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"Ми готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма розрахована на 9-10 років", - Зеленський

Для відродження українського села насамперед необхідно подбати про робочі місця і відновлення інфраструктури в сільській місцевості, і в цьому напрямі вже розпочалася робота.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на вебсайт Офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Це буде велика реформа. Програма розрахована поки на років 9-10. Половину, 500-600, ми зробимо за три з половиною - чотири роки", - сказав він.

Також читайте: В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції

Володимир Зеленський нагадав, що молодь та люди працездатного віку нині залишають села через відсутність роботи. Поступово занепадають також інші галузі життєдіяльності сільських населених пунктів, адже старшим та літнім людям не потрібні дошкільні та шкільні освітні заклади тощо.

Глава держави зауважив, що перший досвід з відновлення життя в селах влада отримала поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування у Щасті, Новотроїцькому, Станиці Луганській. Там було організовано роботу центрів адмінпослуг, банківських та поштових відділень, магазинів, аптек, і люди, серед іншого з сусідніх сіл, їх активно відвідують.

На прикладі цих КПВВ, як розповів Президент, можна побачити, які послуги працюють, а чого не вистачає й варто додати. Зокрема, йдеться про облаштування інформаційних центрів, де не лише надаватиметься необхідна інформація, а й проводитимуться різноманітні заходи, зон відпочинку, паркових зон та дитячих майданчиків.

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Володимир Зеленський зазначив, що реалізація таких проєктів може бути профінансована коштом спонсорів або за підтримки бізнесу.

За словами Президента, окремо для села також розробляються економічна програма, програма з розвитку АПК, пов’язана з малими фермерськими господарствами та їхньою підтримкою, програма розвитку тваринництва.

"Вважаю, що ми піднімемо цю реформу. Треба багато грошей, але у нас велике бажання", – наголосив Володимир Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) село (88) реформи (3206)


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Топ коментарі
+18
Как показало кино, вытянуть Зеленского из села можно, а вот село из Зеленского - не получается !!!
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09.03.2021 13:52
+16
Фантазер??? Нет. Наглый подонок.
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09.03.2021 13:55
+12
Який оптимістичний зрадник))
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09.03.2021 13:53
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Президента та депутатів вибирають не для того аби вони власним указом виділяли з бюджету гроші на будівництво сільської аптеки чи поштового відділення, а для того аби вони через закони створювали умови за яких по усім селам люди зможуть заробити кошти, які можна вже витрачати в аптеці чи на стадіоні. Оте все перераховане відноситься до компетенції місцевих влад і приватного бізнесу. Якщо є у селян робота то, є у них гроші на додаткові витрати, є у місцевої влади податки з яких вона може розвивати місцеву інфраструктуру. Тоді залежно від попиту приватні аптеки чи логістичні компанії та банки відкривають свої представництва.
Якщо у людей немає де заробити грошей то, як в Совку там загнуться і державні структури. Населення там не буде і не буде кому витрачати кошти.
Це, базові основи які розуміє кожен гомо сапієнс, якщо не спився чи не знюхався вкрай. Треба бути зовсім гомо еректусом аби цього не розуміти.
Чому ж, Зеленський гоне таку пургу? Може це пов'язано зі скорим виходом фільму від Білінгкет?
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09.03.2021 16:00 Відповісти
"...ведь людям старшего и пожилого возраста не нужны дошкольные и школьные образовательные учреждения... Источник: https://censor.net/ru/n3252144 Что оно несет? Причем тут нужны школы школы, или нет? Село вымирает и школы закрывают, независимо от желания людей.
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09.03.2021 16:13 Відповісти
Яких вам ще реформ треба? )))
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09.03.2021 16:31 Відповісти
Мы тебя выгоним раньше.9-10 лет Украина Зеленского не выдержит.
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09.03.2021 16:32 Відповісти
Представляем вашему вниманию 5 самых красивых английских деревень, посетить которые - всё равно, что побывать в сказке.
Касл Комб (Castle Combe), Уилтшир ...Ламберхёрст (Lamberhurst), Кент ...Кловелли (Clovelly), Девон ...Байбери (Bibury), Глостершир ...Полперро (Polperro), Корнуолл
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09.03.2021 16:44 Відповісти
"Ми готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма розрахована на 9-10 років", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1689
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09.03.2021 17:04 Відповісти
Очередной треп
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09.03.2021 17:10 Відповісти
Вова знову бреше.
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09.03.2021 17:18 Відповісти
Только планы строить и могут, а в реале обсироны каждый день и ни одного стоящего дела. Стадо воровитых крысюков.
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09.03.2021 17:52 Відповісти
ЗЕ , судячи по термінах "витягнути село", претендент на другий термін президентства.От чи залишаться ще села після продажу землі і в якому стані?
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09.03.2021 18:34 Відповісти
чудило по имени зе
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09.03.2021 19:20 Відповісти
Після здійсненої телемедицини на селі єдиним інфраструктурним об'єктом на селі може бути тільки велика срака, яка не вимагає великих капіталовкладень і що дуже вдасться кожній владі.
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09.03.2021 19:51 Відповісти
Після здійсненої телемедицини на селі єдиним інфраструктурним об'єктом на селі може бути тільки велика срака, яка не вимагає великих капіталовкладень і що дуже вдасться кожній владі.
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09.03.2021 19:52 Відповісти
Вова здай анализы
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09.03.2021 23:52 Відповісти
хитрый, очень хитрый наш "валодя".
эта заява вообще не имеет отношения к реалиям, а сама идея настроить школ и других парковых зон не имеет ничего общего с тем, что молодеж "массово покидает село". от школ и информцентров рабочих мест не добавится же? помоему началась предвыборная компания В. Зеленского на второй президентский срок. Это первое). Второе, помоему, распил на "бальшом крадивныцтве" будет продолжен и распространен не только на дороги).
ну в еще одно... президент и законодательная власть должны разрабатывать законы, проводить реформы что б не в ручном режиме там строить аптеку и зону отдыха, а стимулировать БИЗНЕС быть в этих населенных пунктах и не только быть но и развиваться там же, принимать участие в общественно значимых проэктах...а так потемкинские деревни за очень-очень дорого выйдет снова, ну и пиар, пиар, пиар, пиар...
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10.03.2021 10:56 Відповісти
Скорее бы вас уже выгнали ! А то вы настроите так , как и бракованные дороги!! Лучше ничего не делаете и будет меньше убытков, чем ваша бездарная работа!!
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10.03.2021 11:30 Відповісти
Це крутіше ніж зарплата 4000 доларів для вчителів.
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10.03.2021 12:49 Відповісти
Это чмо собирается сидеть в президентском кресле еще 10 лет?
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10.03.2021 13:10 Відповісти
идиото-даунито-хромосом !
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10.03.2021 14:21 Відповісти
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