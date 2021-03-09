Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський констатував, що після введення санкцій РНБО проти телеканалів з пулу Віктора Медведчука кількість провокацій в зоні конфлікту на Донбасі збільшилася, але він не хоче пов'язувати ці два факти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент заявив у ході форуму "Україна 30".

Відповідаючи на питання про можливий вплив введення санкцій проти телеканалів з пулу Медведчука на хід переговорів в ТКГ Зеленський сказав: "Чи вплинуло, складно сказати. Я вважаю, що якщо люди із здоровим глуздом, це не повинно впливати. Але ми розуміємо, що наслідки є. Ми розуміємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається".

Він додав, що в середу мають відбутися перемовини "чергові важливі про посилений контроль" за ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі, і зазначив, що хоче почути "висновки після цих розмов".

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