бачив ? .
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09.03.2021 13:01 Відповісти
мало чем отличаетесь от своего персонажа
когда там, смотрю специально
новости, вечерние шоу
а когда коту нечего делать
то знаете сами шо происходит
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09.03.2021 13:10 Відповісти
доя сравнения - прсмотрите тв сша
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09.03.2021 12:36 Відповісти
Современное тв в США - это стриминговые сервисы с интернета, типа Нетфликс, а не то совковое телевидение, о покрытии которого нам тут втирают.
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09.03.2021 12:41 Відповісти
это не тв, а контент
а способ передачи сигнала - то не важно
главное суть и тема
через нетфомкс на голову такую х ню
одевают, иногда рыгать нечем
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09.03.2021 12:44 Відповісти
Не совсем так. Пересмотрите брифинг после окончания сегодняшнего форума. Когда журналистка переспросила Ткаченко о том, кто именно будет регулироваться по закону о медиа, он ответил что в первую очередь те, кто использует ограниченный радиочастотный диапазон. Т.е. на данный момент ставка как и прежде делается на старое доброе телерадиовещание для пенсионеров.
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09.03.2021 15:21 Відповісти
этого требует рынок потребителя
кабельное и потоковое в сша стоит от 100$ в месяц
а у нас?
кто будет платить за хороший контент такие деньги у нас?
поэтому и выбрали путь радиочастот
это просто и дешево
в первую очередь для потребителя с дырявым карманом..
самый дешовый интернет в сша - 65$ в месяц
кабельное тв 100$
разницу между 65$ и 75грн ощущают все
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09.03.2021 17:01 Відповісти
Разговор вообще не об этом. Разговор был о регулировании и аудитории. Украинцы УЖЕ пользуются интернетом и контентом в нём. Даже видел недавно результаты опроса среди украинцев, по которому впервые больше половины опрашиваемых предпочли интернет как источник новостей, а не тв, что как бы показательно.
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09.03.2021 17:36 Відповісти
интернет - это площадка
и приоритеты ставят опять же пользователи
предпочтение ??
смешно
значит не альтернатива тв, а предпочтение
то есть перепроверяют и сравнивают инфу
а это означает одно - пока есть пульт от тв
информацию будут сравнивать
и это факт
и чем проще будет переключиться на телевизоре в 72' с потока на радио сигнал
тем больше проживет телевидение
и производители твприемников это поддержат
так как мониторы стоят гораздо дешевле
а интернет нельзя контролировать
когдато были слухи - кинотеатры вымрут в эпоху интернета
и как???
после пандемии - это будет золотое дно
я посмотрю сколько останется коморо сидеть дома
и втыкать в инет
скольким людям надоест скролить и вбивать запросы в гугель
и самое важное - лень людская
она понимает - шо в инет шо поток, шо тв
делают одни и теже люди
поэтому тв будет еще мнооого лет
интернету уже лет 30 как
а тв шоу все идут и идут
политики всех стран понимают это
и если в сети есть все
то по ящику показуют избранных
и это модно, как не странно
даже блогеры с миллионнвми подписками платят
тв шоу, шоб их показали именно в тв
это мое мнение, хотя я смотрю по тв только дискавери
а в рекламе переключаюсь, как и все
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09.03.2021 18:12 Відповісти
Оце новина! На Сході майже усі приватні садиби мають по дві "тарілки" - на кацапський супутник та на "український". Коли українські канали зробили платними - почали дивитися тільки кацапські...
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09.03.2021 12:21 Відповісти
В супутник поверніть канали українські. Це диверсія Рашки забрати наші канали.
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09.03.2021 12:22 Відповісти
Так, на жаль в Україні дуже багато потомків зевезених кацапів після голодомору, а також великий процент потомків кацапських військових які осіли тут ще за часів совка. Приміром половина військових офіцерів часів срср під кінець служби обов'язково переводилась служити в Україну, тут отримували житло та добре плодились, свиноматки їхні просились майже кожен рік. Знаю це не з чуток, а з життя. Потім ще за радянських часів жителі північних регіонів козлостану збирались в кооперативи та будували цілі багатоквартирні будинки і потім переселялись в Україну.
