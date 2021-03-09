Найманці РФ від початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни стріляли у відповідь, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано п'ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, вранці ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки, а в передмісті населеного пункту Красногорівка противник використовував міномет 82-мм калібру. Крім того, неподалік Пісків ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Зазначається, що на провокаційні дії збройних формувань РФ українські воїни відкривали вогонь.
"Російська федерація послідовно не виконує взяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості. Збройні сили держави-агресора нарощують бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України, продовжують проводити заходи провокаційного характеру", - повідомили в пресслужбі Міноборони.
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Ілюстративне фото. БМП російської 37-ї омсбр на Донбасі. Фото: Necro Mancer у Twitter
Російські найманці на Донбасі ведуть підготовку до бойових дій з українською армією.
Про це https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2944279412497906 заявили в понеділок, 8 березня, у Східній правозахисній групі за підсумками двотижневого дослідження ситуації в ОРДЛО.
Зокрема, правозахисникам вдалося з'ясувати, що через КПП "Довжанський" і "Малинівка" проходять колони з дизельним паливом. Поставки здійснюються у вечірній і нічний час.
Крім того, про плани бойовиків можуть свідчити такі факти:на міському ринку, минулої неділі, взвод солдатів РФ здійснили закупівлі продуктів харчування. Місцеві жителі повідомляють, що їх відмінні риси - це нова випрасувана форма, відсутність шевронів на рукавах, акцент та інше;в ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, місцеві жителі повідомляють, що на полігонах чутні вибухи і постріли. Заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.у "Союзі добровольців Донбасу" проводять вербування добровольців з РФ для участі в бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслані по всіх відділеннях організації.протягом лютого 2021 року, з командирами підрозділів "народної міліції НЗФ ЛНР" проведено заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій.за маршрутом Алчевськ-Стаханов-Первомайськ були доставлені лісоматеріали для зміцнення позицій на ділянці лінії фронту.у нічний час з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою, через КПП "Ізварине". Двічі зафіксовано місцевими жителями в лютому 2021 року.