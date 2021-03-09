УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10648 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Шеремета
9 788 43

Справа про вбивство Шеремета: на акції під Шевченківським райсудом відбулися сутички, декількох учасників затримано. ВIДЕО

У Києві сталися сутички на акції протесту на підтримку фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета під Шевченківським районним судом. Силовики затримали декількох учасників акції на підтримку фігурантів справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Силовики спробували розчистити від протестувальників проїжджу частину, щоб забезпечити виїзд автомобілів з території райсуду. Між протестувальниками та силовиками зав'язалися сутички, у відповідь на що правоохоронці почали затримання.

Відео PavlovskyNEWS

Протестувальники запалили фаєри, через що під судом утворилася велика хмара диму.

Читайте також: Захист Кузьменко, Антоненка та Дугарь вважає неприпустимими і неправдивими низку коментарів Авакова в інтерв'ю Мосейчук

Сьогодні в Шевченківському районному суді мали розглядати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як відомо, у причетності до його вбивства підозрюють лікаря Юлію Кузьменко, волонтера Яну Дугарь та військового Андрія Антоненка.

Як повідомляє "5 канал", під будівлею суду зібралося до сотні мітингувальників, які спробували не випустили автомобіль, в якому, ймовірно, перевозили Антоненка, внаслідок чого сталися сутички між ними та правоохоронцями.

Після сутичок акція протесту проходила спокійно, учасники мітингу вимагали проведення засідання. Один із учасників тримав у руках транспарант "Вимога реформи судової системи", інший - державний прапор.

Правоохоронці затримали декількох активістів, однак згодом всіх відпустили на місці подій.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: 

затримання (4336) Нацполіція (15132) протест (2397) суд (11653)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Когда этих тварей, которые держат патриотов, а это Зеля, Собаков и Бенядиктова будут вести из суда на зону, протестующих не будет, а народ под стенками суда порвет 100 баянов и будут танцы до утра.
показати весь коментар
09.03.2021 16:26
+14
Невинний військовий, захисник України, сидить без вироку уже більше року. Яка ганьба судам, прокурорам і преЗеденту, що призначив винним на своїй пресконференції бійця спецназу і відмазав перед світом російських, чи білоруських терористів, які здійснили теракт. Краще булоб і далі на сцені кривлятися, ніж робити гадості людям і країні.
показати весь коментар
09.03.2021 16:41
+13
Раньше или позже процакапский гнойник прорвет, но тогда будет не митинг...
показати весь коментар
09.03.2021 16:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://zn.ua/POLITICS/medvedchuka-doprosi-v-sbu-smi.html Медведчука допроси в СБУ - Странно а почему его не передали в Военную комендатуру, ведь уже 7 год война идёт с оккупантом Расией
показати весь коментар
09.03.2021 16:16 Відповісти
С добрым утром.
Рада признала агрессию иностранного государства и рашку странной-агрессором. На этом уже десятки законов основаны.
показати весь коментар
09.03.2021 16:36 Відповісти
Если не ошибаюсь еще в 2015.
Так что хватит повторять про АТО и ССО, это совершенно другие понятия.
показати весь коментар
09.03.2021 16:37 Відповісти
касап, дай-но оригінал своєї методички, де сказано, що "ООН: на Востоке Украины внутренний вооруженный конфликт"
показати весь коментар
09.03.2021 17:51 Відповісти
В гугле забанили? То, что я сказал, общеизвестно. Ищи сам.
показати весь коментар
09.03.2021 18:11 Відповісти
"Общєізвєстно" для користувачів кацапських методичок?)))
показати весь коментар
09.03.2021 18:59 Відповісти
Та да, общеизвестно в узких кацапских кругах... Я тебя, возможно, сильно удивлю, но Гугл очень интересно работает. К примеру, не удивлюсь, если кацапам он предоставляет ссылки, которые подтверждают, что они властелины мира - не хотят они терять разочаровывать свинособак и терять бабки. Гугл выдает тебе ссылки в зависимости от твоего местонахождения, языка запроса и личных предпочтений. Прикинь, как это сложно? Так что если твои "общеизвестные факты" известны лишь кацапам, то причину нужно искать не в других, а в себе.
показати весь коментар
09.03.2021 19:05 Відповісти
де сказано, що "ООН: на Востоке Украины внутренний вооруженный конфликт"

----------------------------------------------
news.un.org/ru/story/2015/01/1256061

https://news.un.org/ru/ Новости ООН


...В результате вооруженного конфликта на востоке Украины более миллиона человек оказались перемещенными лицами. Почти 634 тысячи из них нашли приют внутри Украины, 594 тысячи человек - в соседних странах.

