ДТП з українським автобусом у Польщі: 22 людини залишаються в лікарнях, 2 - у важкому стані

Станом на вівторок, 9 березня, в лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі продовжують залишатися 22 людини, двоє - у важкому стані. За останню добу виписано три людини.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях залишаються ще 22 людини, дві – у тяжкому стані. Водночас за останню добу виписано з лікарень три особи",- зазначив Павлюк.

За його словами, двох осіб коштом перевізника відправлять в Україну, а третя ще залишатиметься в Польщі.

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"У жінки, яку виписали, чоловік у тяжкому стані перебуває в іншій лікарні. Вона поїхала до нього", - повідомив консул.

За словами українського дипломата, родичі впізнали п’ятьох жертв катастрофи. Відтак після отримання офіційного листа від прокуратури загиблих відразу можна буде транспортувати в Україну.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 були госпіталізовані до лікувальних закладів.