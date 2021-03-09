Порошенко звільнив Гладковського через тиждень після скандалу, а Зеленський вже четвертий місяць "відмазує" Татарова, - Шабунін

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав заступника глави Офісу Президента Олега Татарова, якого підозрюють у корупції, продовженням "рук" Портнова.

Про це Шабунін заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Татаров сам по собі – ніхто і звати його ніяк. Це продовження "рук" Портнова. Уся сила впливу Татарова складається із двох частин. Перша – контакти Портнова (але і вони самі по собі – пусте місце). Друга – "Я дію від імені Зеленського, бо є заступником голови його Офісу", - зазначив глава ЦПК.

За його словами, коли ці дві складові накладаються одна на одну, в цьому проявляється єдина сила Татарова.

"Мене важко назвати фанатом Петра Олексійовича Порошенка. Однак у аналогічній ситуації він поводив себе більш гідно. Гладковського (перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони часів Порошенка, якого підозрювали у розкраданні в оборонці. – О.М.) було звільнено через сім днів після першої серії скандалу. Хоча в тому кейсі було журналістське розслідування, дані якого ще потрібно було підтвердити. По Татарову ж – офіційна підозра. А Зеленський уже четвертий місяць його "кришує" та "відмазує", використовуючи Печерський, Шевченківський, Київський Апеляційний суди, супер-пупер реформований Верховний Суд, ДБР і СБУ. Ще трохи і ЖЕКи будуть "відмазувати" Татарова", - підкреслив Шабунін.

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Глава ЦПК додав, що "президент країни говорить про боротьбу з корупцією, справедливості, судочинстві та реформах, і одночасно "кришує" Татарова, якому вручили підозру. А той, прикриваючись ім'ям президента, незаконним способом вирішує справу в судах".

Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції Віталій Шабунін читайте тут.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.