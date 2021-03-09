Ціна обслуговування карток в Україні найвища в Європі та постійно зростає, – експерт

Український бізнес, що працює у сфері роздрібної торгівлі, сплачує за обслуговування платежів за картками у десятки разів більше, ніж за інкасацію готівкових коштів – це більше, ніж будь де в Європі та у більшості країн ексСРСР.

Про це написав у своїй авторській колонці на "Інтерфакс-Україна" фінансовий директор OKKO Group, член Української ради бізнесу Назар Купибіда.

"З власного досвіду знаю, що рітейлери сплачують в якості винагороди за еквайринг (прим. ред - обслуговування платежів за пластиковими карткам) в десятки разів більше, ніж за інкасацію готівкових коштів. Якщо взяти на прикладі нашої компанії, то ми витрачаємо на еквайринг однієї АЗС понад 30 тисяч гривень в місяць. В той же час наші витрати на інкасацію складають близько 1,5 тисячі гривень, тобто, в 20 разів менше", – зазначає Купибіда.

За словами експерта, в цивілізованих країнах для сфери рітейлу ставка за еквайринг часто взагалі нульова. Тоді як в Україні вона найбільша в Європі та навіть перевищує тарифи у більшості країн колишнього СРСР і може становити від 1,8 до 3% з кожної операції.

"При цьому в Європі та США цифри зовсім інші. В Америці, наприклад, законодавчо закріплена сума у 20 центів. В європейських країнах – наприклад, в Італії, Бельгії, Австрії, Франції, Німеччині, Латвії, Болгарії – ставки міжбанківського збору становлять від 0,2 до 0,3%", – наголошує Назар Купибіда.

Експерт зазначає, упродовж останніх 5-ти років ці ставки постійно зростають і разом із ростом обсягів розрахунків карткою (на 15% в рік), призвели до щорічного приросту витрат на еквайринг в розмірі понад 25%, що абсолютно не співставно із ростом витрат банків на еквайринг та усю платіжну інфраструктуру.

Як повідомлялось раніше, на думку Української ради бізнесу, зниження вартості платежів дасть змогу також знизити ціни на товари, і підтримати малий та середній бізнес, які найбільше страждають від наслідків пандемії.