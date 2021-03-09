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Ціна обслуговування карток в Україні найвища в Європі та постійно зростає, – експерт

Ціна обслуговування карток в Україні найвища в Європі та постійно зростає, – експерт

Український бізнес, що працює у сфері роздрібної торгівлі, сплачує за обслуговування платежів за картками у десятки разів більше, ніж за інкасацію готівкових коштів – це більше, ніж будь де в Європі та у більшості країн ексСРСР.

Про це написав у своїй авторській колонці на "Інтерфакс-Україна" фінансовий директор OKKO Group, член Української ради бізнесу Назар Купибіда.

"З власного досвіду знаю, що рітейлери сплачують в якості винагороди за еквайринг (прим. ред - обслуговування платежів за пластиковими карткам) в десятки разів більше, ніж за інкасацію готівкових коштів. Якщо взяти на прикладі нашої компанії, то ми витрачаємо на еквайринг однієї АЗС понад 30 тисяч гривень в місяць. В той же час наші витрати на інкасацію складають близько 1,5 тисячі гривень, тобто, в 20 разів менше", – зазначає Купибіда.

За словами експерта, в цивілізованих країнах для сфери рітейлу ставка за еквайринг часто взагалі нульова. Тоді як в Україні вона найбільша в Європі та навіть перевищує тарифи у більшості країн колишнього СРСР і може становити від 1,8 до 3% з кожної операції.

"При цьому в Європі та США цифри зовсім інші. В Америці, наприклад, законодавчо закріплена сума у 20 центів. В європейських країнах – наприклад, в Італії, Бельгії, Австрії, Франції, Німеччині, Латвії, Болгарії – ставки міжбанківського збору становлять від 0,2 до 0,3%", – наголошує Назар Купибіда.

Експерт зазначає, упродовж останніх 5-ти років ці ставки постійно зростають і разом із ростом обсягів розрахунків карткою (на 15% в рік), призвели до щорічного приросту витрат на еквайринг в розмірі понад 25%, що абсолютно не співставно із ростом витрат банків на еквайринг та усю платіжну інфраструктуру.

Як повідомлялось раніше, на думку Української ради бізнесу, зниження вартості платежів дасть змогу також знизити ціни на товари, і підтримати малий та середній бізнес, які найбільше страждають від наслідків пандемії.

Автор: 

банки (7709) платежі (357)


