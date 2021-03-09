Справа про вбивство Шеремета: на акції під Шевченківським райсудом відбулися сутички, декількох учасників затримано. ВIДЕО
У Києві сталися сутички на акції протесту на підтримку фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета під Шевченківським районним судом. Силовики затримали декількох учасників акції на підтримку фігурантів справи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Силовики спробували розчистити від протестувальників проїжджу частину, щоб забезпечити виїзд автомобілів з території райсуду. Між протестувальниками та силовиками зав'язалися сутички, у відповідь на що правоохоронці почали затримання.
Відео PavlovskyNEWS
Протестувальники запалили фаєри, через що під судом утворилася велика хмара диму.
Сьогодні в Шевченківському районному суді мали розглядати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як відомо, у причетності до його вбивства підозрюють лікаря Юлію Кузьменко, волонтера Яну Дугарь та військового Андрія Антоненка.
Як повідомляє "5 канал", під будівлею суду зібралося до сотні мітингувальників, які спробували не випустили автомобіль, в якому, ймовірно, перевозили Антоненка, внаслідок чого сталися сутички між ними та правоохоронцями.
Після сутичок акція протесту проходила спокійно, учасники мітингу вимагали проведення засідання. Один із учасників тримав у руках транспарант "Вимога реформи судової системи", інший - державний прапор.
Правоохоронці затримали декількох активістів, однак згодом всіх відпустили на місці подій.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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Рада признала агрессию иностранного государства и рашку странной-агрессором. На этом уже десятки законов основаны.
Так что хватит повторять про АТО и ССО, это совершенно другие понятия.
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news.un.org/ru/story/2015/01/1256061
https://news.un.org/ru/ Новости ООН
...В результате вооруженного конфликта на востоке Украины более миллиона человек оказались перемещенными лицами. Почти 634 тысячи из них нашли приют внутри Украины, 594 тысячи человек - в соседних странах.
Об этом сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов о ситуации в Украине. Он охватывает период с 27 декабря 2014 года по 9 января 2015 года. Следующий доклад будет опубликован 23 января.
В докладе сообщается, что, по данным на 6 января, в результате конфликта в Украине было убито 4808 человек. В их числе 45 детей. 10 468 человек получили ранения. Среди раненых - 120 детей.
Сейчас в зонах, затронутых конфликтом, проживают 5, 2 миллиона человек. Многие из них находятся в бедственном положении.
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Судове засідання у справі Шеремета перенесли. Неочікувано?
А знаєте, чому? Бо один з присяжних задіяний у іншій справі.
Хм. Раніше цього ніхто не знав?
Поки він задіяний у іншому процесі - Антоненку та Кузьменко не можуть переглянути запобіжний.
Так тебе слон на ухо наступил 😏
Я вот знаю десятки людей, которые после убийства Шеремета купили элитную недвижимость. Некоторые даже больше по росту подходят и под культивацию идей величия арийской расы. Ну и под другую чепуху, которую менты лапшой вам на уши вешают. Но они почему-то не в СИЗО.
Показьівай свою информацию.
Во-первых, "после", не значит "в следствие". Это даже не юристы должны понимать. И такие доказательства вообще ни о чем. Еще раз - сотни людей купили квартиры и дома после убийства Шеремета, и подходят под обвинение даже больше чем задержанные.
Внезапно разбогатели - это ваши личные домыслы. Вы их декларации читали? Так какого черта туфту пишите? "Отличные доказательства". Дело не читал, но связь между покупками и убийством уже второй комментарий подряд приводишь как доказанную.
Еще раз - почитайте материалы публичные. Мотив - возможность - средство. Почему-то ни в одном пункте нет прямых доказательств, а должны быть во всех трех. Но у обвинения просто откровенная туфта - культ арийской расы, походка с левыми экспертизами, рост, несовпадения по времени и прочее. Тупо ничего нет прямого, кроме слов Авакангела и подвешенного им на крючок Бубочки на пресс-конференции.
Про мину с веществом, аналогичным - это вообще что за доказательство? Доказательство чего? Прятал, но использовал на публичных фото и в своем ФБ? Лол.
Ощущение что вы из тех прокуроров и ментов которые всю эту чушь на глобус натягивают?
Простите, но по резонансному делу уже год ссылаться на секретные и супернадежные данные и доказательства, и при этом самим же выдавать в публичную плоскость только откровенную лажу - это полная чушь.
Можете в нее верить, конечно. Как и Авакову. Только никаких оснований для этого не вижу, если вы не участник этого действа со стороны тех, кто тянет сову на глобус или просто отмазываете криворуких ментов с прокурорами.
Опыт жизни в нашей стране показывает что верить ментам не стоит - они часто врут и просто не умеют расследовать. Такая реальность. А не вот это вот все про секретные и надежные доказательства на фоне полной лажи в несекретной части.
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Останній "суд" по справі шеремета.
Суддівка (фемінитив) Голуб заслуховує поручителів за Ріффа. Говорить https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=kK-R Оксана Корчинська , свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддівку аж пересмикує. Вона каже: це вам не Майдан!
Оксана відповідає: яка проблема? Це нині офіційне вітання Збройних сил України .
І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?! - кричить суддівка.
Судити патріотів навмисне підбирають суддів, які ненавидять Україну.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3642846289178505