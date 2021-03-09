На стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 уже витратили 11 млрд грн, - глава НСЗУ Віленський

На стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 в 2020 році було витрачено 11 млрд грн, на лікування одного пацієнта було витрачено 45 тис. грн бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив в.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський.

"Ми витратили на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі в 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила і заплатило 45 тис. грн. Це великі кошти. Це не в інтенсивній терапії, а в стаціонарі", - сказав він.

Віленський уточнив, що "витрати можуть бути різними".

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"Якщо хворий просто в стаціонарі, то витрати на його лікування можуть становити 2-10 тис. грн, а якщо в інтенсивній терапії або реанімації - 100 тис. грн. Але в середньому це 45 тис. грн", - сказав він.