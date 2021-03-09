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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни стріляли у відповідь, - Міноборони

Найманці РФ від початку доби п'ять разів порушили режим

Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано п'ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вранці ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки, а в передмісті населеного пункту Красногорівка противник використовував міномет 82-мм калібру. Крім того, неподалік Пісків ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що на провокаційні дії збройних формувань РФ українські воїни відкривали вогонь.

"Російська федерація послідовно не виконує взяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості. Збройні сили держави-агресора нарощують бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України, продовжують проводити заходи провокаційного характеру", - повідомили в пресслужбі Міноборони.

Також читайте: Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Автор: 

Міноборони (7307) обстріл (28228) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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09.03.2021 14:14 Відповісти
Вообще то парашная сатанинская мразь находится на захваченной территории Украины. Потому в ответ должны стрелять не Украинские воины а наоборот. И подыхать должна клятая порода сатанинских парашных смрадных мутантов в 100 раз больше чем гибнет Украинских Героев на защите своей Святой Земли Украины.
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09.03.2021 14:23 Відповісти
+100500
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09.03.2021 14:49 Відповісти
На Донбас прибули російські солдати в новій формі без розпізнавальних знаків, - правозахисники 09/03/2021 08:49
Найманці РФ від початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни стріляли у відповідь, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4929
Ілюстративне фото. БМП російської 37-ї омсбр на Донбасі. Фото: Necro Mancer у Twitter

Російські найманці на Донбасі ведуть підготовку до бойових дій з українською армією.
Про це https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2944279412497906 заявили в понеділок, 8 березня, у Східній правозахисній групі за підсумками двотижневого дослідження ситуації в ОРДЛО.
Зокрема, правозахисникам вдалося з'ясувати, що через КПП "Довжанський" і "Малинівка" проходять колони з дизельним паливом. Поставки здійснюються у вечірній і нічний час.
Крім того, про плани бойовиків можуть свідчити такі факти:на міському ринку, минулої неділі, взвод солдатів РФ здійснили закупівлі продуктів харчування. Місцеві жителі повідомляють, що їх відмінні риси - це нова випрасувана форма, відсутність шевронів на рукавах, акцент та інше;в ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, місцеві жителі повідомляють, що на полігонах чутні вибухи і постріли. Заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.у "Союзі добровольців Донбасу" проводять вербування добровольців з РФ для участі в бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслані по всіх відділеннях організації.протягом лютого 2021 року, з командирами підрозділів "народної міліції НЗФ ЛНР" проведено заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій.за маршрутом Алчевськ-Стаханов-Первомайськ були доставлені лісоматеріали для зміцнення позицій на ділянці лінії фронту.у нічний час з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою, через КПП "Ізварине". Двічі зафіксовано місцевими жителями в лютому 2021 року.
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09.03.2021 14:39 Відповісти
параша готовится к полномаштабной войне на лугандоне,но зе-луп у власти это ни разу не волнует ибо они давно готовы к сдаче Украины кацапам - это их цель.
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09.03.2021 14:50 Відповісти
Краще загинути, захищаючи країну, ніж задушитись від ковіду..
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09.03.2021 14:52 Відповісти
Лучше убить множество врагов и освободить свою землю и закопать в нее колоборантов и не болеть))
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09.03.2021 23:57 Відповісти
 
 