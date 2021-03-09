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Новини Коронавірус і карантин
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На програму медгарантій у 2020 році використано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Віленський

На програму медгарантій у 2020 році використано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Віленський

Загалом на програму медгарантій в 2020 році використано 89 мільярдів гривень.

Про це в.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"В цілому на програму медгарантій у 2020 році використано 89 мільярдів гривень. Це все пакети послуг. На COVID-19 ми запланували і використовували близько 15 млрд грн. До цієї суми додалися ще 5 млрд грн доплат лікарям, не пов'язаних з COVID-19.

На надання допомоги пацієнтам із COVID-19 було використано 19 млрд грн. На початку епідемії дуже важко було спрогнозувати, як все буде розвиватися, скільки коштів потрібно, але ми майже вклалися в заплановану суму. Кошти були розподілені так: 11 млрд грн на стаціонарну медичну допомогу пацієнтам, 7 млрд грн - на "екстрену", залишок пішов на оплату роботи мобільних бригад, які забирали матеріал для ПЛР-досліджень, а також установам, які не відповідали нашим вимогам, але надавали допомогу в квітні", - зазначив Віленський.

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За його словами, попри застереження, що реформи не на часі через пандемію COVID-19, ПМГ не тільки заробила в 2020 році, але і допомогла ефективно використовувати кошти, спрямувавши їх саме туди, куди потрібно.

Автор: 

бюджет (2980) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Віленський Андрій (14)


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Сьогодні проходив медогляд, так в кабінеті офтальмолога нема чим око затулити, щоб прочитати передостанній ряд букаф. Ви, каже, тильной стороной ладоні...
Хз, кому і що там гарантується.
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09.03.2021 14:51 Відповісти
09.03.21 14:41 Клиники привыкли брать деньги у пациентов, и эта привычка стала почти генетической, - и.о. главы НСЗУ Виленский https://censor.net/ru/news/3252158/kliniki_privykli_brat_dengi_u_patsientov_i_eta_privychka_stala_pochti_geneticheskoyi_io_glavy_nszu_vilenskiyi

09.03.21 14:45 На программу медгарантий в 2020 году использовано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский https://censor.net/ru/news/3252160/na_programmu_medgarantiyi_v_2020_godu_ispolzovano_89_mlrd_grn_glava_nszu_vilenskiyi
За эти 4 минуты в Национальную службу здоровья назначили главу?
Это уровень ЦензорНет - и так сойдёт, всё равно никто не читает.
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09.03.2021 15:11 Відповісти
Вы там определитесь- медгарантий или медиагарантей... это плять не одно и тоже)))
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09.03.2021 16:31 Відповісти
 
 