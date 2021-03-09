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Новини Агресія Росії проти України
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У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У складі спецслужб Росії діють окремі підрозділи, які проводять підривні і деструктивні інформаційні операції щодо України.

Про це заявив начальник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в рамках форуму "Україна 30. Культура і ЗМІ. Туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є визначені підрозділи, спеціалізація яких – конкретно Україна. Тобто це їхня робота, люди за це отримують заробітну плану, інші засоби: це можуть бути державні і недержавні медіаресурси. Є конкретна сила, яка сьогодні нам протистоїть", – сказав Вітюк.

Він додав, що вдалось зібрати доказову базу, яка свідчить про координацію Росією дій низки організацій, що здійснювали кібератаки на інформаційні ресурси українських органів державної влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО підготувала проєкт Стратегії кібербезпеки на 2021-2025 рр.

Загалом за 2020 рік департамент кібербезпеки СБУ заблокував понад дві з половиною тисячі спільнот у соціальних мережах з мільйонною аудиторією, понад 20 ботоферм з потужністю більш ніж 60 тисяч акаунтів та нейтралізував понад 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів державної влади.

Окрім того, деяким блогерам та організаторам Телеграм-каналів оголошено про підозри за звинуваченнями у державнй зраді та порушенні рівноправності громадян, додав Вітюк.

Російська сторона зазвичай не коментує заяв СБУ про кібервтручання в українську мережу.

У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ 01
У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ 02
У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ 03
У спецслужбах РФ є підрозділи, які спеціалізуються винятково на кібератаках щодо України, - СБУ 04

Автор: 

кіберзлочин (809) росія (64923) СБУ (12772) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+1
а мы не знали...
спецоперация ОП опять??
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09.03.2021 12:58
+1
І як вас це торкнулося?
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09.03.2021 13:00
+1
"Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит" ну просто кэп очевидность а ещё есть царь куйло который это возглавляет и покрывает.... представляете!...... шол 7-ой год войны.....
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09.03.2021 13:04
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Але прийшов вірус Пєтя-Б - і першим впав сайт національної кіберполіції, а другим - СБУ...
От все, що треба знати про наших борцунів.
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09.03.2021 12:57 Відповісти
І як вас це торкнулося?
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09.03.2021 13:00 Відповісти
Впав відразу Кредобанк на кілька днів, інформаційні системи і окремі компи контрагентів лягли - практично нічого не можна було робити кілька днів. Наше на фірмі все встояло - не ліг жоден комп, сервер, сайт - все працювало.
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10.03.2021 12:09 Відповісти
а мы не знали...
спецоперация ОП опять??
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09.03.2021 12:58 Відповісти
разпил бабла опять
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09.03.2021 13:46 Відповісти
"Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит" ну просто кэп очевидность а ещё есть царь куйло который это возглавляет и покрывает.... представляете!...... шол 7-ой год войны.....
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09.03.2021 13:04 Відповісти
не может бить !
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09.03.2021 13:30 Відповісти
чому в нас нема підрозділу, який би кібератакував москалів?
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09.03.2021 13:32 Відповісти
Я ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЮ ЧТО ОЛЬГИНСКИЕ ТРОЛИ КОТОРЫЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ В ПИТЕРЕ СИДЕЛИ ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД !!! ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ЧТОБЫ ИХ УНИЧТОЖИТЬ ??? ВЫ ХОТЬ ЗА ОДНУ ИХ ГОЛОВУ НАГРАДУ НАЗНАЧИЛИ !!!???
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09.03.2021 15:23 Відповісти
СБУ ЛЫСОЕ )))
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09.03.2021 15:23 Відповісти
Цей підрозділ в основному на цензорі й тусується. Часто порохоботами прикидається.
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09.03.2021 16:53 Відповісти
Именно для противодействия врагу (мокселям) в информационной сфере необходимо было давно создать и запустить Центр/Агентство про противодействию дезинформации.
Министерство информации полностью провалилось в этом плане и заслуженно находится в состоянии ликвидации.
Госслужащие не умеют/не могут/не понимают как вести контрпропаганду и как вообще работать в соцсетях, с гражданским обществом на форумах и т.д. Тем более, они дупля не отстреливают как легко выявлять тролей и как отличить реального пользователя от ботов.

По-этому предлагаю: в Центр/агентсво по противодействию дезинформации, которое Министр Ткаченко собирается через месяц создать - набирать исключительно гражданских активистов,работающих в соцсетях, на форумах, с соцсетями и форумами, блогеров/журналистов экспертов в информационно-социальной сфере. Каждый приходит и рассказывает, что конкретно и как он делает в плане противодействия пропаганде, фейкам, дезинформации и т.д.

Никаких конкурсов для госслужащих, иначе это будет очередной провал и трата бюджетных денег.
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10.03.2021 11:51 Відповісти
Цікаво, як вони будуть відрізняти дезінформацію від інформації?
Певно по методичках напівпритомної мендель...
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11.03.2021 13:27 Відповісти
 
 