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Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення

Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже вшосте ухвалив рішення про примусове доставленняу глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу, оскільки підозрюваний суддя знову не з'явився на засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суддя Вовк вкотре не з'явився на засідання. Ухвалено ще одне рішення про його примусове доставлення, засідання призначено на 15 березня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС у вівторок.

Раніше ВАКС п'ять разів ухвалював рішення про примусове доставлення Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

Нагадаємо, раніше Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставленням обмеженими процесуальними повноваженнями бюро і статусом судді у Вовка.

Читайте: Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку

Автор: 

Джерело: 
суд (11653) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


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Топ коментарі
+32
Мне вот интересно, Государство и миллионы налогоплатильщиков смогут победить "судью" Вовка или клоунада и дальше будет продолжаться?... Страшно даже представить реформирование и дальнейший разгон всей судебной системы Украины. Эти недоделанные и до мозга костей коррумпированные "судьи" войну с целой страной начнут за свои сладенькие кресла?
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09.03.2021 13:19
+26
Пора спецназу НАБУ отработать свои дорогие носки и униформу !
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09.03.2021 13:17
+22
Судья Вовк в 6-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения: ВАКС принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 3460
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09.03.2021 13:17
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Може адресу не знає? )
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09.03.2021 13:17 Відповісти
Це певно світовий рекорд. ВАКС!!!! - а це вам не хрін собачий, в ШОСТЕ приймає рішення...
А до дільничного не зверталися?
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09.03.2021 13:20 Відповісти
Простого смертного уже давно бы нашли,в наручники закатали и волоком,по земле, в суд притащили.Но к этому гавну коснуться бояться.Оно издевается не только над всей судебной системой Украины,а над всеми украинцами. Ненько, Ненько, куда же тебя доведет такая власть???
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09.03.2021 13:49 Відповісти
МОЗ зафіксувало ,що імпотенція вразила ВАКС як бічний прояв covid
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09.03.2021 14:21 Відповісти
До чого тут ВАКС?
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09.03.2021 14:37 Відповісти
Сколько вас , вовков ?
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09.03.2021 13:17 Відповісти
І ім'я їм- Легіон...
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09.03.2021 13:35 Відповісти
Судья Вовк в 6-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения: ВАКС принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 3460
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09.03.2021 13:17 Відповісти
Пора спецназу НАБУ отработать свои дорогие носки и униформу !
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09.03.2021 13:17 Відповісти
одеяло клетчатое не забудьте!...... говорят помогает если завернуться.....
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09.03.2021 13:18 Відповісти
В рубероид пусть заворачивается, вражина!
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09.03.2021 13:26 Відповісти
Мне вот интересно, Государство и миллионы налогоплатильщиков смогут победить "судью" Вовка или клоунада и дальше будет продолжаться?... Страшно даже представить реформирование и дальнейший разгон всей судебной системы Украины. Эти недоделанные и до мозга костей коррумпированные "судьи" войну с целой страной начнут за свои сладенькие кресла?
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09.03.2021 13:19 Відповісти
уже воюют сегодня на съезде...
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09.03.2021 13:21 Відповісти
Государство - это и есть Вовк.
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09.03.2021 13:24 Відповісти
Государство - это мы , украинцы . А те подонки которые сидят во власти- это госслужащие , но никак не государство .
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09.03.2021 13:26 Відповісти
Мы просто население,в лучшем случае налогоплательщики и избиратели,государство - это чинушки и законодатели,они против нас
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09.03.2021 13:39 Відповісти
до тех пор пока мы так будем думать и воспринимать , приучая к этому и своих детей . до тех пор вы и ваши дети будете лизать пятки этим властным подонкам . Понятие ГОСУДАРСТВО уже давно реформировалось . Государство - это МЫ .Пора это уяснить и детей этому учить .
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13.03.2021 16:24 Відповісти
волчара позорный...
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09.03.2021 13:20 Відповісти
Вовк кладе болт на всіх і вся. І на вас теж.
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09.03.2021 13:20 Відповісти
Судья Вовк в 6-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения: ВАКС принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 4173
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09.03.2021 13:21 Відповісти
Простым плебеям тоже так можно и против них тоже так же будут сопли жевать?
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09.03.2021 13:24 Відповісти
А что так срочно ? Ну 6 раз ждали,можно ещё 6 подождать
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09.03.2021 13:25 Відповісти
Перед законом вроде как все равны . А вот Вовка позорного , как и Нельку Штепу , ну никак не могут в суд доставить .А простого селянина в один миг бы доставили ..
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09.03.2021 13:25 Відповісти
Та, добийте вже його аби не мучився.
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09.03.2021 13:26 Відповісти
повірте, якраз він і не мучається.
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09.03.2021 13:39 Відповісти
ВАКС вынес по Вовку "последнее китайское предупреждение!"
P.S. Кто не знает что это,загуглите.
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09.03.2021 13:26 Відповісти
А нет в законодательстве пунктика типа "злоупотребление своим правом на защиту" прич'м явно злостное?
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09.03.2021 13:27 Відповісти
да срал он на вас
и на принудительный привод тоже
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09.03.2021 13:27 Відповісти
И на вас тоже.
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09.03.2021 15:39 Відповісти
Какой-то "черный юмор".