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09.03.2021 12:22 Відповісти
А наши каналы типа офигенно патриотичны?оттуда не вылазят агенты кремля ревка и гетьманович,никакой разницы нет.
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09.03.2021 12:25 Відповісти
Як можна то кацапське лайно дивитися ??Там же через 5 хвилин нудота підкатує до горла !
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09.03.2021 12:26 Відповісти
Пока не разблокуєте українські канали по супутнику, українці будуть дивитись кацапські канали, а що їм ще робити, якщо влада не долуга. Замість того щоб заблокувати кацапські канали, вони заблокували українські.
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09.03.2021 12:27 Відповісти
Канали в Україні всі олігархічні , вони ж (олігархи) їх і заблокували . Держава на це не може вплинути . У кацапів навпаки , все ТБ контролює держава .
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09.03.2021 12:37 Відповісти
Телевизор - самый близкий член семьи пенсионеров. Дети заняты своими делами.
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09.03.2021 12:27 Відповісти
На раше смотреть что-то кроме ТВ опасно, никогда не знаешь чем это может кончиться.
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09.03.2021 12:31 Відповісти
Телевизор взорвется?
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09.03.2021 16:19 Відповісти
Странная у вас логика.
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09.03.2021 17:06 Відповісти
https://uatv.ua/v-********-nezabarom-zapratsyuye-tsentr-protydiyi-dezinformatsiyi-prezydent/ В Україні незабаром запрацює Центр протидії дезінформації, - давно вже треба було закрити 95 ватний квартал
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09.03.2021 12:37 Відповісти
Українці телеканали московії не дивляться. Ці канали дивляться тільки процапомосковські особини з паспортом громадянина України.
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09.03.2021 12:44 Відповісти
Помиляєтеся щодо аудиторії московських каналів. Їх дивляться ще й ті, хто має критичне мислення. Скажу вам що деякі новини з російськомовного зоопарку досить цікаві з точки зору психіатра. )))
Українці вже мають щеплення проти того лайна, тож, стуливши мертвечуку брехливу пельку, ми лише очистили інформаційне середовище від сміття, котре і так ні на що не впливало. Просто стало приємніше переглядати українські новини.
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09.03.2021 14:23 Відповісти
Проклятые твари поблокировали все подряд (и кацапское и украинское) а то что осталось,это абсолютный бред и сплошная реклама,и все это дело пренадлежит на 100% проросийским олигархам.Где эти конченые у нас вообще видели украинское на ТВ?
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09.03.2021 12:47 Відповісти
Хіба так важко заборонити трансляцію всіх російських каналів? Аби було бажання.
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09.03.2021 12:50 Відповісти
Так и за просмотр украинских каналов, гребут сволочи бабло.
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09.03.2021 15:55 Відповісти
Їх давно вже повинні були заглушити!
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09.03.2021 13:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/110875

А будьте такі ласкаві-розкажіть як це зробити, або перестаньте показувати своє невігластво...
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09.03.2021 14:26 Відповісти
Тогда нужно объявить "тарелки" вне закона иначе ничего не получится ведь это российские спутники. Между прочим все так называемые украинские олигархи закодировали свои телеканалы даже на тарелках а вот россияне гонят в Украину свою телебрехню без ограничений поэтому их и смотрят в Украине. Да ,кстати один Порошенко не закодировал свои каналы и их можно смотреть в свободном доступе.
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09.03.2021 14:56 Відповісти
Конечно смотрят. Так Украина сама так делает чтоб смотрели. Зачем принимают российские со спутника? Давно надо заблокировать.
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09.03.2021 13:04 Відповісти
Мокшанське ТБ дивляться лише етнічні мокши, хто давно мав би поїхати додому на Парашу або жити з паспортом негромадянина - без права обиратись і обирати. Або просто дебіли всіх інших національностей
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09.03.2021 13:05 Відповісти
А які телеканали ще українцям дивитися коли наші телеканали стали платними а територія країни Т2 покрита лише на 32% і незмінилася за час відлючення аналогового ТВ а кацапське на території України цілком безкоштовне.
