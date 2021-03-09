Канали Медведчука закриті, але українці все одно активно дивляться російське телебачення, - Ткаченко
Доступ до російського телебачення досить значний, і українці активно його дивляться.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ході форуму "Україна 30".
"Ми знаємо, що навіть якщо закрито інформаційні канали Медведчука, українці активно дивляться, не тільки через соцмережі, російське телебачення. Доступ до нього досить значний", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.
Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.
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ТБ зараз все маргінальне , дивляться його в основному люди похилого віку , рідше середнього ,, а молодь взагалі ігнорує , і сидить в "телефоні " ( інтернеті ) ..
дети не смотрят
а вот 25+ смотрят, кто больше кто меньше
а потом будь впевнений - а то гадаеш как цыганы на сонце
Ти сам його хоч коли небудь бачив ? .
когда там, смотрю специально
новости, вечерние шоу
а когда коту нечего делать
то знаете сами шо происходит
а способ передачи сигнала - то не важно
главное суть и тема
через нетфомкс на голову такую х ню
одевают, иногда рыгать нечем
кабельное и потоковое в сша стоит от 100$ в месяц
а у нас?
кто будет платить за хороший контент такие деньги у нас?
поэтому и выбрали путь радиочастот
это просто и дешево
в первую очередь для потребителя с дырявым карманом..
самый дешовый интернет в сша - 65$ в месяц
кабельное тв 100$
разницу между 65$ и 75грн ощущают все
и приоритеты ставят опять же пользователи
предпочтение ??
смешно
значит не альтернатива тв, а предпочтение
то есть перепроверяют и сравнивают инфу
а это означает одно - пока есть пульт от тв
информацию будут сравнивать
и это факт
и чем проще будет переключиться на телевизоре в 72' с потока на радио сигнал
тем больше проживет телевидение
и производители твприемников это поддержат
так как мониторы стоят гораздо дешевле
а интернет нельзя контролировать
когдато были слухи - кинотеатры вымрут в эпоху интернета
и как???
после пандемии - это будет золотое дно
я посмотрю сколько останется коморо сидеть дома
и втыкать в инет
скольким людям надоест скролить и вбивать запросы в гугель
и самое важное - лень людская
она понимает - шо в инет шо поток, шо тв
делают одни и теже люди
поэтому тв будет еще мнооого лет
интернету уже лет 30 как
а тв шоу все идут и идут
политики всех стран понимают это
и если в сети есть все
то по ящику показуют избранных
и это модно, как не странно
даже блогеры с миллионнвми подписками платят
тв шоу, шоб их показали именно в тв
это мое мнение, хотя я смотрю по тв только дискавери
а в рекламе переключаюсь, как и все
Українці вже мають щеплення проти того лайна, тож, стуливши мертвечуку брехливу пельку, ми лише очистили інформаційне середовище від сміття, котре і так ні на що не впливало. Просто стало приємніше переглядати українські новини.
А будьте такі ласкаві-розкажіть як це зробити, або перестаньте показувати своє невігластво...