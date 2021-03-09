Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка. ДОКУМЕНТ

Володимир Литвин, глава Адміністрації Президента України часів Леоніда Кучми, висунув свою кандидатуру на пост ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Будинку-музею Тараса Шевченка в Києві Мирон Гордійчук, оприлюднивши наказ Міністерства освіти і науки про вибори ректора.

Гордійчук нагадав, що Литвин голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Литвин - доктор історичних наук, член Національної академії наук України. Скандально відомий за звинуваченням в причетності до справи Гонгадзе і "касетного скандалу", участі в ратифікації Харківських угод з Російською Федерацією (2010), прийняття Закону про засади державної мовної політики (2012), "диктаторських законів" (2014 року).

Восени 2016 року закликав відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз. Кілька разів був об'єктом звинувачень в науковому та публіцистичному плагіаті.

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