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У Львові чоловік розстріляв жителя Одеси і наклав на себе руки. Потерпілий у реанімації, - поліція. ФОТО

У Львові місцевий житель чотири рази вистрілив у чоловіка, який приїхав з Одеси, після чого скоїв самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"7 березня близько 21.40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій у Львові невідомий зловмисник кілька разів вистрелив у чоловіка, який саме вийшов з кафе, після чого втік з місця події.

Правоохоронці встановили особу пораненого - 34-річного жителя міста Одеса. Медики виявили у нього чотири вогнепальних рани - зараз чоловік перебуває у реанімації.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника, який стріляв в одесита - ним виявився 53-річний львів’янин. Його тіло з вогнепальним пораненням в області голови правоохоронці виявили за місцем проживання - повернувшись додому, чоловік вчинив самогубство.

У Львові чоловік розстріляв жителя Одеси і наклав на себе руки. Потерпілий у реанімації, - поліція 01

Фото: сайт поліції

Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Бійка зі стріляниною сталася в центрі Одеси, три людини зазнали поранень, - Нацполіція. ФОТО

Окрім того, слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Проводиться розслідування.

Автор: 

Львів (3066) Нацполіція (15132) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+23
Красиво цензор раздувает ненавить по признаку местожительства,из лубянки явно поступит хорошая премия.
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09.03.2021 13:11
+16
очень похоже на месть. за близкого человека
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09.03.2021 13:10
+14
Шановний "Цензор" у Львові немає вулиці Городецкой є вулиця Городоцька від назви міста Городок на "рузьке" Городоцкая.
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09.03.2021 14:01
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очень похоже на месть. за близкого человека
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09.03.2021 13:10 Відповісти
Схоже на те що москалі вже задовбали місцеве населення.
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09.03.2021 14:29 Відповісти
...скорее, один шизофреник ляшенко уже задолбал целый форум своими псевдоэкспертными изречениями Игарешка, ширнись уже галоперидолом и отдохни от борьбы со своей графоманией
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09.03.2021 14:52 Відповісти
Явно не маньяк. Чем-то один крепко достал другого, что тот решился на убийство, к тому же ценой своей жизни.
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09.03.2021 13:11 Відповісти
Красиво цензор раздувает ненавить по признаку местожительства,из лубянки явно поступит хорошая премия.
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09.03.2021 13:11 Відповісти
креститься тебе надо )
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09.03.2021 13:13 Відповісти
...причем дубовым поленом с размаху
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09.03.2021 13:14 Відповісти
Его одни мокшанские лайкают. Явно ватная шляпа
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09.03.2021 13:23 Відповісти
То кацап. Троль.
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09.03.2021 13:24 Відповісти
...вот это и называется "ловля на живца"
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09.03.2021 13:25 Відповісти
Признак местожительства-это чего такое? Типа расовой теории?
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09.03.2021 13:23 Відповісти
Теория сегрегации,московские интриги - разделить украинское общество и стравить,а потом ждать,что кто то из них попросит помощи у путина педофила,цензор принимает в этом активное участие.
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09.03.2021 13:27 Відповісти
Чому ти ще не забанений, недолугий какацап?
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09.03.2021 13:30 Відповісти
Делиться и травиться я так понимаю нужно в контексте места проживания. Но ведь украинцам пох на эту теорию. На неё онанируют лишь кацапы.
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09.03.2021 13:39 Відповісти
а в чём тут "раздувание"? и что такое "ненавить"?
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09.03.2021 13:32 Відповісти
Финансовые терки или просто чердак протек.
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09.03.2021 13:12 Відповісти
так просто нічого не трапляється, хіба що депутуни плодяться.
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09.03.2021 13:23 Відповісти
Гоп-стоп, ти був неґречний щодо нас,
Гоп-стоп, мабуть тому, що ти москаль
А в горах влітку троха парко,
Ти скинув маринарку,
Ліпше б ти її не скинув,
Куме, глянь на спину,
Ну хто відправив ту скотину в Карпати У футболці СССР.
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09.03.2021 13:13 Відповісти
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09.03.2021 16:25 Відповісти
Шершеляфам?
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09.03.2021 13:14 Відповісти
Тобі краще знати.
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09.03.2021 13:18 Відповісти
При чому, написала одним словом, хоча в французькій фразі їх аж три!
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09.03.2021 13:26 Відповісти
Мабуть в Одесі такий правопис.
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09.03.2021 13:29 Відповісти
Яка парфюмерія-такий і правопис.
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09.03.2021 13:39 Відповісти
за мову?
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09.03.2021 13:19 Відповісти
В Одесі є і львівські заробітчани.
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09.03.2021 14:12 Відповісти
Кажете зброю не можна? Як бачимо люди забили на всілякі формальності. Нафіг їм той закон від благодєтєлєй здався?
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09.03.2021 13:22 Відповісти
яка ж це війна?
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09.03.2021 13:24 Відповісти
а гражданский мир - это когда кацапня добровольно,без напоминаний по бутылкам рассаживается?
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09.03.2021 13:25 Відповісти
з такими методичками інформаційну війну не виграти, москалю
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09.03.2021 13:24 Відповісти
Чечня- круто! Не?
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09.03.2021 13:26 Відповісти
Цензор ? Ви ж такі «правильні патріотичні ві невротїбісь , і тд і тп ? Шо це млять за заголовок ? На"уя акцентується на місцепроживанні осіб ?
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09.03.2021 13:29 Відповісти
На справді, ті двоє могли бути із одного аула і не поділили якусь козу ще в юнатстві.
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09.03.2021 13:41 Відповісти
Если учесть,что одному 53 а второму 34, то интересно было бы посмотреть на ту козу,которую они не поделили в юности.
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09.03.2021 13:53 Відповісти
судя по возрасту старшего, эта "коза" вполне может оказаться его дочерью, одного возраста с подстреленным...
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09.03.2021 14:32 Відповісти
Шановний "Цензор" у Львові немає вулиці Городецкой є вулиця Городоцька від назви міста Городок на "рузьке" Городоцкая.
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09.03.2021 14:01 Відповісти
А какая Зе-разница: Львув, Лемберг чи Львів
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09.03.2021 14:12 Відповісти
Такое впечатление, что мужик разгуливал по Львову с табличкой "Я из Одессы. Пожалуйста, не стреляйте в меня, дорогие львовяне". Заголовки конечно очень творческие у Цензора.
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09.03.2021 14:10 Відповісти
ЕСЛИ ОДЕССУ НЕ ЗАЧИСТИТЬ ОТ СЕПАРАТИСТОВ ТО ПРИЙДЕТСЯ ЗАЧИЩАТЬ ЛЬВОВ И ОДЕССУ !!!
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09.03.2021 14:51 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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09.03.2021 15:07 Відповісти
Гівно варта тема
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09.03.2021 15:49 Відповісти
Для новин по "Г+Г" підходить.
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09.03.2021 17:22 Відповісти
 
 