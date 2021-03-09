Найманці РФ від початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни стріляли у відповідь, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано п'ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вранці ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки, а в передмісті населеного пункту Красногорівка противник використовував міномет 82-мм калібру. Крім того, неподалік Пісків ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що на провокаційні дії збройних формувань РФ українські воїни відкривали вогонь.

"Російська федерація послідовно не виконує взяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості. Збройні сили держави-агресора нарощують бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України, продовжують проводити заходи провокаційного характеру", - повідомили в пресслужбі Міноборони.

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