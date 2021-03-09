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Новини Агресія Росії проти України Закриття каналів Медведчука
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Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський

Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський констатував, що після введення санкцій РНБО проти телеканалів з пулу Віктора Медведчука кількість провокацій в зоні конфлікту на Донбасі збільшилася, але він не хоче пов'язувати ці два факти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент заявив у ході форуму "Україна 30".

Відповідаючи на питання про можливий вплив введення санкцій проти телеканалів з пулу Медведчука на хід переговорів в ТКГ Зеленський сказав: "Чи вплинуло, складно сказати. Я вважаю, що якщо люди із здоровим глуздом, це не повинно впливати. Але ми розуміємо, що наслідки є. Ми розуміємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається".

Він додав, що в середу мають відбутися перемовини "чергові важливі про посилений контроль" за ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі, і зазначив, що хоче почути "висновки після цих розмов".

Читайте: Канали Медведчука закриті, але українці все одно активно дивляться російське телебачення, - Ткаченко

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Медведчук Віктор (1706) Донбас (22354) 112 Україна (182) Newsone (183) ZIK (123)


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Топ коментарі
+30
...зеля, ты идиот
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09.03.2021 12:35
+19
Стандартная бубочкина поза страуса.
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09.03.2021 12:37
+18
Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 999
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09.03.2021 12:35
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09.03.2021 12:33 Відповісти
А це зебулонська фішка - відмовлятися бачити очевидне. Це стосується всіх зебілів, зеботів, зедротів, зевиборців.
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09.03.2021 12:51 Відповісти
Не Война , рашистов против Украины , а какие-то , непонятные «повстанцы» устраивают провокации, « постреливают» , но реально убивают 13 000 украинцев Клоун 🤡 Зеленский , сгинь!
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09.03.2021 13:11 Відповісти
...зеля, ты идиот
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09.03.2021 12:35 Відповісти
Всё его "творчество" было снято в раше . Тяжело ему с этим "наследием" .
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09.03.2021 13:16 Відповісти
...тем не менее это наследие поразило как минимум 73% населения страны, увы
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09.03.2021 13:19 Відповісти
он тупой
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09.03.2021 21:05 Відповісти
Санкции против каналов Медведчука и провокации на Донбассе не хочу связывать между собой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 999
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09.03.2021 12:35 Відповісти
От Петро допомогав Мертвенчуку і такого не було.
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09.03.2021 12:36 Відповісти
що за допомога?
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09.03.2021 12:42 Відповісти
Нафтогін,телевізійні канали,посада на перемовинах у Мінську,вільний виліт літаками до мацкви........
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09.03.2021 12:45 Відповісти
брехня.. Все брехня..
Нафтогін, виявляється, мертвечуку не належав юридично, а був касапським.
Телеанали були придбані в законий спосіб; щоб довести їх фунтовість - потрібен був час (не все так просто, фунти подшипков і козак старалися). Чи довели баканівці - покаже суд. Те ж саме і по "трубі".