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09.03.2021 13:28 Відповісти
Загризуть ці вовки Україну
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09.03.2021 13:29 Відповісти
Може я не правий, але тут правовий тупик.
Стаття 126 Конституції. "Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину".
Получається "привести на суд" можно, але попередньо затримати не можна. Вовк знає коли буде суд, ховається, чи іде на лікарняний , ВАКС збирається, Вовка не має, знову усе по-новому
Ну, а Вища рада правосуддя, самі розумієте Вовка не видасть, бо вони самі там з Вовком пов"язані.
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09.03.2021 13:29 Відповісти
а повісити можна ... у статті нічого проце немає ...
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09.03.2021 13:52 Відповісти
Про повісити для вішателів є ККУ
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09.03.2021 14:23 Відповісти
пожалуйста слово пробовали ?
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09.03.2021 13:33 Відповісти
НАБУ должно показать, наконец, высший пилотаж. Время ничегонеделания за большие зарплаты прошло.
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09.03.2021 13:33 Відповісти
От що за цькування НАБУ? От наприклад Європарламент
"Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/
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09.03.2021 13:56 Відповісти
Прочитав "судья вовк умер"... А то лише "ему меру пресечения"...
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09.03.2021 13:33 Відповісти
Вже пора оживити матроса-партизана Железняка з кулеметом "Максим", краул устал!
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09.03.2021 13:36 Відповісти
Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення - Цензор.НЕТ 9267
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09.03.2021 13:37 Відповісти
Диптих Камбис ..... маятник фуко возвращается.....соедневековьем
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09.03.2021 15:30 Відповісти
Дизайнер! Вставьте фотошопом голову тупицкого в этот диптих
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09.03.2021 15:31 Відповісти
Волков во всем мире отстреливают, особенно бешенных, а у нас не спешат...
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09.03.2021 13:38 Відповісти
він в тамбовському оврагє лошадь доїдає
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09.03.2021 13:38 Відповісти
не, ну а шо вы хотели? выбрали клоуна, теперь наслаждайтесь цирком.
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09.03.2021 13:42 Відповісти
И это классическая английская поговорка- кто выбирает клоуна получает цирк
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09.03.2021 15:25 Відповісти
Интересно до скольки дойдёт это число?я скажу 10,кто больше?
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09.03.2021 13:42 Відповісти
Как не стыдно, как не стыдно, ведь если бы захотел Главный, то побежали бы и принесли на руках.
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09.03.2021 13:43 Відповісти
То він зарано приходив, було ще зачинено.
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09.03.2021 13:43 Відповісти
Якщо є рішення про примусову доставку в суд, то в чому справа? Кому потрібен цей цирк? Харьою в землю, кайданки на руки і притягли як собаку. В чому справа, млятЬ?!
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09.03.2021 13:54 Відповісти
Прокоментувати всю цю зе-клоунаду,не вживаючи нецензурної лайки, абсолютно неможливо...
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09.03.2021 13:56 Відповісти
Нецензурна лайка це эдиний дієвий шлях-аргумент.... Але далі гірше - лише фізично больовий ефект.... як у приматів
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09.03.2021 15:28 Відповісти
Если судейский так пренебрежительно относится к закону.. Возможно его нужно лишать статуса судьи пожизненно , только за это.. А уже потом за все остальное уже судить.
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09.03.2021 13:57 Відповісти
Скажіть, будь ласка, цьому козлу зарплату платять?
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09.03.2021 14:08 Відповісти
Из государства сделали посмешище
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09.03.2021 14:20 Відповісти
Тоталізатор аж примовк,
Хто переможе ВАКС чи ВОВК?!!
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09.03.2021 14:29 Відповісти
Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення - Цензор.НЕТ 4521
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09.03.2021 14:47 Відповісти
а простого смертного уже 20 мусоров бы загоняли и притащили в суд..
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09.03.2021 14:54 Відповісти
Поставте на Вовка капкан біля хати !
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09.03.2021 15:03 Відповісти
Во времена Первой Речи Посполитой щляхтич Лящ подбил (сделал подкладку) шубу судебными повестками и решениями. Видать названный Вовк один из потомков Ляща.
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09.03.2021 15:42 Відповісти
Какого хрена с ним панькаетесь, заарканьте его и притяните волоком эту мразь.
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09.03.2021 16:01 Відповісти
Если защита противодействует, то защиту тоже вместе с ним доставить, а оттуда защиту уже на нары отправить. Делов то с гулькин хрен, а вы всё тяните и тяните быка за хвост...
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09.03.2021 16:09 Відповісти
Ідіотизм.Над НАБУ сміються вже всі. Стадо кретинів...
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09.03.2021 16:35 Відповісти
Стадо кретинів вибрало цю владу,
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09.03.2021 18:46 Відповісти
Да он смеется со всей системы правосудия и Бубочка за этим наблюдает
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09.03.2021 17:07 Відповісти
Это уже начинает напоминать "Санта-Барбару". Там СИСИ лежал в коме 50 серий, может и ентот енот стал коматозный.
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09.03.2021 17:16 Відповісти
"...а ми стояли і мовчали і мовчки чухали чуби..."Без добрячої допомоги людей суд в Україні не з'явиться. А поки що вони просто з нас потішаються і крадуть,крадуть.
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09.03.2021 18:50 Відповісти
"Один столичний суддя, подаючись на нову посаду, описав себе в анкеті такими рисами: незалежність, безсторонність, чесність, доброзичливість. Чи довірили би ви свою долю арбітру з такими якостями? Із відповіддю поспішати не варто.

Суддю цього звати Павло Вовк. І він, здається, не потребує представлення. У "портфоліо" очолюваного ним Окружного адмінсуду Києва більшість найгучніших рішень останніх років." https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/03/15/7286594/
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15.03.2021 10:06 Відповісти
 
 