У Львові чоловік розстріляв жителя Одеси і наклав на себе руки. Потерпілий у реанімації, - поліція. ФОТО

У Львові місцевий житель чотири рази вистрілив у чоловіка, який приїхав з Одеси, після чого скоїв самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"7 березня близько 21.40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій у Львові невідомий зловмисник кілька разів вистрелив у чоловіка, який саме вийшов з кафе, після чого втік з місця події.

Правоохоронці встановили особу пораненого - 34-річного жителя міста Одеса. Медики виявили у нього чотири вогнепальних рани - зараз чоловік перебуває у реанімації.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника, який стріляв в одесита - ним виявився 53-річний львів’янин. Його тіло з вогнепальним пораненням в області голови правоохоронці виявили за місцем проживання - повернувшись додому, чоловік вчинив самогубство.

Фото: сайт поліції

Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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Окрім того, слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Проводиться розслідування.