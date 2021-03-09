ДТП з українським автобусом у Польщі: 22 людини залишаються в лікарнях, 2 - у важкому стані
Станом на вівторок, 9 березня, в лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі продовжують залишатися 22 людини, двоє - у важкому стані. За останню добу виписано три людини.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
"У лікарнях залишаються ще 22 людини, дві – у тяжкому стані. Водночас за останню добу виписано з лікарень три особи",- зазначив Павлюк.
За його словами, двох осіб коштом перевізника відправлять в Україну, а третя ще залишатиметься в Польщі.
"У жінки, яку виписали, чоловік у тяжкому стані перебуває в іншій лікарні. Вона поїхала до нього", - повідомив консул.
За словами українського дипломата, родичі впізнали п’ятьох жертв катастрофи. Відтак після отримання офіційного листа від прокуратури загиблих відразу можна буде транспортувати в Україну.
Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 були госпіталізовані до лікувальних закладів.
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