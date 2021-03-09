На програму медгарантій у 2020 році використано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Віленський
Загалом на програму медгарантій в 2020 році використано 89 мільярдів гривень.
Про це в.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"В цілому на програму медгарантій у 2020 році використано 89 мільярдів гривень. Це все пакети послуг. На COVID-19 ми запланували і використовували близько 15 млрд грн. До цієї суми додалися ще 5 млрд грн доплат лікарям, не пов'язаних з COVID-19.
На надання допомоги пацієнтам із COVID-19 було використано 19 млрд грн. На початку епідемії дуже важко було спрогнозувати, як все буде розвиватися, скільки коштів потрібно, але ми майже вклалися в заплановану суму. Кошти були розподілені так: 11 млрд грн на стаціонарну медичну допомогу пацієнтам, 7 млрд грн - на "екстрену", залишок пішов на оплату роботи мобільних бригад, які забирали матеріал для ПЛР-досліджень, а також установам, які не відповідали нашим вимогам, але надавали допомогу в квітні", - зазначив Віленський.
За його словами, попри застереження, що реформи не на часі через пандемію COVID-19, ПМГ не тільки заробила в 2020 році, але і допомогла ефективно використовувати кошти, спрямувавши їх саме туди, куди потрібно.
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Хз, кому і що там гарантується.
09.03.21 14:45 На программу медгарантий в 2020 году использовано 89 млрд грн, - глава НСЗУ Виленский https://censor.net/ru/news/3252160/na_programmu_medgarantiyi_v_2020_godu_ispolzovano_89_mlrd_grn_glava_nszu_vilenskiyi
За эти 4 минуты в Национальную службу здоровья назначили главу?
Это уровень ЦензорНет - и так сойдёт, всё равно никто не читает.