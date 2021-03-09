Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський констатував, що після введення санкцій РНБО проти телеканалів з пулу Віктора Медведчука кількість провокацій в зоні конфлікту на Донбасі збільшилася, але він не хоче пов'язувати ці два факти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент заявив у ході форуму "Україна 30".
Відповідаючи на питання про можливий вплив введення санкцій проти телеканалів з пулу Медведчука на хід переговорів в ТКГ Зеленський сказав: "Чи вплинуло, складно сказати. Я вважаю, що якщо люди із здоровим глуздом, це не повинно впливати. Але ми розуміємо, що наслідки є. Ми розуміємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається".
Він додав, що в середу мають відбутися перемовини "чергові важливі про посилений контроль" за ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі, і зазначив, що хоче почути "висновки після цих розмов".
Будь ласка, зачекайте...
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Нафтогін, виявляється, мертвечуку не належав юридично, а був касапським.
Телеанали були придбані в законий спосіб; щоб довести їх фунтовість - потрібен був час (не все так просто, фунти подшипков і козак старалися). Чи довели баканівці - покаже суд. Те ж саме і по "трубі".
посада в ТКГ - була обмежена функціоналом, який був корисний Україні.
вільного вильоту в касапію - не було (з пересадками - було; але тут це контролю не підлягало); а прямий - лише з дозволу Пороха, по функціоналу посади в ТКГ, і не більше того.
Висновки з цих очевидних історичних фактів зможеж зробити самостійно?
1. Гібридні війни існували в усі часи. І що як самого терміну не існувало ? Методи застосовувались.
2. Ну ... є Радбез ? І що він вирішує ? Мало того РФ член Радбезу.
І які історичні висновки, Ви хочеш прочитати ?
Готується до чергового заглядування в дупло трухлявого пенька Пу.
При чому - реально.
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??
Ви можете заперечити, не виляючи хвостом, сер ... ??
По перше той "народ" з якого вийшли ті хто сидів сракою у кріслі - як би не зовсім народ а скоріше номенклатурне злодійське бидло. По друге - намагайтеся увімкнути сіру речовину та читайте про що йдеться ..сер.. бо таке враження що у Вас свято продовжується..
Я не хочу анализировать и оценивать ситуации РЕАЛЬНЫЕ, меня устраивают мои фантазии!
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
Реальная причина в том, что зебильная команда наобещала кацапам еще год назад ради селфи в Нормандии кучу всего( для этого и лжеперемирие было), а выполнить этого не может---разорвут патриоты!
Оно год петляло, брехало и нам и им, прятало голову в песок, сливало наши операции (вагнеровцев, по Донецким пленным), кацапы понимают, что зебила надолго не хватит, начали давить, а то выберут Пороха --- там давить бесполезно!