УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8254 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
886 15

На стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 уже витратили 11 млрд грн, - глава НСЗУ Віленський

На стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 уже витратили 11 млрд грн, - глава НСЗУ Віленський

На стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 в 2020 році було витрачено 11 млрд грн, на лікування одного пацієнта було витрачено 45 тис. грн бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив в.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський.

"Ми витратили на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі в 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила і заплатило 45 тис. грн. Це великі кошти. Це не в інтенсивній терапії, а в стаціонарі", - сказав він.

Віленський уточнив, що "витрати можуть бути різними".

Також читайте: Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську критична: найбільша захворюваність і смертність за весь час пандемії, - Марцінків

"Якщо хворий просто в стаціонарі, то витрати на його лікування можуть становити 2-10 тис. грн, а якщо в інтенсивній терапії або реанімації - 100 тис. грн. Але в середньому це 45 тис. грн", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Віленський Андрій (14)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Это много на каждого . Сосед болел , тратил свои , не государственные .
показати весь коментар
09.03.2021 13:25
+4
А скільки лярдів з відкатами Зеля закатав в асфальт?
показати весь коментар
09.03.2021 13:23
+3
Ага, я понял. Это типа когда пятеро получают по 100 тыс гривен, а пиццот по 2-10 то средняя зарплата выходит 45.
Ага.
показати весь коментар
09.03.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки лярдів з відкатами Зеля закатав в асфальт?
показати весь коментар
09.03.2021 13:23 Відповісти
60 минимум и уже все в ямах....
показати весь коментар
09.03.2021 13:27 Відповісти
Зеля взял деньги якобы на борьбу с эпидемией, 2/3 украл, 1/3 закатал в асфальт (в асфальт, поскольку на строительстве дорог проще красть). Потом люди стали болеть и лечиться - за свой счет, разумеется. Потом степашка объявил, что на лечение потратили 11 млрд. Откуда 11 млрд - из бюджета, естественно. Из кармана налогоплательщиков. Итого, люди заплатили за лечение 3 раза.
показати весь коментар
09.03.2021 13:41 Відповісти
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 4733 Зепед...
показати весь коментар
09.03.2021 13:53 Відповісти
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 2453
показати весь коментар
09.03.2021 13:30 Відповісти
Ага, я понял. Это типа когда пятеро получают по 100 тыс гривен, а пиццот по 2-10 то средняя зарплата выходит 45.
Ага.
показати весь коментар
09.03.2021 13:23 Відповісти
Это много на каждого . Сосед болел , тратил свои , не государственные .
показати весь коментар
09.03.2021 13:25 Відповісти
Вооот. Каждый, кто лечился, знает: лечишься исключительно за свои. Лекарства, взятки врачам - ковид обходится дорого. Очень дорого. Но платишь ты сам. И если степашка теперь заявляет, что на стационарное лечение пациентов с COVID-19 уже потратили 11 млрд грн, это значит, что 10 млрд украдены.

Т.е. люди платят два раза: сначала платят сами, потом степашка вынимает деньги из их же кармана, и говорит, что это за лечение.
показати весь коментар
09.03.2021 13:35 Відповісти
45 тисяч?А що входило в ті 45 тисяч?Нехай дадуть роздруковку послуг на ті тисячі а потім звіримося що в роздруковці мали надавати а що хворі із цього одержали.
показати весь коментар
09.03.2021 13:29 Відповісти
...андруша, а сколько из этих 45К капает тебе в карман?
показати весь коментар
09.03.2021 13:29 Відповісти
Все, так по факту лечишься в больнице за свой счет.
показати весь коментар
09.03.2021 13:47 Відповісти
.та не пизЬдіть,гандони...Я ,пенсіонер,перехворів,на "ковід" в середній формі.. і що??...Кончене племя,ніколи не зробить нормальну державу...Як і в "*****"...крадуть і брешуть...таке лайно з 1917 року і зараз "керує"...
показати весь коментар
09.03.2021 13:34 Відповісти
Украина под двойной атакой - ковидных вирусов и клятых парашных червей. Ясно что из двух - парашная сатанинская нечисть намного опасней и смертоносней. Да и смотрится вирус намного эстетичней чем смердячая московская сатанинская мразь.
показати весь коментар
09.03.2021 13:41 Відповісти
з них 10,9 млрд осіло в кишенях потрібних людей
показати весь коментар
09.03.2021 14:15 Відповісти
Ну значит хотели потратить. Что-то мне подзсказывает, что изоляция стоила бы дешевле...
показати весь коментар
09.03.2021 14:48 Відповісти
 
 