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Топ коментарі
+21
А за весь цей шабаш банків платимо ми з вами. Супермаркет чи заправка заздалегідь включає затрати на це в ціну товару. Я ніде не бачив, щоб якийсь бізнесмен витрачався на рекламу чи на спосіб розрахунку із своєї кишені. Все вкладається в ціну послуги чи товару. Так шо пожаліти треба користувачів послуг чи покупців в магазині.
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09.03.2021 13:49
+16
Та нет же!
Банки много лет работают себе в убыток и даже если увеличить комиссию в 2 раза только-только к точке безубыточности приблизятся!
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09.03.2021 13:41
+14
Этот доход банков называется комиссионным. Комиссионный доход - процент с операций - у коммерческих банков в развитых странах - самый низкий в общей сумме операционных доходов банков и считается не основным. Основным доходом является процентный доход - доход от кредитования бизнеса и физических лиц. Но, в Украине, банки вывернули на изнанку - как и все остальное - рыночные отношения - в связи с тем, что неграмотный менеджмент не в состоянии разумно кредитовать экономику и с неграмотным блатным штатом сотрудников, банки завалены невозвратными кредитными портфелями, которые списывают как безнадегу за счет формирования резервов. Вот, и живут исключительно на комиссионном доходе - это все, что связано с дешевым и ненужным посредничеством - с вас сдирают в месяц по 20 грн за карту, с вас сдирают маржу за обмен валюты, и так далее. Говно, а не банковская система, абсолютно неэффективная для экономики.
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09.03.2021 14:24
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Та нет же!
Банки много лет работают себе в убыток и даже если увеличить комиссию в 2 раза только-только к точке безубыточности приблизятся!
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09.03.2021 13:41 Відповісти
Ну работают же . Значит не всё так плохо ?
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09.03.2021 13:43 Відповісти
скинемся смс-ками? заодно и еще одних бедолаг немного поднимем - мобильных операторов!
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09.03.2021 13:44 Відповісти
Навіщо смс, попросіть в бухгалтерії щоб ваша зарплата відразу йшла куди потрібно.
Сподіваюсь що я помилився коли подумав що ви назвали збройні сили України бідолагами.
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09.03.2021 14:21 Відповісти
ееее.. я навіть і не знаю, де можна було побачити в моєму коментарі відкрите чи завуальоване згадування про збройні сили україни. "глаз замылился"? (тм)
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09.03.2021 14:49 Відповісти
В 2014 збирали кошти за допомогою СМС на армію, а більше таких випадків і не згадаю. Тому ваші "скинемся смс-ками? заодно и еще одних бедолаг... " нагадують лише одну подію, якщо це не так то напишіть кого ви мали на увазі.
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09.03.2021 15:23 Відповісти
Джоні не гони. смсками можна сплачувати сотні різноманітних послуг.
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09.03.2021 15:43 Відповісти
тю. да у меня весь фейсбук забит просьбами кинуть смс на номер в пользу погорельцев/неизлечимо больных/нужное подчеркнуть (причем зашкаливающим процентом мошенников среди них, замечу, наносится огромный вред реальным волонтерам и благотворителям). ваше замечание напоминает рф-ских православных и дидовваевалов, с их готовностью оскорбиться.
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09.03.2021 15:50 Відповісти
Тоді вибачайте що подумав про вас погане.
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09.03.2021 16:17 Відповісти
та ладно, этож интернет, тут если всех идиотов призывать к порядку - жизни не хватит. не тратьте время на такое, если позволите дать совет.
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09.03.2021 16:22 Відповісти
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09.03.2021 15:27 Відповісти
ну при чому тут кацапи і євреї?
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09.03.2021 13:43 Відповісти
по продуктом питания, по многим позициям ,уже то же самое - удивительно просто ))))
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09.03.2021 13:44 Відповісти
на днях выдали -обслуживание безплатно. а страховка-15гр.(ОТP банк)
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09.03.2021 13:46 Відповісти
Пока Рожкова сидит в НБУ и регулярно получает заносимое от банков, так и будет.
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09.03.2021 14:17 Відповісти
Цена обслуживания карт в Украине самая высокая в Европе и постоянно растет, – эксперт - Цензор.НЕТ 5936
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09.03.2021 13:46 Відповісти
До того ж розрахунки картою уповільнюють роботу кас і збільшують черги до них.
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09.03.2021 13:47 Відповісти
