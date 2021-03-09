УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7957 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
2 617 11

Вимагав $3 тис. за вплив на держреєстратора: на Львівщині на хабарі затримано архітектора міськради. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру архітектору одного з комунальних підприємств Дрогобицької міськради за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що службовець вимагав від фізичної особи 3 тис доларів США неправомірної вигоди за вплив на державного реєстратора. За ці кошти реєстратор мав внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нежитлове приміщення – магазин на підставі технічного паспорту на квартиру", - йдеться в повідомленні.

Архітектора затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США, кошти вилучено.

Вимагав $3 тис. за вплив на держреєстратора: на Львівщині на хабарі затримано архітектора міськради 01

Підозрюваного відсторонено від посади, він перебуває під домашнім арештом.

Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко. ФОТО

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Вимагав $3 тис. за вплив на держреєстратора: на Львівщині на хабарі затримано архітектора міськради 02

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Вимагав $3 тис. за вплив на держреєстратора: на Львівщині на хабарі затримано архітектора міськради 03
Фото: сайт Офіс генерального прокурора

Автор: 

хабар (4692) Львів (3066) Офіс Генпрокурора (3239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Кто бы сомневался, зачем тогда нужна эта должность 'архитектор горсовета'-взятки брать, конечно, не заниматься же архитектурой , в самом деле
показати весь коментар
09.03.2021 12:51
+1
Как их послать,если у них законные полномочия и права,если они откатывают со своих заработков тем,кто пишет законы,это замкнутый круг,который может разорвать только сторонники мистера Линьча.
показати весь коментар
09.03.2021 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто бы сомневался, зачем тогда нужна эта должность 'архитектор горсовета'-взятки брать, конечно, не заниматься же архитектурой , в самом деле
показати весь коментар
09.03.2021 12:51 Відповісти
На шее бизнеса висят десятки контор со взяточниками,это система,которую сломать почти невозможно.
показати весь коментар
09.03.2021 12:55 Відповісти
Все можно сделать, но никто не решается послать далеко всех этих решал и запрещал . Все обещают дерегуляцию, но воз и ныне там.
показати весь коментар
09.03.2021 13:05 Відповісти
Как их послать,если у них законные полномочия и права,если они откатывают со своих заработков тем,кто пишет законы,это замкнутый круг,который может разорвать только сторонники мистера Линьча.
показати весь коментар
09.03.2021 13:07 Відповісти
Просто ликвидировать должность этого никому ненужного штатного архитектора. Ведь он,скорей всего, и не знает, какая у него зарплата
показати весь коментар
09.03.2021 13:11 Відповісти
Должность и полномочия созданы для зарабатывания на взятках,как это ликвидировать источник своих доходов,только потому что вы этого хотите,так не бывает.
показати весь коментар
09.03.2021 13:14 Відповісти
Бизнес тащит на себе всех этих иждивенцев, когда вместо или вместе с налогами оплачиваются ещё и чиновники. Какая польза в этом ? Эти чиновники - тупиковая ветвь в развитии общества, рудимент, который рано или поздно отпадёт, конечно, они сопротивляются, где ж ещё найти такую работу непыльную, Но это меняет их перспективу никак. Должны произойти изменения в Украине на уровне государства, а местные власти тогда уже не смогут больше дурить людям головы. Надо же, скотина, мало того, что нет работы, пандемия, так ему ещё дай денег, жаль, что его по земле не поваляли вместе с его сумкой
показати весь коментар
09.03.2021 13:22 Відповісти
Главный архитектор Тернополя в свое время получил 15 лет за то, что не дал уничтожить испорический центр города
Тянул он свой срок на должности главного архитектора Кировограда.
показати весь коментар
09.03.2021 13:23 Відповісти
где еще 100 !
показати весь коментар
09.03.2021 13:55 Відповісти
Уже очень давно архитекторы в Украине не про архитектуру, а про взятки и порешать. Достаточно взглянуть на современную застройку.
показати весь коментар
09.03.2021 14:46 Відповісти
 
 