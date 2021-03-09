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Новини Коронавірус і карантин
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Переговори України та Ізраїлю про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 вже можна назвати успішними, - посольство

Переговори України та Ізраїлю про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 вже можна назвати успішними, - посольство

Посольство України заявило, що веде активні переговори з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19 і вважає їх успішними.

Про це йдеться в коментарі посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука, розміщеному на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їхніх виробників. Йдеться про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони наразі активно тривають", - підкреслив Корнійчук.

За його словами, ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона. Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей.

"Ми можемо говорити, що в цьому зацікавлена і ізраїльська сторона в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів до Умані. В свою чергу, Україна отримує можливість відкрити кордони з Ізраїлем. Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, так як нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках. Посольство України веде переговори в тісному узгодженні дій з Міністерством закордонних справ України та Кабінетом Міністрів України. Це наша спільна робота", - зазначив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не схвалив препарат Covishield, тому можуть виникнути проблеми з визнанням паспортів вакцинації для туристів, - посол Корнійчук

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1635) карантин (18172) посольство (942) посольство України (283) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Странно Израиль заявил что не признает вакцину которую наши закупили, о каком паспорте вакцинации вообще может идти речь? Они что вообще курят?
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09.03.2021 12:33
+3
Один ньюанс -"Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук".
Получается избранные не прививаются препаратом Covishield.
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09.03.2021 12:42
+2
та вы шо - увидеть Хайфу и в ней остаться - а шо мы бы сбросились и нашего клоуна туда отправили бы(в один конец - он привитый ,с ошейником, с ветпаспортом))))))
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09.03.2021 12:32
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Шутки шутками, а люди реально не могут домой в Израиль вернуться уже несколько месяцев, как раз по причине неурегулирования этого вопроса.
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09.03.2021 12:30 Відповісти
И что? Паспортов вакцинации в нашей стране просто нет. О чем могут быть переговоры???
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09.03.2021 12:56 Відповісти
А люди сидят и не могут вылететь. Благо, в Израиле мало д-л-б-бов и людям сохранили зарплату, так что есть на что сидеть...
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09.03.2021 12:58 Відповісти
Невозможность вылететь никак не связана с «зеленым паспортом». Это связано, будем говорить так, с неоднозначным решением правительства закрыть аэропорт для большинства рейсов.
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09.03.2021 13:02 Відповісти
Переговоры Украины и Израиля о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, - посольство - Цензор.НЕТ 2107
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09.03.2021 12:31 Відповісти
та вы шо - увидеть Хайфу и в ней остаться - а шо мы бы сбросились и нашего клоуна туда отправили бы(в один конец - он привитый ,с ошейником, с ветпаспортом))))))
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09.03.2021 12:32 Відповісти
Странно Израиль заявил что не признает вакцину которую наши закупили, о каком паспорте вакцинации вообще может идти речь? Они что вообще курят?
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09.03.2021 12:33 Відповісти
ну, типа, если уколетесь пфайзером, то покатит,
этого чувачка зеленский наладил Лохов наплужать
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09.03.2021 12:37 Відповісти
а про бракованные двигателя лайнера сбитого ираном по просьбе россии
корнийчук ничего не говорил ?
этим братьям/акробатьям брехать не привыкать ...
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09.03.2021 12:36 Відповісти
Самое смешное, что наших евреев в Израиль не пустят без справок о вакцинации, а вакцинация этим индийский фуфлом там не принимается
Все благодарности -----> Вове 😀
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09.03.2021 12:37 Відповісти
ну и блгатырёвой, он с ней в китае ещё помоев прикупил
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09.03.2021 12:39 Відповісти
Доречі, саме час нашим бігусам проявити себе як журналісти, а не хлопчиками та дівчатками за викликом, послідкувати, хто із зеленої шобли відвідує Ізраїль.
Чим вони вакциновані, коли, де?
Скандал же був із контрабандними вакцинами.
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09.03.2021 12:43 Відповісти
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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09.03.2021 12:39 Відповісти
"Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются", - подчеркнул Корнейчук.

Источник: https://censor.net/ru/n3252114

Угу. Як і з МВФ, "успєшньіє, патаму шта вєдутся".)
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09.03.2021 12:40 Відповісти
Один ньюанс -"Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук".
Получается избранные не прививаются препаратом Covishield.
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09.03.2021 12:42 Відповісти
Как нам повезло, что у нас в Умани их пророк покоиться....
Потому и визнають ВСЕ!
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09.03.2021 12:57 Відповісти
Украина еще не имеет статистики по Ковишилду. А по Пфайзеру в том же Израиле - уже есть, и она не такая уж радужная. Видимо на это и будут давить наши переговорщики.
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09.03.2021 13:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Самое смешное, что наших евреев в Израиль не пустят без справок о вакцинации, а вакцинация этим индийский фуфлом там не принимается Все благодарности -----> Вове
В Украине эта вакцина тоже не имеет регистрации. Регистрирующий орган не хочет регистрировать - подсудное ж дело, а Степанов и Зеленский думают что еще долго будут сидеть в креслах Сидеть вы будете долго ...
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09.03.2021 13:23 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1369227271425429504 1 ч Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
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09.03.2021 13:38 Відповісти
Че-то Израиль привил кучу народу, обявил, что победил Шапковирус, а заболеваемость одна из самых высоких в мире... 4-5 тыс заболевших на 9 млн населения в день. А может вакцианция это профанация ?
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09.03.2021 14:16 Відповісти
 
 