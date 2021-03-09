Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже вшосте ухвалив рішення про примусове доставленняу глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу, оскільки підозрюваний суддя знову не з'явився на засідання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Суддя Вовк вкотре не з'явився на засідання. Ухвалено ще одне рішення про його примусове доставлення, засідання призначено на 15 березня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС у вівторок.
Раніше ВАКС п'ять разів ухвалював рішення про примусове доставлення Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.
Нагадаємо, раніше Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставленням обмеженими процесуальними повноваженнями бюро і статусом судді у Вовка.
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P.S. Кто не знает что это,загуглите.
и на принудительный привод тоже
Стаття 126 Конституції. "Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину".
Получається "привести на суд" можно, але попередньо затримати не можна. Вовк знає коли буде суд, ховається, чи іде на лікарняний , ВАКС збирається, Вовка не має, знову усе по-новому
Ну, а Вища рада правосуддя, самі розумієте Вовка не видасть, бо вони самі там з Вовком пов"язані.
"Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/
Хто переможе ВАКС чи ВОВК?!!
Суддю цього звати Павло Вовк. І він, здається, не потребує представлення. У "портфоліо" очолюваного ним Окружного адмінсуду Києва більшість найгучніших рішень останніх років." https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/03/15/7286594/