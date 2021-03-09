П’ятеро суддів зняли свої кандидатури з виборів до Вищої ради правосуддя: тепер на 4 посади претендують 29 кандидатів

П’ятеро кандидатів на обрання XVIII з'їздом суддів України до Вищої ради правосуддя зняли свої кандидатури з розгляду делегатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, про зняття своєї кандидатури оголосила голова Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач з трибуни в залі, де проходить з’їзд суддів.

"Хочу зазначити, що я є головою Дніпровського апеляційного суду і коли я подавала заяву на те, що я буду брати участь у конкурсі, я мала намір дотично застосувати свій досвід на посаді судді, оскільки я 33 роки працюю в суді, а в загалі в судовій системі більш як 40 років. Однак як голова Дніпровського апеляційного суду я, по-перше, маю вжити всіх залежних від мене заходів для того, щоб належно працював ввірений мені колектив", - заявила Деркач.

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Вона додала, що на сьогодні Дніпровський апеляційний суд "входить до трійки потужних судів з дуже великим навантаженням".

"Оскільки судова система вона є незалежною за рахунок належної роботи судів, я вважаю за необхідне як голова суду зробити заяву, що я знімаю свою кандидатуру і думаю, що з порозумінням делегати і запрошені поставляться до такої моєї позиції", - сказала голова Дніпровського апеляційного суду.

Також голова Ради суддів України Богдан Моніч поінформував про надходження заяв від кількох кандидатів про зняття своєї кандидатури з обрання до Вищої ради правосуддя.

"Так само до нас надійшла ще низка заяв від кандидатів до Вищої ради правосуддя... З’їзду суддів від кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Денисюк Тетяни Станіславівни заява: знімаю свою кандидатуру з виборів кандидатів у члени Вищої ради правосуддя", - озвучив Моніч.

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Аналогічні заяви, за словами Моніча, надійшли також від Віктора Данка, Андрія Рябішина та Олени Журавської.

Таким чином, наразі на 4 посади у Вищій раді правосуддя претендують 29 кандидатів на обрання XVIII з’їздом суддів України.