??? Це сарказм ?
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09.03.2021 13:48 Відповісти
Нууу так было лет пять назад ещё. Авот я ещё помню времена когда слип с карточки снимали... и в банк названивали на всякий случай...
Вот тогда реально наличкой было ого как быстрее
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09.03.2021 14:09 Відповісти
А за весь цей шабаш банків платимо ми з вами. Супермаркет чи заправка заздалегідь включає затрати на це в ціну товару. Я ніде не бачив, щоб якийсь бізнесмен витрачався на рекламу чи на спосіб розрахунку із своєї кишені. Все вкладається в ціну послуги чи товару. Так шо пожаліти треба користувачів послуг чи покупців в магазині.
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09.03.2021 13:49 Відповісти
Короче, каждый день приезд инкассаторов стоит 50 грн. (1500 грн/мес) !?
И шо это за демпинг такой ???
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09.03.2021 13:50 Відповісти
У привата - от 70-ти например.
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09.03.2021 14:00 Відповісти
Я думаю это одна инкассация раз в 2-3 дня.
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09.03.2021 14:04 Відповісти
Если в населённом пункте есть банк - то каждый день нужно сдавать, нет - раз в пять дней можно.
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09.03.2021 14:06 Відповісти
никак не нажрутся...
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09.03.2021 13:51 Відповісти
значит мы не Европа.
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09.03.2021 14:19 Відповісти
Звісно що кацапа лаптєнога не Європа. Ніхто й не сумнівався.
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09.03.2021 14:27 Відповісти
чо жидяра?
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09.03.2021 14:48 Відповісти
Ти **#нько, й це не питання.
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09.03.2021 21:17 Відповісти
Этот доход банков называется комиссионным. Комиссионный доход - процент с операций - у коммерческих банков в развитых странах - самый низкий в общей сумме операционных доходов банков и считается не основным. Основным доходом является процентный доход - доход от кредитования бизнеса и физических лиц. Но, в Украине, банки вывернули на изнанку - как и все остальное - рыночные отношения - в связи с тем, что неграмотный менеджмент не в состоянии разумно кредитовать экономику и с неграмотным блатным штатом сотрудников, банки завалены невозвратными кредитными портфелями, которые списывают как безнадегу за счет формирования резервов. Вот, и живут исключительно на комиссионном доходе - это все, что связано с дешевым и ненужным посредничеством - с вас сдирают в месяц по 20 грн за карту, с вас сдирают маржу за обмен валюты, и так далее. Говно, а не банковская система, абсолютно неэффективная для экономики.
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09.03.2021 14:24 Відповісти
Ты же сам написал, что в Украине все бизнесы перевернуты. Это касается и банков и их клиетов. Вот и кредитуют эти "перевернутые бизнесы", потом портфели в банках, все просроченные. Твое утверждение, что "в банках сидят одни олухи приносящие убытки своему акционеру в виде невозвратных кредитов", а акционер мирится с "блатными" и не только продолжает их держать на работе, а еще и платит им "блатную" заплату, очень достоверно. Везде в Украине, в любых бизнесах одни и те же косяки, независимо ни от видов деятельности, ни от размеров, ни от акционеров. Так,плюс-минус. Все с усами.
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10.03.2021 00:16 Відповісти
Вот! Опять лапа Коломойского торчит...
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09.03.2021 14:24 Відповісти
ОККО тоже компания не промах. На соседней Брсм-Нафта дизель продают по 24,99 а ОККО предлагает мне по акции залить 25 литров у них по цене 29,99 и получить 4 гривны с каждого литра на бонусную карту. Как то так, все по честному, такой бизнес по украински.
Недавно улыбнуло еще, покупал бейсболку в интернет-магазине, по скидке 299, но тут выходит доставка стоит 100 гривен. Но тут мне предлагают еще акцию : купи у них майку и за доставку платить не надо, привезут за те 100 гривен которые уже взяли за доставку кепки, вот это пруха пошла. Так же и с обслуживанием карточек, банки нагибают клиентов слегка.
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09.03.2021 14:25 Відповісти
А Ви 'Пєрвий Второй' не бажаєте безкоштовно попрацювати доставщиком? Гадаю що ні. То приклад про футболку безглуздий.
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09.03.2021 14:30 Відповісти
По-перше доставка не курьером, а Нова Пошта у відділення. На доставку курьера є також ліміт, по фаст-фуду безкоштовно і від 300 гр і від 500 привозили.
А приклад про бізнес по совковські, обмани ближнього хоть у чомусь і зароби собі гешефт. У цьому ланцюжку працюе 90%
