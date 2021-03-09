Переговори України та Ізраїлю про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 вже можна назвати успішними, - посольство

Посольство України заявило, що веде активні переговори з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 і вважає їх успішними.

Про це йдеться в коментарі посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука, розміщеному на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їхніх виробників. Йдеться про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони наразі активно тривають", - підкреслив Корнійчук.

За його словами, ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона. Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей.

"Ми можемо говорити, що в цьому зацікавлена і ізраїльська сторона в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів до Умані. В свою чергу, Україна отримує можливість відкрити кордони з Ізраїлем. Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, так як нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках. Посольство України веде переговори в тісному узгодженні дій з Міністерством закордонних справ України та Кабінетом Міністрів України. Це наша спільна робота", - зазначив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук