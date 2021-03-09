Україна підготувала повідомлення до суду в Гаазі про обстріл Росією лікарень і будинків на Донбасі, - Мамедов

Офіс Генпрокурора підготував інформаційне повідомлення в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду про систематичні обстрілі цивільних об'єктів силами РФ на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Інформаційне повідомлення підписав заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Звернення містить інформацію про факти систематичного застосування РФ та підконтрольними їй незаконними збройними формуваннями озброєння невибіркової дії, наслідки ураження яким непрогнозовані, та здійснення обстрілів цивільних об’єктів", - йдеться в повідомленні.

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Йдеться про артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об’єктів газо-, водо-, електропостачання, тобто тієї інфраструктури, що не використовується у військових цілях, а, отже, заборонені Женевською конвенцією 1949 року.

"Органи прокуратури разом з правозахисниками роблять масштабну роботу. Здійснений аналіз і зібрана доказова база доводить систематичність злочинних дій щодо мирних жителів Луганщини та цивільних об’єктів, що забезпечують життєдіяльність міст та надають медичну допомогу. В обласних прокуратурах на Донбасі запроваджений реєстр постраждалих в результаті збройного конфлікту, який дозволяє надати відповідну правову оцінку діям представників окупаційних адміністрацій, визначити обсяг збитків та відновити права жертв. У кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, з яких понад 90% - саме фізичні особи. 328 цивільних зазнали тілесних ушкоджень, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів", - повідомив Мамедов.

У повідомленні викладено інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів. Наслідками таких дій з боку окупантів були численні ушкодження водогонів, гідротехнічних споруд, виробничих будівель та обладнання, перерви у водопостачанні та електроживленні у селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тисяч.

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"З 2014 року встановлено понад 7 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Луганської області. Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув", - повідомили в пресслужбі.

Загалом до Офісу прокурора МКС направлено вже 16 інформаційних повідомлень щодо порушень міжнародного гуманітарного права в Криму та на Донбасі.