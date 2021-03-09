Литвин, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", висунув свою кандидатуру на пост ректора КНУ імені Тараса Шевченка. ДОКУМЕНТ
Володимир Литвин, глава Адміністрації Президента України часів Леоніда Кучми, висунув свою кандидатуру на пост ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Будинку-музею Тараса Шевченка в Києві Мирон Гордійчук, оприлюднивши наказ Міністерства освіти і науки про вибори ректора.
Гордійчук нагадав, що Литвин голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.
Литвин - доктор історичних наук, член Національної академії наук України. Скандально відомий за звинуваченням в причетності до справи Гонгадзе і "касетного скандалу", участі в ратифікації Харківських угод з Російською Федерацією (2010), прийняття Закону про засади державної мовної політики (2012), "диктаторських законів" (2014 року).
Восени 2016 року закликав відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз. Кілька разів був об'єктом звинувачень в науковому та публіцистичному плагіаті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українці - не раби, тільки ворогів пробачають, сподіваючися на те, що вони зміняться у кращий бік.
Але, як показало життя після Майдану, непокараний ворог стає ще більш нахабним.
Достал уже совок всех
Вот приведу Вам пример , в Вене есть Технический музей . Детей туда водят с ясельного возраста . Потому сегодня такие сильные австрийские инженеры
Видео музея https://youtu.be/rwR6C9L2eHc
В университетах у них тоже много молодежи преподаёт - и они со студентами хорошо друг друга понимают
Ну, надіюсь що, Шевченко витримає традицію і голосуватиме за власних кандидатів, які давно там працюють і яких вони добре знають. Та й вряд чи студентство погодиться.
"В 1995 - защитил свою книгу «Политическая арена Украины: лица и исполнители» в качестве докторской диссертации под названием «Политическая арена Украины: действующие лица и исполнители (Общественно-политическое развитие Украины во второй половине 90-х годов)».
Ходять по кругу!!!
Все своє життя принезалежній Україні розвалював армію, або допомагав розвалювати, ратифікував продовження базування ЧФ паРаші в Криму і до цього часу не дохле!
Довбана українська дермократія!
на смiтник iсторii его!
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».