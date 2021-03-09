Якщо медсистема буде перевантажена, то від локдауну нікуди не подітися, - "слуга народу" Радуцький

Європейські країни посилюють карантинні заходи і запроваджують локдаун. У разі, якщо медична система України не буде витримувати навантаження, то від локдауну нікуди не подітися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Комітету з питань охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"За даними ВООЗ, третя хвиля викликана насамперед поширенням мутованих британського та африканського штамів. В Івано-Франківській області підтверджено наявність цього вірусу. Третю хвилю прогнозували на березень-квітень, на жаль, прогнози збуваються", - сказав Радуцький.

За його словами, в Україні можливе запровадження нового локдауну.

"Сьогодні Естонія повністю закрилася на локдаун, Чехія в локдауні, в Хорватії запровадили комендантську годину, продовжили локдаун у Німеччині... На жаль, третя хвиля нікуди не поділася, вона поширюється. Ми розуміємо, що якщо система охорони здоров'я не буде витримувати навантаження, то нам нікуди не подітися від локдауну. Це те, що сказав прем'єр-міністр. Єдине, що ми все знатимемо не менше ніж за сім днів про те, що уряд планує посилити карантин. А якщо багато областей опиняться в червоній зоні, то його доведеться посилити", - пояснив нардеп.

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