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09.03.2021 13:24 Відповісти
Украинские каналы мало того, что стали платными, так еще чуть ли не каждый месяц повышают оплату своего бесценного контента. У нас кабельное ТВ бабушка смотрит, из-за нее и платим провайдеру. Все больше и больше, и больше. И с удовольствием бы отключились, но не знаем пока как бабушку к интернету подключить. Все остальные зависают в интернете и ТВ не смотрят. Думаю, в других семьях также.
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09.03.2021 13:40 Відповісти
А інтернет що безкоштовний буде? До речі, там де немає сигналу Т2, інтернет майже такий самий.
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09.03.2021 14:27 Відповісти
Потому, что парашенское тв заточено под оболванивание, и так не очень развитых, умственно, масс, а у нас таких тоже, 2/3. Вся эта наша "ватноэстраднозведная" публика, не имеет ни одного своего проекта, все ворованое. Выламываются друг перед другом изображая "элиту". Сериальчики, пошленькие смешилки, ток шоу и прочий шлак. Как раз то, что в Украине любят. За счет этих болванов сидящих на "рейтинговых" каналах и реклама, примитивная процветает. И вообще думать не обязательно. Веселая страна, а корона вирус это выдумка.
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09.03.2021 14:12 Відповісти
А что смотреть у нас??? Если что-то нормальное было,его заблокировали, закрыли, и сейчас что ни включи кругом одно американское насилие, убийства и кровища. Реклама в основном лекарств, как будто у нас не нация, а одни больные. Испоганили телевидение - дальше некуда. Вопрос - так что нам смотреть????
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09.03.2021 14:41 Відповісти
лугандон,едь на парашу (рф) с барахлом и родней и смотри там и молись на расейские скрепы из говна и х.у..йла целуй в экран)))
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10.03.2021 00:00 Відповісти
Ну заблокували,ну й що,є .ютюб,є інтернет телебачення,там і дивимось,так як і ці,хто блокує...Вони ж я к і з мовою,такі щирі тільки на виду,а вдома та по ресторанах-російсько мовні,блазні....
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09.03.2021 14:56 Відповісти
ТАК ВНУТРЕННЯЯ РАЗВЕДКА ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА, ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЕТ !!!??? ПОРА ДАВИТЬ ГНИД !!!
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09.03.2021 14:59 Відповісти
Спочатку треба хоча би озвучити українською пізнавальні та спортивні канали, а потім про щось говорити. Держава нічого не робить, бо не має грошей. Але щоб розікрасти біля $40 млрд. гроші є.
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09.03.2021 15:13 Відповісти
Будь який російськомовний контент ма бути заборонено в телевізійному просторі України. Для любителів кацапщини є інтернет та "тарілки". Чому я змушений в Україні перемикати канали бо постійно натикаюсь на якусь кацапську помийку? У них все просякнуто наскрізь "вєлікоруськой" ідеологією - від серіалів до реклами.
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09.03.2021 15:23 Відповісти
Да никто не смотрит это гавняное пророссийское гавно!!
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09.03.2021 16:28 Відповісти
Москальське телебачення активно дивляться тільки малороси.
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09.03.2021 17:14 Відповісти
Смотрят то что считают нужным. Я из украинских смотрю только евроспорт😁. А больше и нечего.
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09.03.2021 18:52 Відповісти
Звичайно, що дивляться, рускагаварящая бавовна без цього жити не може. Все українське вони ненавидять, як і самих українців. До речі, є такі українці які і українських патріотів ненавидять, кидаються на них наче скажені, захищаючи якісь свої нікому невідомі інтереси. То що вже казати про кацапоукраінців, для яких Україна не рідна.
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10.03.2021 00:17 Відповісти
что совсем хреново продается платное тв, говно пакеты на платном Viasat Коломойши ? И тюнеры под него ?
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10.03.2021 12:43 Відповісти
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