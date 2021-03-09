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Новини Судова реформа
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Люстрований член ВККС часів Януковича Марцинкевич бере участь у XVIII з'їзді суддів, - Шабунін

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів часів Януковича Анатолій Марцинкевич бере участь у з'їзді суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Хочете дізнатись, кого "незалежний" з'їзд суддів обере до ВРП і КСУ? Запитайте в Анатолія Марцинкевича. Це член ВККС часів Януковича, люстрований після Революції Гідності. Марцинкевич - сірий кардинал судової системи, і з року в рік організовує обрання членів ВРП і ВККС, суддів КСУ", - йдеться в повідомленні.

Люстрований член ВККС часів Януковича Марцинкевич бере участь у XVIII зїзді суддів, - Шабунін 01

За словами Шабуніна, сьогодні Марцинкевич теж на з’їзді і "вже встиг роздати делегатам списки з прізвищами тих, за кого вони мають проголосувати".

"Президенти і парламенти змінюються, суддівська мафія лишається незмінною", - підсумував глава ЦПК.

Також читайте: США вводять санкції проти Коломойського, а Венедіктова продовжує "його відмазувати". Зеленський чекає, що з олігархами буде боротися Байден? - Шабунін

Автор: 

КС (1427) судова реформа (1459) Шабунін Віталій (534) Вища рада правосуддя (582) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+10
Так вот ты какое, лицо судебной системы...
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09.03.2021 14:54
+7
и шо? что-то новое?
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09.03.2021 14:37
+7
Всех судей, высших чиновников, а особенно министров времен Януковича надо посадить на цепь
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09.03.2021 14:44
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и шо? что-то новое?
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09.03.2021 14:37 Відповісти
член та иди уже на пенсию)) потёртый))
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09.03.2021 14:43 Відповісти
Всех судей, высших чиновников, а особенно министров времен Януковича надо посадить на цепь
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09.03.2021 14:44 Відповісти
Так вот ты какое, лицо судебной системы...
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09.03.2021 14:54 Відповісти
Тише,тише. Глава верховного суда сказала,что это "пятая колонна". Ну..как бы))
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09.03.2021 14:57 Відповісти
Як це все вже дістало!
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09.03.2021 15:12 Відповісти
Це ліцо разводяще-смотряще!
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09.03.2021 15:23 Відповісти
Люстрований член ВККС часів Януковича Марцинкевич бере участь у XVIII з'їзді суддів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2538
Прекрасно! Чудесно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину как державу, воровать и руководить "новроссией" !
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09.03.2021 16:19 Відповісти
Гроші треба.
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09.03.2021 18:07 Відповісти
 
 