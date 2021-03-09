Переговори України та Ізраїлю про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 вже можна назвати успішними, - посольство
Посольство України заявило, що веде активні переговори з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 і вважає їх успішними.
Про це йдеться в коментарі посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука, розміщеному на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їхніх виробників. Йдеться про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони наразі активно тривають", - підкреслив Корнійчук.
За його словами, ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона. Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей.
"Ми можемо говорити, що в цьому зацікавлена і ізраїльська сторона в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів до Умані. В свою чергу, Україна отримує можливість відкрити кордони з Ізраїлем. Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, так як нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках. Посольство України веде переговори в тісному узгодженні дій з Міністерством закордонних справ України та Кабінетом Міністрів України. Це наша спільна робота", - зазначив посол.
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этого чувачка зеленский наладил Лохов наплужать
корнийчук ничего не говорил ?
этим братьям/акробатьям брехать не привыкать ...
Все благодарности -----> Вове 😀
Чим вони вакциновані, коли, де?
Скандал же був із контрабандними вакцинами.
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Источник: https://censor.net/ru/n3252114
Угу. Як і з МВФ, "успєшньіє, патаму шта вєдутся".)
Получается избранные не прививаются препаратом Covishield.
Потому и визнають ВСЕ!
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Самое смешное, что наших евреев в Израиль не пустят без справок о вакцинации, а вакцинация этим индийский фуфлом там не принимается Все благодарности -----> Вове
В Украине эта вакцина тоже не имеет регистрации. Регистрирующий орган не хочет регистрировать - подсудное ж дело, а Степанов и Зеленский думают что еще долго будут сидеть в креслах Сидеть вы будете долго ...
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1369227271425429504 1 ч Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.