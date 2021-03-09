УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10458 відвідувачів онлайн
Новини
12 439 54

Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка. ДОКУМЕНТ

Литвин, який голосував за

Володимир Литвин, глава Адміністрації Президента України часів Леоніда Кучми, висунув свою кандидатуру на пост ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Будинку-музею Тараса Шевченка в Києві Мирон Гордійчук,  оприлюднивши наказ Міністерства освіти і науки про вибори ректора.

Гордійчук нагадав, що Литвин голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

Литвин, який голосував за диктаторські закони 16 січня, висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка 01

Литвин - доктор історичних наук, член Національної академії наук України. Скандально відомий за звинуваченням в причетності до справи Гонгадзе і "касетного скандалу", участі в ратифікації Харківських угод з Російською Федерацією (2010), прийняття Закону про засади державної мовної політики (2012), "диктаторських законів" (2014 року).

Восени 2016 року закликав відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз. Кілька разів був об'єктом звинувачень в науковому та публіцистичному плагіаті.

Також читайте: Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

Автор: 

Литвин Володимир (441) ректор (52) Університет (180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Мразь.
показати весь коментар
09.03.2021 15:36
+22
не сидится деду на офигительно высокой пенсии дома...хоть чем-то хочется порулить. господи, когда вы все вымрете?
показати весь коментар
09.03.2021 15:33
+18
На смітник.
показати весь коментар
09.03.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І, вірогідно, саме його зебіли "оберуть"
показати весь коментар
09.03.2021 15:31 Відповісти
Скорее запэцькы. Ведь, например, голосовавший за законы 16 января Макеенко был владельцем найдемократычнишого (после Пьятого) канала
показати весь коментар
09.03.2021 15:34 Відповісти
не згоден.
Українці - не раби, тільки ворогів пробачають, сподіваючися на те, що вони зміняться у кращий бік.
Але, як показало життя після Майдану, непокараний ворог стає ще більш нахабним.
показати весь коментар
09.03.2021 15:40 Відповісти
Как по мне -никто там не сподивался. Элементарный страх,что накажут.И непонимание,что недобитки отомстят жестоко.
показати весь коментар
09.03.2021 15:42 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
09.03.2021 16:04 Відповісти
у квітні 10 року.
показати весь коментар
09.03.2021 15:42 Відповісти
не сидится деду на офигительно высокой пенсии дома...хоть чем-то хочется порулить. господи, когда вы все вымрете?
показати весь коментар
09.03.2021 15:33 Відповісти
Таке не вмирає, таке здихає
показати весь коментар
09.03.2021 15:39 Відповісти
Мразь.
показати весь коментар
09.03.2021 15:36 Відповісти
сторож, вахтёр ..... ?
показати весь коментар
09.03.2021 15:37 Відповісти
По сути -----крысеныш!!!Но сладкое слово---ВЛАСТЬ------!!!!!!!
показати весь коментар
09.03.2021 15:43 Відповісти
с бегающими зенками...
показати весь коментар
09.03.2021 15:47 Відповісти
Ця гнида винна у смерті Гонгадзе.
показати весь коментар
09.03.2021 15:49 Відповісти
И в незаконной ратификации преступных харьковских угод
показати весь коментар
09.03.2021 15:53 Відповісти
Неужеле это быдло, плагиатора и псевдоученого, откровенного кугута могут избрать ректором вуза №1 Украины? Тогда - позор!
показати весь коментар
09.03.2021 15:51 Відповісти
депутати, судді, прокурори, мусора тобто особи, що приймали фаш.закони та застосовували їх до громадян повинні бути позбавлені виборчого права, права обиратися до усіх гілок влади, держслужбу, пенсійне забезпечення.
показати весь коментар
09.03.2021 15:59 Відповісти
На смітник.
показати весь коментар
09.03.2021 15:59 Відповісти
ГниДА ще та.🤮
показати весь коментар
09.03.2021 16:02 Відповісти
Может пора более молодых ректоров назначать
Достал уже совок всех
показати весь коментар
09.03.2021 16:03 Відповісти
Питання не у віці. Наче серед молоді нема щурів?
показати весь коментар
09.03.2021 16:14 Відповісти
Пан Кінь . Я совсем не про щуров , а про то, что надо заканчивать совковую практику пристраивать в университеты пенсов . Они уже из другого века и ничему современных студентов научить не смогут.

