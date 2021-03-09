Вимагав $3 тис. за вплив на держреєстратора: на Львівщині на хабарі затримано архітектора міськради. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру архітектору одного з комунальних підприємств Дрогобицької міськради за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що службовець вимагав від фізичної особи 3 тис доларів США неправомірної вигоди за вплив на державного реєстратора. За ці кошти реєстратор мав внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нежитлове приміщення – магазин на підставі технічного паспорту на квартиру", - йдеться в повідомленні.

Архітектора затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США, кошти вилучено.

Підозрюваного відсторонено від посади, він перебуває під домашнім арештом.



Досудове розслідування триває.

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Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Фото: сайт Офіс генерального прокурора