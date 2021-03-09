Люстрований член ВККС часів Януковича Марцинкевич бере участь у XVIII з'їзді суддів, - Шабунін
Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів часів Януковича Анатолій Марцинкевич бере участь у з'їзді суддів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"Хочете дізнатись, кого "незалежний" з'їзд суддів обере до ВРП і КСУ? Запитайте в Анатолія Марцинкевича. Це член ВККС часів Януковича, люстрований після Революції Гідності. Марцинкевич - сірий кардинал судової системи, і з року в рік організовує обрання членів ВРП і ВККС, суддів КСУ", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, сьогодні Марцинкевич теж на з’їзді і "вже встиг роздати делегатам списки з прізвищами тих, за кого вони мають проголосувати".
"Президенти і парламенти змінюються, суддівська мафія лишається незмінною", - підсумував глава ЦПК.
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Прекрасно! Чудесно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину как державу, воровать и руководить "новроссией" !