посада в ТКГ - була обмежена функціоналом, який був корисний Україні.
вільного вильоту в касапію - не було (з пересадками - було; але тут це контролю не підлягало); а прямий - лише з дозволу Пороха, по функціоналу посади в ТКГ, і не більше того.
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09.03.2021 13:00 Відповісти
Все що робив Адольф Гітлєр повністю відповідало законам Третього Рейха,ви про це не знали?Все що робе зараз Ху"ло теж відповідає законам московії.Отак і з законами при Петрі.
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09.03.2021 13:10 Відповісти
...вопрос уплаты налогов липецкой фабрикой не раскрыт... так что низачОт
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09.03.2021 13:17 Відповісти
А шо не було сплати податків?
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09.03.2021 13:31 Відповісти
Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2674
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09.03.2021 13:34 Відповісти
дебіл зебільний, в часи гітлера не існувало ні нормандського, ні женевського, ні будапештського форматів. Не існувало навіть Радбезу ООН (хоч Ліга Націй, предтеча ООН, і доживала останні дні). Навіть не існувало такого поняття, як "гібридна війна"!
Висновки з цих очевидних історичних фактів зможеж зробити самостійно?
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09.03.2021 14:39 Відповісти
Хоспаді ...
1. Гібридні війни існували в усі часи. І що як самого терміну не існувало ? Методи застосовувались.
2. Ну ... є Радбез ? І що він вирішує ? Мало того РФ член Радбезу.
І які історичні висновки, Ви хочеш прочитати ?
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09.03.2021 18:18 Відповісти
Давайте на минутку забудем про плохого Порошенко и вспомним как получилось, что при хорошем Зеленском мертвечук купил канал ЗИК летом позапрошлого года, уже при зеленой власти. Не знаете почему?
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09.03.2021 15:00 Відповісти
в то время пока вава полу герекл геракл и 300 квартальцев были убиты кокосом в атаке под Дебаплью
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09.03.2021 12:42 Відповісти
І тут пуйла та його посіпак відмазує.
Готується до чергового заглядування в дупло трухлявого пенька Пу.
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09.03.2021 12:37 Відповісти
Стандартная бубочкина поза страуса.
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09.03.2021 12:37 Відповісти
"Я считаю, что если люди со здравым смыслом, это не должно влиять". Зеленский,а тебе не надоело искать на рашке людей со здравым смыслом?
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09.03.2021 12:38 Відповісти
Десь у Африці далекій біля річки Лімпокекі є плем'я, яке не знає звідки беруться діти. Вони живуть собі якось, сплять разом і потім у них з'являються діти. Вони теж не бачать причинно наслідкового зв'язку "спати разом -> народжуються діти". Отакі проблеми і в нашого зебільчика з причинно-наслідковим зв'язком…
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09.03.2021 12:40 Відповісти
на что люди только не идут чтоб алименты не платить
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09.03.2021 13:09 Відповісти
Принял позу страуса?
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09.03.2021 12:41 Відповісти
Это была дебильная шутка 95-го квартала, кто не понял. Атавизм КВН не пропьешь. Придурок он и в кресле президента придурок.
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09.03.2021 12:42 Відповісти
Дебілам закони не писані...
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09.03.2021 12:44 Відповісти
Надо же какой нехочуха!!! Тут видосик один все с нетерпением хотят увидеть от звенящих котиков....Посмотрим что ты потом не будешь хотеть!!!
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09.03.2021 12:46 Відповісти
Прийдеться рано,чи пізно "пов'язувати"
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09.03.2021 12:49 Відповісти
До чого тут: хочу чи не хочу? Обставини треба, сприймати такими як вони є, і відповідно до них діяти. Зеленський, на жаль, діє для того, щоб комусь сподобатись.
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09.03.2021 12:54 Відповісти
це свідчить про те що зє живе в бульбашці в якій немає війни, корупція подолана і вову усі *******.
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09.03.2021 14:12 Відповісти
Он хоть что то сам понял, из того, что наплел? Мы думаем, он боится "вагнергейта", да ему на все нас'ать. Даже если завтра Беллингкет, цру, Байден и ми6 в один голос скажут: ваш бубочка с Ермаком работают на кремль, он прикинется блаженным и будет шутить свои шутеечки. Даже старый лис Кравчук понял, откуда ветер веет и переобувается в полете, этому все фиолетово. он войну закончил в голове, там же поборол эпидемию, олигархов и бедность и почивает на лаврах.
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09.03.2021 12:55 Відповісти
Та зараз....Цей невіглас так боїться аж сереться на ходу...Бо недосидить - витягнуть за пейси з крісла і як що всі злодії до нього на посту президента були хитрими більш-менш тваринами то це лайно придуркувате на всю макітру і саме з цього ганебного непотрібу зроблять цапа-відбувайла та посадять з конфіскацією аж бігом.. І за два роки вже давно юридично є за що..Всі це знають але засунули у сраки язики щоб " не паплюжити інституцію" яка, як одиниця Україні вже давно нахрін не потрібна. Потрібен парламент і крапка. Досить вже плодити цих обісраних козлів які збагачуються особисто на посаді - і більш нічого не роблять суттєвого для країни поки не пнеш у сраку і то - по 10 відсотків від потрібного. За час з 1991 року у на не було ні одного пробачте за вираз "президента" якого не можна було б після реально чесного правосуддя посадити пожиттєво з повною конфіскацією включаючи усіх дармоїдських родичів. А ні одного! І про це всі соромляться говорити. Це не кажучи про більш-менш може у деяких менших злодійств серед депутатів, міністрів, мусорів, суддів ,прокурорів , ФСБУшників і іншої наволочі, та космічних грабунків олігархів. І допоки не прийде ( бідло тупе не вибере) лідера який не побоїться а ні Европи а ні кого ще та не почне все це стріляти та ******* ( Кузьма Скрябін) - до того часу країна буде варитися років з десять ( на більше не вистачить) , у цім лайні а потім перестане існувати..А всі ці покидьки які зараз нам вистави вчиняють зі змаганням між собою хто буде жерти більший шмат - чомусь опиняться на заході з награбованим , та разом обнімаючись там будуть пити та жерти по саунах з хвойдами розказуючи як вони розвели дебілів. А інтерпол поробить вигляд з роки два, що він їх шукає , поки західні виборці з діаспор забудуть усе по своїм проблемам як і те що була така країна. Ото буде і по всьому..
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09.03.2021 13:57 Відповісти
Багато тексту. Прочитайте краще біографії усих Президентів - усі вихідці з народу.
При чому - реально.
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09.03.2021 18:27 Відповісти
Пишіть правильно. УсІх... Як що тяжко вичитати десять рядків то я Вам співчуваю. Коли йдеться про правду то об'єм написаного не має значення . І до того - що змінює те що "з народу" ? Ви плутаєте народ з "бидлодом". Та чому на одне падло не зробило ладу в Україні ( це як для погано розуміючих ) бо на кожного де небудь у руках тих хто тут пасеться - є кілька папок ціною у 15 ( в Україні) та 200 ( у США) років з майном у вигляді самих трусів. Тому ніхто нікого не садить за крадіжки бо по факту слідства спливуть факти по яким "вийдуть самі на себе" Хоч це зрозуміло?
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10.03.2021 10:53 Відповісти
Знову купа тексту. По суті ... Усі наші Прези вихідці з народу. Ферштейн ??
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??
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10.03.2021 15:30 Відповісти
По суті ... Усі наші Прези вихідці з народу. Ферштейн ??
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??

