Люстрований член ВККС часів Януковича Марцинкевич бере участь у XVIII з'їзді суддів, - Шабунін

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів часів Януковича Анатолій Марцинкевич бере участь у з'їзді суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Хочете дізнатись, кого "незалежний" з'їзд суддів обере до ВРП і КСУ? Запитайте в Анатолія Марцинкевича. Це член ВККС часів Януковича, люстрований після Революції Гідності. Марцинкевич - сірий кардинал судової системи, і з року в рік організовує обрання членів ВРП і ВККС, суддів КСУ", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, сьогодні Марцинкевич теж на з’їзді і "вже встиг роздати делегатам списки з прізвищами тих, за кого вони мають проголосувати".

"Президенти і парламенти змінюються, суддівська мафія лишається незмінною", - підсумував глава ЦПК.

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