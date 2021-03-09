Зеленський слухає не тих, хто розбирається в міжнародних відносинах, а Єрмака, який "шарить" у "тьорках", - Шабунін

Не можна говорити про те, що ми хочемо жити в цивілізованому західному світі, отримувати їхню підтримку у війні з Росією і при цьому поводитись, як в РФ.

Про це глава ЦПК Віталій Шабунін заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, це несумісні історії.

"Так не буває. Тому рано чи пізно Зеленському все одно доведеться вибирати, в якій він парадигмі. ... Дуже проста історія - з траншем МВФ. Є різні оцінки. В середньому, швидше за все, це буде вересень. Зараз судовою реформою ще міцніше "забетонують" судову мафію, з політичних мотивів "знесуть" директора НАБУ, ВРП звільнить суддів Антикорупційного суду, і МВФ нам принесе гроші, американці дадуть зброю, а ЄС буде дуже допомагати. Створюється враження, що Зеленський не слухає тих, хто розбирається в міжнародних відносинах. Єрмак "шарить" в "тьорках". Але це не міжнародні відносини. Навколо президента є люди, які в цьому розбираються. Навіть на відповідних посадах", - підкреслив Шабунін.

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Глава ЦПК зазначив, що такі люди є в МЗС України, віцепрем'єр, а також в Офісі президента.

"Але почніть же їх слухати! Цивілізований дорослий світ діє за правилами. Дивіться, президент підписує меморандум, де йдеться про те, що ми зобов'язуємося не звільняти директора НАБУ з політичних мотивів, а виключно у спосіб, передбачений законом. А його уряд подає законопроєкт з протилежним , депутати його фракції збирають підписи на це голосування. Тоді ціна слову президента в очах дорослих людей у цивілізованому світі - нуль!" - вважає Шабунін.

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.