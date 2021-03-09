Клініки звикли брати гроші у пацієнтів, і ця звичка стала майже генетичною, - в.о. глави НСЗУ Віленський

Медзаклади продовжують брати гроші з пацієнтів, бо працюють ще за тими правилами, до яких звикли, і ця звичка стала майже генетичною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський

"Насправді до реалізації універсального покриття медичними послугами змагають всі країни. Існує навіть глобальна мета сталого розвитку №3, до якої долучилися всі країни-члени ООН: з 2015-го по 2030 рік вони повинні досягти прогресу в універсальному покритті медичними послугами. Це означає, що будь-який громадянин цих країн має право й повинен при потребі отримати необхідні йому медпослуги й лікарські засоби без катастрофічних особистих витрат. Власне, він не повинен сплачувати, або сплачує стільки, що це не становить суттєвого навантаження на його бюджет. І держава повинна це забезпечити. Оце і є поняття універсального покриття", - повідомив він.

Віленський зазначив, що це не декларативна норма, як у Конституції України про безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, коли наші пацієнти з власної кишені фактично сплачують майже 50% витрат: "Тобто норма є, але пацієнти платять. Це норма, яка повинна працювати, і Програма медгарантій є дієвим інструментом з встановлення цієї норми. Тобто є пакети з встановленим обсягом послуг, які мають бути надані пацієнтам, і НСЗУ, відповідно, укладає договір із закладами, які відповідають вимогам цих пакетів. Якщо це пологовий будинок, то повинні бути акушери-гінекологи, анестезіологи, неонатологи і відповідне обладнання. Так само щодо інфаркту, інсульту, стаціонарної допомоги тощо. Якщо заклад не відповідає вимогам того чи іншого пакету, він не може укласти договір за ним. Якраз тоді, коли це починає працювати, ми й досягаємо результату для пацієнта в лікуванні, навіть для найбідніших сімей, які можуть ці кошти витратити на освіту дітей, покращення побутових умов тощо. І це дуже важливо. Держава має забезпечити рівний доступ до гарантованого пакету медпослуг".

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"Коли ми говоримо про запровадження правил гри, слід розуміти, що поведінка надавачів послуг змінюється не відразу. Клініки працюють ще за тими правилами, до яких звикли. Вони звикли брати кошти у пацієнтів, і ця звичка стала майже генетичною, тому що вже два покоління лікарів працює за цими правилами, і їм важко відійти від цього. А пацієнт, своєю чергою, звик, що переступивши поріг лікарні, він повинен заплатити. Але в межах Програми медгарантій платити вже не треба", - повідомив глава НСЗУ.

Відповідаючи на питання журналіста, чому пацієнти продовжують писати в різних пабліках, що все одно купують ліки самі, що їм, хворим на COVID-19, в лікарні нічого не дали, Віленський сказав: "Тому що заклад продовжив працювати так, як звик. На рахунках у нього були кошти, однак він не витратив їх ні на зарплату лікарям, котрі отримували цю зарплату частково з кишені пацієнтів, ні на закупівлю ліків, витратних матеріалів тощо. Зараз ми починаємо активний моніторинг цієї ситуації, реагуємо на будь-яку подібну скаргу, якщо вона подана офіційно через контакт-центр, або в письмовому вигляді. Ми розуміємо, що заклад отримав гроші, вони є на рахунку, але він все одно бере гроші у пацієнта. Це порушення договору. Відповідно, ми інформуємо такий заклад про даний факт і пропонуємо компенсувати кошти. І зараз дедалі більше випадків, коли це відбувається за вже зафіксованими фактами".

Нагадаємо, раніше глава НСЗУ повідомив, що в 2020 році на стаціонарне лікування хворих на коронавірус було витрачено 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі в 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила і заплатила 45 тис. грн.