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09.03.2021 14:58 Відповісти
Ну вот, а вы говорите: Почему кредиты невозможно получить и % ставка зашкаливающая. Накуя банкам эти геморои с кредитами, когда они суперприбыли от эквайринга имеют. И что на это говорит госрегулятор(НБУ)? А никуя.
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09.03.2021 14:38 Відповісти
самый главный вопрос кто в Украине платит налоги!!!!!!!!!!!!!!!!!! отвечаю в Украине все налоги ЗА ВЕСЬ БИЗНЕС ПОЛАТИТ КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, почему))) потому что все расходы вкладываются В ЦЕНУ а это налоги, электроенергия, зарплаты и т.д. а цену товара или услуги, а кто в конце цепочки отдает деньги ))) да мы с вами)))то есть 20% НДС, 18% подоходного, на прибуток, акциз, пошлина, рента на видобуток газа чи нафти( заложена в цене газа или нефти)
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09.03.2021 14:42 Відповісти
ВО ВСЕХ СТРАНАХ налоги за весь бизнес платит конечный покупатель.
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09.03.2021 14:51 Відповісти
НЕ вовсех, есть налог на выведенный капилл, но у нас президент выводит свои доходы)
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09.03.2021 15:11 Відповісти
Коли депозити коштують шалені 6-7% річних, а кредити рекордно низькі 3,5% в місяць про яку халяву при обслуговуванні карток може йтися!?? Бідні банки лед-ледь виживають.
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09.03.2021 14:47 Відповісти
В 2008 закрив всі рахунки в українських "банках". І досі не шкодую! Замість того щоб отримувати відсоток за кредитування банку я тут маю платити за картку, за зняття, за поповнення рахунку. Це ж відвертий грабунок! А тим часом залишки моїх коштів в "Барклі" і "Халіфаксі" поступово зростають...
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09.03.2021 15:03 Відповісти
якщо ти в слово кошти вкладаєш масу з коштовностой, то згоден а якщо папір чи віртуальне число то
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09.03.2021 15:24 Відповісти
Тю... Залишки ще з 2000-х. Все одно тут їх зняти ну ніяк, але сам "факт" приємно тішить.
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09.03.2021 16:04 Відповісти
у нас много что не соответствует. например: высокие з/п чиновников и нищенские пенсии и зарплаты. или уровень жизни в стране как в сомали, а тарифы и цена продуктов - как в европе.
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09.03.2021 15:15 Відповісти
Надо признать , что украинские банки занимались откровенным грабежом украинцев все эти годы, и никто за это не ответил
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09.03.2021 15:26 Відповісти
Выделить в чеке отдельной строкой
' Оплата за безналичный расчет 3%'
и при возможности его не платить при расчете наличкой то мало кто будет платить карточкой
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09.03.2021 15:38 Відповісти
В Вене в арабских магазинах и супермаркетах часто при покупке до 5 - 10 евро расчет только наличкой. Тоесть за карту банк дерет прилично с продавца. У нас такого маразма пока нет.
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09.03.2021 16:46 Відповісти
о чем вы? банковская сфера отремонтирована и отреформирована и очищена величайшим банкиром вселенной лерочкой говнотарьовой. теперь только сливки собирают правильные банки с потребителя, а хозяева Украины с правильных банков.
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09.03.2021 17:18 Відповісти
Гонтарева прикрьіла откровенно говенную половину банков, а оставшаяся половина на 80% просто говенная
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30.03.2021 00:52 Відповісти
а критерии этой самой говенности известны только самой говнотарьовой. но чем бы она не руководствовалась в своей "реформе", ни одной дочки банков паРашы она не тронула. все остались на месте, все они оказались ликвидными, стабильными и не выводящими капитал. вот как-то так.
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30.03.2021 08:54 Відповісти
У банковской мафии крышеватель сам гетьманович,эта крыса явно сидит на проценцах от прибылей.
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09.03.2021 19:54 Відповісти
Украинские банки- это преступные организации по выкачиванию денег из доверчивого населения!
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09.03.2021 22:10 Відповісти
Странные слезы у бизнесмена. Он вообще к кому обращается? Его обслуживание в банке не устраивает? Иди в другой. В другом цены такие же? Ну если мы все начнем жаловаться на высокие цены на бензин в ОККО? Шо ответят в ОККО- "погуляйте бо базару"! И точно, цены плюс-минус на качественное топливо, но все равно высокие. Скажем так-на рынках продажи топлива и на банковском очень серьезная конкуренция за за клиента и если при этом цена не падает-"походите по базару".
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10.03.2021 00:05 Відповісти
 
 