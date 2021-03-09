"Ми готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма розрахована на 9-10 років", - Зеленський
Для відродження українського села насамперед необхідно подбати про робочі місця і відновлення інфраструктури в сільській місцевості, і в цьому напрямі вже розпочалася робота.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на вебсайт Офіційного інтернет-представництва Президента України.
"Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Це буде велика реформа. Програма розрахована поки на років 9-10. Половину, 500-600, ми зробимо за три з половиною - чотири роки", - сказав він.
Володимир Зеленський нагадав, що молодь та люди працездатного віку нині залишають села через відсутність роботи. Поступово занепадають також інші галузі життєдіяльності сільських населених пунктів, адже старшим та літнім людям не потрібні дошкільні та шкільні освітні заклади тощо.
Глава держави зауважив, що перший досвід з відновлення життя в селах влада отримала поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування у Щасті, Новотроїцькому, Станиці Луганській. Там було організовано роботу центрів адмінпослуг, банківських та поштових відділень, магазинів, аптек, і люди, серед іншого з сусідніх сіл, їх активно відвідують.
На прикладі цих КПВВ, як розповів Президент, можна побачити, які послуги працюють, а чого не вистачає й варто додати. Зокрема, йдеться про облаштування інформаційних центрів, де не лише надаватиметься необхідна інформація, а й проводитимуться різноманітні заходи, зон відпочинку, паркових зон та дитячих майданчиків.
Володимир Зеленський зазначив, що реалізація таких проєктів може бути профінансована коштом спонсорів або за підтримки бізнесу.
За словами Президента, окремо для села також розробляються економічна програма, програма з розвитку АПК, пов’язана з малими фермерськими господарствами та їхньою підтримкою, програма розвитку тваринництва.
"Вважаю, що ми піднімемо цю реформу. Треба багато грошей, але у нас велике бажання", – наголосив Володимир Зеленський.
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Якщо у людей немає де заробити грошей то, як в Совку там загнуться і державні структури. Населення там не буде і не буде кому витрачати кошти.
Це, базові основи які розуміє кожен гомо сапієнс, якщо не спився чи не знюхався вкрай. Треба бути зовсім гомо еректусом аби цього не розуміти.
Чому ж, Зеленський гоне таку пургу? Може це пов'язано зі скорим виходом фільму від Білінгкет?
Касл Комб (Castle Combe), Уилтшир ...Ламберхёрст (Lamberhurst), Кент ...Кловелли (Clovelly), Девон ...Байбери (Bibury), Глостершир ...Полперро (Polperro), Корнуолл
эта заява вообще не имеет отношения к реалиям, а сама идея настроить школ и других парковых зон не имеет ничего общего с тем, что молодеж "массово покидает село". от школ и информцентров рабочих мест не добавится же? помоему началась предвыборная компания В. Зеленского на второй президентский срок. Это первое). Второе, помоему, распил на "бальшом крадивныцтве" будет продолжен и распространен не только на дороги).
ну в еще одно... президент и законодательная власть должны разрабатывать законы, проводить реформы что б не в ручном режиме там строить аптеку и зону отдыха, а стимулировать БИЗНЕС быть в этих населенных пунктах и не только быть но и развиваться там же, принимать участие в общественно значимых проэктах...а так потемкинские деревни за очень-очень дорого выйдет снова, ну и пиар, пиар, пиар, пиар...