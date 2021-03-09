Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже вшосте ухвалив рішення про примусове доставленняу глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу, оскільки підозрюваний суддя знову не з'явився на засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суддя Вовк вкотре не з'явився на засідання. Ухвалено ще одне рішення про його примусове доставлення, засідання призначено на 15 березня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС у вівторок.

Раніше ВАКС п'ять разів ухвалював рішення про примусове доставлення Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

Нагадаємо, раніше Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставленням обмеженими процесуальними повноваженнями бюро і статусом судді у Вовка.

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