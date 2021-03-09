Клініки звикли брати гроші у пацієнтів, і ця звичка стала майже генетичною, - в.о. глави НСЗУ Віленський
Медзаклади продовжують брати гроші з пацієнтів, бо працюють ще за тими правилами, до яких звикли, і ця звичка стала майже генетичною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський
"Насправді до реалізації універсального покриття медичними послугами змагають всі країни. Існує навіть глобальна мета сталого розвитку №3, до якої долучилися всі країни-члени ООН: з 2015-го по 2030 рік вони повинні досягти прогресу в універсальному покритті медичними послугами. Це означає, що будь-який громадянин цих країн має право й повинен при потребі отримати необхідні йому медпослуги й лікарські засоби без катастрофічних особистих витрат. Власне, він не повинен сплачувати, або сплачує стільки, що це не становить суттєвого навантаження на його бюджет. І держава повинна це забезпечити. Оце і є поняття універсального покриття", - повідомив він.
Віленський зазначив, що це не декларативна норма, як у Конституції України про безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, коли наші пацієнти з власної кишені фактично сплачують майже 50% витрат: "Тобто норма є, але пацієнти платять. Це норма, яка повинна працювати, і Програма медгарантій є дієвим інструментом з встановлення цієї норми. Тобто є пакети з встановленим обсягом послуг, які мають бути надані пацієнтам, і НСЗУ, відповідно, укладає договір із закладами, які відповідають вимогам цих пакетів. Якщо це пологовий будинок, то повинні бути акушери-гінекологи, анестезіологи, неонатологи і відповідне обладнання. Так само щодо інфаркту, інсульту, стаціонарної допомоги тощо. Якщо заклад не відповідає вимогам того чи іншого пакету, він не може укласти договір за ним. Якраз тоді, коли це починає працювати, ми й досягаємо результату для пацієнта в лікуванні, навіть для найбідніших сімей, які можуть ці кошти витратити на освіту дітей, покращення побутових умов тощо. І це дуже важливо. Держава має забезпечити рівний доступ до гарантованого пакету медпослуг".
"Коли ми говоримо про запровадження правил гри, слід розуміти, що поведінка надавачів послуг змінюється не відразу. Клініки працюють ще за тими правилами, до яких звикли. Вони звикли брати кошти у пацієнтів, і ця звичка стала майже генетичною, тому що вже два покоління лікарів працює за цими правилами, і їм важко відійти від цього. А пацієнт, своєю чергою, звик, що переступивши поріг лікарні, він повинен заплатити. Але в межах Програми медгарантій платити вже не треба", - повідомив глава НСЗУ.
Відповідаючи на питання журналіста, чому пацієнти продовжують писати в різних пабліках, що все одно купують ліки самі, що їм, хворим на COVID-19, в лікарні нічого не дали, Віленський сказав: "Тому що заклад продовжив працювати так, як звик. На рахунках у нього були кошти, однак він не витратив їх ні на зарплату лікарям, котрі отримували цю зарплату частково з кишені пацієнтів, ні на закупівлю ліків, витратних матеріалів тощо. Зараз ми починаємо активний моніторинг цієї ситуації, реагуємо на будь-яку подібну скаргу, якщо вона подана офіційно через контакт-центр, або в письмовому вигляді. Ми розуміємо, що заклад отримав гроші, вони є на рахунку, але він все одно бере гроші у пацієнта. Це порушення договору. Відповідно, ми інформуємо такий заклад про даний факт і пропонуємо компенсувати кошти. І зараз дедалі більше випадків, коли це відбувається за вже зафіксованими фактами".
Нагадаємо, раніше глава НСЗУ повідомив, що в 2020 році на стаціонарне лікування хворих на коронавірус було витрачено 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі в 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила і заплатила 45 тис. грн.
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1) Предприятие государственное. 100% прибыли - в госбюджет.
2) Предприятие частное. Часть прибыли в виде налогов - в бюджет.