Об этом сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов о ситуации в Украине. Он охватывает период с 27 декабря 2014 года по 9 января 2015 года. Следующий доклад будет опубликован 23 января.
В докладе сообщается, что, по данным на 6 января, в результате конфликта в Украине было убито 4808 человек. В их числе 45 детей. 10 468 человек получили ранения. Среди раненых - 120 детей.
Сейчас в зонах, затронутых конфликтом, проживают 5, 2 миллиона человек. Многие из них находятся в бедственном положении.
показати весь коментар
09.03.2021 22:52 Відповісти
А может и не убивал его никто ,может оно как-то само-собой обернулось ...
показати весь коментар
09.03.2021 16:16 Відповісти
Раньше или позже процакапский гнойник прорвет, но тогда будет не митинг...
показати весь коментар
09.03.2021 16:17 Відповісти
Про присяжних, яких рекламує Аваков.

https://twitter.com/ValeryPavlenko
https://twitter.com/ValeryPavlenko @ValeryPavlenko

Судове засідання у справі Шеремета перенесли. Неочікувано?
А знаєте, чому? Бо один з присяжних задіяний у іншій справі.
Хм. Раніше цього ніхто не знав?

Поки він задіяний у іншому процесі - Антоненку та Кузьменко не можуть переглянути запобіжний.
показати весь коментар
09.03.2021 16:23 Відповісти
Когда этих тварей, которые держат патриотов, а это Зеля, Собаков и Бенядиктова будут вести из суда на зону, протестующих не будет, а народ под стенками суда порвет 100 баянов и будут танцы до утра.
показати весь коментар
09.03.2021 16:26 Відповісти
убийство опасным для окружающих способом. За это пожизненное надо давать. и гитару в камеру, чтоб песенки выдумывал на досуге
показати весь коментар
09.03.2021 16:30 Відповісти
А нах тебе в камере гитара или ты научиться мечтаешь , когда на пожизненно сядешь
Так тебе слон на ухо наступил 😏
показати весь коментар
09.03.2021 17:31 Відповісти
А где стерненковцы со своей бессрочной акцией номер 2? Обещали 9 марта.
показати весь коментар
09.03.2021 16:30 Відповісти
Об убийстве Шеремета рассказал Олег Макар в Киеве, кто его убрал, а это Лукашенко, и записи у него есть, все уже слышали.
показати весь коментар
09.03.2021 16:31 Відповісти
Игорь Макар.
показати весь коментар
09.03.2021 16:33 Відповісти
Накой Лукашенко Шеремет который давно уехал из Беларуси. Пытаются прикрыть кого-то этой сказкой.
показати весь коментар
09.03.2021 16:36 Відповісти
Кремль. Сами убили Шеремета, чтобы многоразово использовать убийство сначала против украинской власти, кошмаря ее через возмущение активистов, коллег по цеху, международное сообщество. А теперь используют убийство еще раз, уже против Луки, окончательно делая его изгоем для мира.
показати весь коментар
09.03.2021 16:53 Відповісти
Вот все протестующие, уже ознакомились с делом, и в силу своего юридического образования, вынесли свой вердикт. Я дело не читал, и в "народное судопроизводство" не верю. Что меня, мягко говоря, настораживает, тот факт, причем неопровержимый, что обвиняемые, аккупат после убийства, купили себе элитную недвижимость, автомобили... Наволонтерили? Там прибыльно?
показати весь коментар
09.03.2021 16:36 Відповісти
Так почитай, потом пиши. Про мотивы почитай, про цели, про доказательства.

