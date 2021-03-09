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Новини
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Україна підготувала повідомлення до суду в Гаазі про обстріл Росією лікарень і будинків на Донбасі, - Мамедов

Україна підготувала повідомлення до суду в Гаазі про обстріл Росією лікарень і будинків на Донбасі, - Мамедов

Офіс Генпрокурора підготував інформаційне повідомлення в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду про систематичні обстрілі цивільних об'єктів силами РФ на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Інформаційне повідомлення підписав заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Звернення містить інформацію про факти систематичного застосування РФ та підконтрольними їй незаконними збройними формуваннями озброєння невибіркової дії, наслідки ураження яким непрогнозовані, та здійснення обстрілів цивільних об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов

Йдеться про артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об’єктів газо-, водо-, електропостачання, тобто тієї інфраструктури, що не використовується у військових цілях, а, отже, заборонені Женевською конвенцією 1949 року.

"Органи прокуратури разом з правозахисниками роблять масштабну роботу. Здійснений аналіз і зібрана доказова база доводить систематичність злочинних дій щодо мирних жителів Луганщини та цивільних об’єктів, що забезпечують життєдіяльність міст та надають медичну допомогу. В обласних прокуратурах на Донбасі запроваджений реєстр постраждалих в результаті збройного конфлікту, який дозволяє надати відповідну правову оцінку діям представників окупаційних адміністрацій, визначити обсяг збитків та відновити права жертв. У кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, з яких понад 90% - саме фізичні особи. 328 цивільних зазнали тілесних ушкоджень, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів", - повідомив Мамедов.

У повідомленні викладено інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів. Наслідками таких дій з боку окупантів були численні ушкодження водогонів, гідротехнічних споруд, виробничих будівель та обладнання, перерви у водопостачанні та електроживленні у селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тисяч.

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"З 2014 року встановлено понад 7 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Луганської області. Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув", - повідомили в пресслужбі.

Загалом до Офісу прокурора МКС направлено вже 16 інформаційних повідомлень щодо порушень міжнародного гуманітарного права в Криму та на Донбасі.

Автор: 

Гаага (315) Мамедов Гюндуз (102) Міжнародний кримінальний суд (327) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+5
а обстріли з території рф ... як наприклад з Гуково ?
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09.03.2021 12:33
+4
а кацапам нехай скабєтова розповідає про "алєю ангєлов"
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09.03.2021 12:28
+2
А домыслы преступника суд не рассматривает...
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09.03.2021 12:28
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А домыслы преступника суд не рассматривает...
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09.03.2021 12:28 Відповісти
Україна підготувала повідомлення до суду в Гаазі про обстріл Росією лікарень і будинків на Донбасі, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5445
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09.03.2021 14:54 Відповісти
а кацапам нехай скабєтова розповідає про "алєю ангєлов"
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09.03.2021 12:28 Відповісти
а обстріли з території рф ... як наприклад з Гуково ?
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09.03.2021 12:33 Відповісти
А думку ***** ль також направили? Вона там щось про ВСУ розповідала разом із Сівохою.
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09.03.2021 13:01 Відповісти
Ну и смысл? Все равно большинство комментаторов цензора это только поддерживают
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09.03.2021 14:50 Відповісти
У вересні 2014 року з Веселої Гори, зайнятої російськими військами та колаборантами, по м.Щастя Луганської області був нанесений артобстріл. Вдень. До лікарні м.Щастя були доставлені 13 місцевих жіночок різного віку з осколковими пораненнями різного ступеню важкості та один легкопоранений боєць 24 ОШБ ЗСУ "Айдар". Чотирнадцята жіночка (мати двох дітей) була вбита практично на території лікарні (уламок міни зніс їй теменну кістку). Фото цієї загиблої та фото як бійці "Айдару" відвозять легкопоранену літню жінку після меддопомоги додому на своїй автівці в мене є. Одна з тих жіночок була прооперована але вмерла на наступний день. Тобто дві місцеві мешканки були вбиті московитами. Як ст. лейт. медичної служби бат. "Айдар" я безпосередньо після надання меддопомоги пораненим намагався довгий час зв'язатися з ОБСЄ чи їх представниками щоби повідомити про військовий злочин рф на території України. Але зміг додзвонитися тільки в київський офіс цієї контори. Молода дівчина мені відповіла, що зв'язку з працівниками цього ОБСЄ немає і невідомо коли з'явиться.
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09.03.2021 14:53 Відповісти
Мій телефон 050-835-43-69.
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09.03.2021 14:54 Відповісти
А НАФИГ ТВОЙ ТЕЛЕФОН !?)
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09.03.2021 15:27 Відповісти
ШЕСТЬ ЛЕТ ГОТОВИЛИ !!!???
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09.03.2021 15:27 Відповісти
 
 