Вот приведу Вам пример , в Вене есть Технический музей . Детей туда водят с ясельного возраста . Потому сегодня такие сильные австрийские инженеры
Видео музея https://youtu.be/rwR6C9L2eHc
В университетах у них тоже много молодежи преподаёт - и они со студентами хорошо друг друга понимают
показати весь коментар
09.03.2021 16:31 Відповісти
Есть в университете молодые преподаватели - пусть из них ректора ищут
показати весь коментар
09.03.2021 16:34 Відповісти
ні навчати не можуть ,ні керувати по новому - черговий патон.
показати весь коментар
09.03.2021 19:11 Відповісти
Це, той на кого в останньому інтерв'ю вказував Андрій Галущенко "Ендрю".
Ну, надіюсь що, Шевченко витримає традицію і голосуватиме за власних кандидатів, які давно там працюють і яких вони добре знають. Та й вряд чи студентство погодиться.
показати весь коментар
09.03.2021 16:13 Відповісти
Литвин предатель Украины!! Вон в Москву!!
показати весь коментар
09.03.2021 16:25 Відповісти
Где Литвин из Витебска прокацап, что ты едешь в Украину? Да там тебя угрохают сразу, лучше не едь, лучше тут мы с тобой рассчитаемся скоро.
показати весь коментар
09.03.2021 16:26 Відповісти
Никто не забыт, ничто не забыто. Так же, господин Литвин? Вопрос только в том, когда будет наказание...
показати весь коментар
09.03.2021 16:29 Відповісти
1994 по 2002 - работал в Администрации Президента Украины (помощник президента по внутриполитическим вопросам, заместитель главы администрации президента Украины, Первый помощник Президента Украины)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3] ."
1995 - защитил свою книгу «Политическая арена Украины: лица и исполнители» в качестве докторской диссертации под названием «Политическая арена Украины: действующие лица и исполнители (Общественно-политическое развитие Украины во второй половине 90-х годов)».
показати весь коментар
09.03.2021 16:30 Відповісти
О,мумия восстала из склепа.Тьфу.
показати весь коментар
09.03.2021 16:33 Відповісти
Не, всплыло!
показати весь коментар
09.03.2021 21:04 Відповісти
Його кандидатура безперечно повинна бути на по-життєвому ув'язненні!
показати весь коментар
09.03.2021 16:33 Відповісти
Шо, Вава опять отвязался от табуретки?
показати весь коментар
09.03.2021 16:39 Відповісти
Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка - Цензор.НЕТ 9840https://twitter.com/i/status/1368916345031655424
показати весь коментар
09.03.2021 16:42 Відповісти
Не сидиться в нафталіні...
показати весь коментар
09.03.2021 16:55 Відповісти
підла смердюча тварюка... на гілляку тебе, а не у вуз
показати весь коментар
09.03.2021 16:57 Відповісти
Его никак и не каким боком не обвиняют в убийстве Гангадзе ?
показати весь коментар
09.03.2021 17:06 Відповісти
От же ж падли!!!!
Ходять по кругу!!!
Все своє життя принезалежній Україні розвалював армію, або допомагав розвалювати, ратифікував продовження базування ЧФ паРаші в Криму і до цього часу не дохле!
Довбана українська дермократія!
показати весь коментар
09.03.2021 17:25 Відповісти
вылез из под нафталина престарелый "мачо" с кривой усмешкой
на смiтник iсторii его!
показати весь коментар
09.03.2021 17:33 Відповісти
На смітник цього пристосуванця і псевдовченого, що підбив на злочин красного директора.
показати весь коментар
09.03.2021 17:46 Відповісти
Гидота.
показати весь коментар
09.03.2021 17:49 Відповісти
Призрак из прошлого.
показати весь коментар
09.03.2021 18:24 Відповісти
Выползла старая гадина.
показати весь коментар
09.03.2021 18:40 Відповісти
уж точнее и не скажеш , живучее падло !!!
показати весь коментар
09.03.2021 21:10 Відповісти
Выкиньте это руцкае гамно на помойку. Ты старый черт здохни паскуда лишь за одни сатанинские законы. Вылезло оно мразь.
показати весь коментар
09.03.2021 18:45 Відповісти
Ая к там з грошами за партію "Ми". Вже розрахувався чи скотині старій, горів синім полум"ям разом з щурячами бігаючими очами, вибачили?
показати весь коментар
09.03.2021 19:13 Відповісти
кнунужєнлітвін......
показати весь коментар
09.03.2021 19:35 Відповісти
Це про таких як щур литвин Кобзар писав у вірші"Розрита могила":...
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
показати весь коментар
09.03.2021 20:09 Відповісти
Литвин-рыгокацапская, грязная шлюха. Позорная тварь.
показати весь коментар
09.03.2021 20:57 Відповісти
Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка - Цензор.НЕТ 3585
показати весь коментар
09.03.2021 21:07 Відповісти
Т-ю-ю,б****дь,від мертвого віслюка вуха,а не посаду ректора.
показати весь коментар
31.05.2021 15:22 Відповісти
 
 