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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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Порошенко звільнив Гладковського через тиждень після скандалу, а Зеленський вже четвертий місяць "відмазує" Татарова, - Шабунін

Порошенко звільнив Гладковського через тиждень після скандалу, а Зеленський вже четвертий місяць

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав заступника глави Офісу Президента Олега Татарова, якого підозрюють у корупції, продовженням "рук" Портнова.

Про це Шабунін заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Татаров сам по собі – ніхто і звати його ніяк. Це продовження "рук" Портнова. Уся сила впливу Татарова складається із двох частин. Перша – контакти Портнова (але і вони самі по собі – пусте місце). Друга – "Я дію від імені Зеленського, бо є заступником голови його Офісу", - зазначив глава ЦПК.

За його словами, коли ці дві складові накладаються одна на одну, в цьому проявляється єдина сила Татарова.

"Мене важко назвати фанатом Петра Олексійовича Порошенка. Однак у аналогічній ситуації він поводив себе більш гідно. Гладковського (перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони часів Порошенка, якого підозрювали у розкраданні в оборонці. – О.М.) було звільнено через сім днів після першої серії скандалу. Хоча в тому кейсі було журналістське розслідування, дані якого ще потрібно було підтвердити. По Татарову ж – офіційна підозра. А Зеленський уже четвертий місяць його "кришує" та "відмазує", використовуючи Печерський, Шевченківський, Київський Апеляційний суди, супер-пупер реформований Верховний Суд, ДБР і СБУ. Ще трохи і ЖЕКи будуть "відмазувати" Татарова", - підкреслив Шабунін.

Також читайте: Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо керівництва ОП за "приховування інформації про Татарова", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Глава ЦПК додав, що "президент країни говорить про боротьбу з корупцією, справедливості, судочинстві та реформах, і одночасно "кришує" Татарова, якому вручили підозру. А той, прикриваючись ім'ям президента, незаконним способом вирішує справу в судах".

Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції Віталій Шабунін читайте тут.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: 

Порошенко Петро (15161) Шабунін Віталій (534) Гладковський Олег (304) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+34
Шабунін, ну і хто тут барига?
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09.03.2021 15:35
+26
Порошенко-Президент Украины.А в слове ПреЗидент Зе нет.Зе есть в слове преЗерватив....
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09.03.2021 15:43
+23
Татаров і Зєлєнскій? 😲 Сміливо!
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09.03.2021 15:46
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Вот ведь ольбинос. свиночолий "уволил" свинорылую собаку кравшую МИЛЛИОНАМИ долларов у АРМИИ (свынорылый ес - как там у вас чабанов "армія, мова...") При этом на армию заплатил народ Украины (вы только красть могли). А свинорылый гавнокмоандовач должен был сделать все что тварь свыноподобную посадили чем быстрее, вместе с пособниками. А оно тупое "уволило".
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09.03.2021 18:38 Відповісти
********* - чо ты несешь? кто крал? гладковский возил в армию запчасти которые нельзя было купить официально. дебила ты кусок
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09.03.2021 19:00 Відповісти
Дебилы ты наш, а тебе известно что свинарчук продавал армии запчасти, которые считались пропавшими, БУ под видом нового.
Теперь про ахеренного "доставалу".
Они наваривали по 300-400%. Это раз. Продавли БУ под видом нового, непригодное и т.д. Давали взятки. крыша аж от свынорылого была.
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09.03.2021 19:10 Відповісти
вот за этот вброс для таких тупых как ты бигус и влетел в суде
а ты жри говно дальше дебила кусок
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09.03.2021 19:12 Відповісти
Слух, получается бигус дно,а гладковский святой. Именно поэтому "переговорЫ" о взятках (факты то есть), отмазках и ценах 300-400% нужно признать святыми речами а их дела богоугодными.
Но вот тогда вообще непонятно за что свинорилий уволил такого "прекрасного" свиноподобного человека? Доверия бигусу в разы больше чем вашему слепому гецьману.
Немного гамна на вентилятор. Как там поступал уголек с ОРДЛО? Или он де юре был с ******** (откуда угодно), а де факто с луганды и дамбабве. Но гецьман адЫн и не мог все знать. Классический варик ******** - Царь хороший бояре плохие. Угу.
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10.03.2021 07:45 Відповісти
ну верь дальше. он в судах проигрывает и дела по его "расследованиям" закрывают при бубочке из-за отсутствия состава преступления а вы дауны продолжайте вонять про "свинарчука". дебилы. вот так на лохах бабло и зарабатывается
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10.03.2021 09:52 Відповісти
Уволил. А потом отмазал в карманных судах.
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09.03.2021 19:24 Відповісти
Порошенко звільнив Гладковського через тиждень після скандалу, а Зеленський вже четвертий місяць "відмазує" Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1393
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10.03.2021 00:08 Відповісти
Постепенно прозревает зебилье и "лишь бы не Порох", жаль только , что два года не просто потеряны, а откатили нас назад лет на 5, а могли бы в это время заканчивать уже судову и медичну реформу...
Мир спасет не красота, а запрет голосовать идиотам!
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10.03.2021 00:12 Відповісти
А что была реформа? Иди проспись. Реформы не было, была ИМИТАЦИЯ. Бабки тупо профуканы в воздух.
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10.03.2021 07:46 Відповісти
Смотришь на белобрысую харю Шабунина и тут же вспоминается истерический припадок Остина Пауэрса из к/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" (2002):
"Мушка! ******-мушка! Я должен делать вид, что в упор не вижу эту ******-мушку! Но эта ******-мушка колит мне глаза! Я отрежу её! Я раздавлю её как навозную муху! Раз-дав-лю!!!"©
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10.03.2021 08:27 Відповісти
То що не так сказав Шабунін?
Ботоферма не даремно отримує свої гроші. Про Татарова вже і забули, перевели стрілки на гладковського,Порошенка , ще на когось..... Але від цього проблема не зникла.
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10.03.2021 09:59 Відповісти
ПОРОШЕНКО СЕБЯ ИЗЖИЛ НО ОСЕЯЛ ВОЙНУ НА ДОНБАСЕ США ЕГО ЗАМЕНИЛИ В АМЕРИКАНСКИХ ТРАДИЦИЯХ ДОБРЫМ КЛОУНОМ А ПРОГРАМА ТАЖЕ ВЙНА С РОССИЕЙ И ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ .НО КЛОУН ПОПУТНО ПОЧИСТМТЬ КАРМАНЫ УКРАИНЦЕВ И ЧТО НИБҮТЬ ПРОДАТЬ НЕ ДУРАК КОРНИ ТО ЕВРЕЙСКИЕ БЕРҮТ СВОЁ
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20.04.2021 12:13 Відповісти
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