По перше той "народ" з якого вийшли ті хто сидів сракою у кріслі - як би не зовсім народ а скоріше номенклатурне злодійське бидло. По друге - намагайтеся увімкнути сіру речовину та читайте про що йдеться ..сер.. бо таке враження що у Вас свято продовжується..
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10.03.2021 17:50 Відповісти
И напрасно,связь прямая.
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09.03.2021 12:56 Відповісти
Треба заглянути у очі мертвечука... там - ху.ло і ...
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09.03.2021 12:59 Відповісти
Не хочу связывать между собой 2+2 и 4... Мерзавец!
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09.03.2021 13:00 Відповісти
и теперь скажите шо не ДЕБИЛ ! потому как только недоумок может во всеуслышание заявить
Я не хочу анализировать и оценивать ситуации РЕАЛЬНЫЕ, меня устраивают мои фантазии!
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09.03.2021 13:09 Відповісти
Первая часть пятого сезона "СЛУГА НАРОДА" уже отснят Белингкат и скоро выйдет на широкие экраны.
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09.03.2021 13:14 Відповісти
Такого немічного і бездарного г.вна при владі в Україні ще не було.
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09.03.2021 14:13 Відповісти
Барыга на крови, когда войну закончишь? Стрелять перестал, и что, помогло, клован?
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09.03.2021 14:16 Відповісти
https://ukranews.com/news/761397-na-vtoroj-srok-zelenskij-zaplaniroval-realizovat-programmu-novoe-selo "Президент Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Новое село" рассчитана на 3,5 года в первую очередь и последующие 5-6 лет - во вторую".
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
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09.03.2021 14:34 Відповісти
Дебіли ніколи не можуть зв'язати свій мозок із своєю дупою. Мозок відсутній.
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09.03.2021 14:47 Відповісти
Логорея. Однозначно, логорея!
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09.03.2021 14:56 Відповісти
А понятно - дальтоник!
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09.03.2021 15:38 Відповісти
Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего...
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09.03.2021 15:43 Відповісти
Прогрессивная общественность Украины должна сделать выводы из прошлых ошибок, и не допустить, чтобы этому мудаку удалось убежать, как это смог сделать витяхам
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09.03.2021 16:08 Відповісти
Да Б-г, що на другий термін не попав. І то добре буде.
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09.03.2021 18:22 Відповісти
Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3979
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09.03.2021 17:19 Відповісти
Це мабуть називається "когнітивний дисонанс" ... Розрив шаблону ... Інфантилізм ... Непрофесійність ... Боязливість ...
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09.03.2021 18:21 Відповісти
Действия против каналов это только внешний толчок!

Реальная причина в том, что зебильная команда наобещала кацапам еще год назад ради селфи в Нормандии кучу всего( для этого и лжеперемирие было), а выполнить этого не может---разорвут патриоты!

Оно год петляло, брехало и нам и им, прятало голову в песок, сливало наши операции (вагнеровцев, по Донецким пленным), кацапы понимают, что зебила надолго не хватит, начали давить, а то выберут Пороха --- там давить бесполезно!
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10.03.2021 00:28 Відповісти
 
 