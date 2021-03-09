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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо медсистема буде перевантажена, то від локдауну нікуди не подітися, - "слуга народу" Радуцький

Якщо медсистема буде перевантажена, то від локдауну нікуди не подітися, -

Європейські країни посилюють карантинні заходи і запроваджують локдаун. У разі, якщо медична система України не буде витримувати навантаження, то від локдауну нікуди не подітися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Комітету з питань охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"За даними ВООЗ, третя хвиля викликана насамперед поширенням мутованих британського та африканського штамів. В Івано-Франківській області підтверджено наявність цього вірусу. Третю хвилю прогнозували на березень-квітень, на жаль, прогнози збуваються", - сказав Радуцький.

За його словами, в Україні можливе запровадження нового локдауну.

"Сьогодні Естонія повністю закрилася на локдаун, Чехія в локдауні, в Хорватії запровадили комендантську годину, продовжили локдаун у Німеччині... На жаль, третя хвиля нікуди не поділася, вона поширюється. Ми розуміємо, що якщо система охорони здоров'я не буде витримувати навантаження, то нам нікуди не подітися від локдауну. Це те, що сказав прем'єр-міністр. Єдине, що ми все знатимемо не менше ніж за сім днів про те, що уряд планує посилити карантин. А якщо багато областей опиняться в червоній зоні, то його доведеться посилити", - пояснив нардеп.

Також читайте: Естонія на місяць запроваджує локдаун через "британський" штам COVID-19

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+4
хм.. а кроме локдауна мыслей больше никаких я смотрю по поводу вирусняка нет !? Тупо закрыть всех по стойлам и ждать - может вирус сам-собой пройдет !?... я правильно понял !?
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09.03.2021 14:58
+3
И "найумнейших" на "вторую волну" в Трускавец.
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09.03.2021 14:55
+3
Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9120
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09.03.2021 14:55
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Сначала всех эшелонами сослать в Буковель. А потом и локдаун можно вводить. Всем хорошо, и бене тоже.
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09.03.2021 14:52 Відповісти
Кстати, как он собирается перегружать медсистему? Еще один фонд по строительству дорог создавать?
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09.03.2021 14:54 Відповісти
И "найумнейших" на "вторую волну" в Трускавец.
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09.03.2021 14:55 Відповісти
Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9120
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09.03.2021 14:55 Відповісти
І це непогана ідея. Колективний імунітет гарантовано.
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09.03.2021 14:57 Відповісти
А клованов , каких мало......оказывается оч-чень много-о!!
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09.03.2021 15:49 Відповісти
капитан очевидность..
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09.03.2021 14:52 Відповісти
Наша песня хороша,начинай с начала...
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09.03.2021 14:52 Відповісти
говнюк опять умничает
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09.03.2021 14:53 Відповісти
...походу, у Кличко появился конкурент по части афоризмов
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09.03.2021 14:54 Відповісти
Это ОНИ так заставляют вакцинироваться индийской хренью.
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09.03.2021 14:56 Відповісти
хм.. а кроме локдауна мыслей больше никаких я смотрю по поводу вирусняка нет !? Тупо закрыть всех по стойлам и ждать - может вирус сам-собой пройдет !?... я правильно понял !?
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09.03.2021 14:58 Відповісти
Ну звичайно! Спочатку ці крадуцьки "нєплохо прібарахлілісь", створили антіковід фонд, з якого "прібарахлілся" і Бєня, ні копійчини не вклали в росширення інфекційних відділень та дообладнання існуючих, а тепер "якщо не витримає, то локдаун"... Щоб вам, курвам, так жилося, як то бачить простий люд.
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09.03.2021 15:23 Відповісти
. Если не ковид то что людям говорить.О тарифах,ценах?
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09.03.2021 15:27 Відповісти
Это, ****, закончится уже когда-нибудь?!
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09.03.2021 15:28 Відповісти
Плевал фельдшер Радуцкий на Зеленского -

https://ua24ua.net/vmesto-********-zelenskiy-poruchil-uskorit-vaktsinatsiyu/ Вместо локдауна. Зеленский поручил ускорить вакцинацию
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09.03.2021 15:30 Відповісти
Какая дата производства вакцины, которые вы сейчас колите?
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09.03.2021 15:55 Відповісти
Шо,- опять?
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09.03.2021 15:59 Відповісти
 
 