Чтобы вариант 2 был выгоднее варианта 1 нужно хотя бы 2,5 кратное превышение в объемах этой самой прибыли. Просто чтоб сравняться.
Отсюда и возможности по расходам на здравоохранение.
Всем им, Слугам Народа, честно работать что-то да мешает, как тому танцору...
Я взял кредит в банке под 9% годовых,и начал бизнес-проект согласно плану сделать из 20 тысч долларов 100 маржи за 2 года.Кредит отдал за полгода,нашел ЛОХов остальное было делом техники...
Точно эту же схему реализовывают и Короновирусники,только с миллиардами долларов от каждой страны Мира... все простое Гениально по своей сути...
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРИЗНАКИ НЕ НАСЛЕДУЮТСЯ - основной закон генетики.
У "и.о. главы НСЗУ Виленского"", простите, какое образование?
Киздец, искьюз май френч, это же в школе, на уроках биологии, проходят.
Без сомнения.
Правда, как наследуемый признак, уголовная предрасположенность проявляется избирательно (рецессивные гены уголвшины?)
Я всегда считала, что склонность к уголовщине - наследуемый признак, генетическая предрасположенность, ведь должна же быть некая причина, по которой человек УК считает просто досадной помехой, и никакие большие сроки (или даже смертная казнь) его не отвращают от уголовщины, ибо уголовник садится на нары вообще никогда не собирается?
Уголовник отлично знает, что нарушает закон, да только тот закон ему не закон, а так - досадная помеха.
Если опустить внешние факторы и заострить внимание только на генетике, то и тут все куда сложнее школьных примеров про "рецессивные и доминантные" гены. Это скорее полигенное наследование - когда влияние нескольких генов сочетается таким образом, что возникает определенный фенотипические признак.
Самый простой вариант - гены приводят к повышенному производству андрогенов и кахетоаминов и/или увеличению чувствительности рецепторов к ним в ЦНС. Как итог - малейший раздражитель вызывает выброс гормонов, которые приводят человека в ярость. Вот вам и готовый уголовник -- который чуть что бросается с кулаками, а то и ножами с самого детства, а там уж окружение МЛС и СИЗО "доделает" личность.
Учитывая, что биохимию мозга мы знаем хорошо если на 20%, таком механизм может быть в основе практически любых поведенческих реакции
Нет, я подразумеваю иное: тот факт, что уголовник прекрасно отдает себе отчет в том, что он нарушает закон, совершая преступление и все-таки УК для него является просто помехой.
Вот какой "био-химический процесс в мозгу" приводит к тому, что 10 заповедей и даже УК для человека явлаются просто помехой, полное отсутствие в мозгу некоего ограничителя, блокатора - вот это вот интересный исследовательский проект.
"а там уж окружение МЛС и СИЗО "доделает" личност"
Лично знала уголовные натуры, никогда не сидевшие и не привлекавшиеся, однако это не отменяло того факта, что эт были самые настоящие уголовники.
И обратный вариант тоже наблюдал: одна клизьма - 5грн (1 доллар примерно на те времена).
Читать о бесконкурсном Виленском здесь:
https://hromadske.ua/ru/posts/pravitelstvo-naznachilo-novogo-vremennogo-rukovoditelya-nacsluzhby-zdorovya-konkurs-minzdrav-poka-ne-provodil
И почему я не не удивлена теперь об этом перле о "почто генетических привычках"?
Это было в 2013...не думаю что что-то изменилось за это время. Были бы у меня при себе тогда деньги, то этого бы не было, и шов был бы ниже резинки от трусов, а не на виду.
Конечно примет. Вопрос только как примет. И покуда наша медсистема система такова, что серьезно за врачебную ошибку ни один врач не пострадал. Или вот к примеру. В нашей стране работает программа относительно онко больных. Выделяются из бюджета средства на закупку лекарств. Но в больнице Вам говорят, что лекарств нет. Ждите. И у Вас есть выбор. Или покупать за свои деньги. Или ждать. Но дело в том что онко как раз не та болезнь чтобы ждать. Тем более ты не знаешь сколько ждать и чего.