Я вот знаю десятки людей, которые после убийства Шеремета купили элитную недвижимость. Некоторые даже больше по росту подходят и под культивацию идей величия арийской расы. Ну и под другую чепуху, которую менты лапшой вам на уши вешают. Но они почему-то не в СИЗО.
показати весь коментар
09.03.2021 16:42 Відповісти
С делом еще и обвиняемые не знакомились.Я говорю, что волонтер, физически не может купить себе дом под Киевом, и джип, причем все вместе, внезапно разбогатели. Пускай разбираются специалисты, а не активисты в балаклавах. И что, Антоненко, не прятал, перед обыском, распотрошенную мину МОН, с веществом, аналогичным во взрывном устройстве?. Пусть разбираются специалисты, имеющие полномочия
показати весь коментар
09.03.2021 17:30 Відповісти
Какой волонтер купил дом после убийства?
показати весь коментар
09.03.2021 17:59 Відповісти
Все, и дома и квартиры, и машины купили все. Гугли, это открытая информация. Причем сразу после убийства.
показати весь коментар
09.03.2021 18:15 Відповісти
Все трое купили дома, машины?
показати весь коментар
09.03.2021 18:18 Відповісти
Гугли. Одна купила квартиру, и джип, остальные дома. Гугли, чего спрашиваешь? Я не следователь.
показати весь коментар
09.03.2021 18:20 Відповісти
Не следователь, но утверждаешь, что купили кучу всего именно после убийства.
Показьівай свою информацию.
показати весь коментар
09.03.2021 19:02 Відповісти
І що? Це якось виправдовує Зєльцмана в своєму бажанні без суду та слідства оголосити їх винними та посадити у в'язницю? І, взагалі, не ознайомився - то чеши ознайомлюйся, "іксперд", мля, кацапський...
показати весь коментар
09.03.2021 19:02 Відповісти
Вы какую-то чепуху пишите.
Во-первых, "после", не значит "в следствие". Это даже не юристы должны понимать. И такие доказательства вообще ни о чем. Еще раз - сотни людей купили квартиры и дома после убийства Шеремета, и подходят под обвинение даже больше чем задержанные.

Внезапно разбогатели - это ваши личные домыслы. Вы их декларации читали? Так какого черта туфту пишите? "Отличные доказательства". Дело не читал, но связь между покупками и убийством уже второй комментарий подряд приводишь как доказанную.

Еще раз - почитайте материалы публичные. Мотив - возможность - средство. Почему-то ни в одном пункте нет прямых доказательств, а должны быть во всех трех. Но у обвинения просто откровенная туфта - культ арийской расы, походка с левыми экспертизами, рост, несовпадения по времени и прочее. Тупо ничего нет прямого, кроме слов Авакангела и подвешенного им на крючок Бубочки на пресс-конференции.

Про мину с веществом, аналогичным - это вообще что за доказательство? Доказательство чего? Прятал, но использовал на публичных фото и в своем ФБ? Лол.

Ощущение что вы из тех прокуроров и ментов которые всю эту чушь на глобус натягивают?
показати весь коментар
10.03.2021 12:07 Відповісти
А під ідею величия неарийской расы?
показати весь коментар
09.03.2021 21:11 Відповісти
не подсказывайте прокурорам
показати весь коментар
10.03.2021 12:07 Відповісти
Секунду, если там все секретное и вы не читали, то почему вы утверждаете что там что-то есть стоящее? Оно надежное, но никто еще это не видел? А может потому и "надежное", что никто еще не видел? Лол же.

Простите, но по резонансному делу уже год ссылаться на секретные и супернадежные данные и доказательства, и при этом самим же выдавать в публичную плоскость только откровенную лажу - это полная чушь.
Можете в нее верить, конечно. Как и Авакову. Только никаких оснований для этого не вижу, если вы не участник этого действа со стороны тех, кто тянет сову на глобус или просто отмазываете криворуких ментов с прокурорами.
Опыт жизни в нашей стране показывает что верить ментам не стоит - они часто врут и просто не умеют расследовать. Такая реальность. А не вот это вот все про секретные и надежные доказательства на фоне полной лажи в несекретной части.
показати весь коментар
10.03.2021 16:29 Відповісти
Следопытище рома, представляешь и я, аккурат после убийства и второго ранения, нехило "прикупился"!!! Бяги к главчерту, отбарабань, что еще один фигурант(ученик Дяди Васи) доселе неизвестный нарисовался!
показати весь коментар
09.03.2021 16:49 Відповісти
Невинний військовий, захисник України, сидить без вироку уже більше року. Яка ганьба судам, прокурорам і преЗеденту, що призначив винним на своїй пресконференції бійця спецназу і відмазав перед світом російських, чи білоруських терористів, які здійснили теракт. Краще булоб і далі на сцені кривлятися, ніж робити гадості людям і країні.
показати весь коментар
09.03.2021 16:41 Відповісти
Свободу Антоненко ! Импичмент Зеленскому !
показати весь коментар
09.03.2021 16:44 Відповісти
камеру заленскому!
показати весь коментар
09.03.2021 17:26 Відповісти
Свободу СТЕРНЕНКО І ІНШИМ ПОЛІТВ'ЯЗНЯМ !😈
показати весь коментар
09.03.2021 17:13 Відповісти
Только за один этот позор зелю надо гнать в три шеи...
показати весь коментар
09.03.2021 20:10 Відповісти
Про суд і суддівку

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3642846289178505?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 14 год ·

Останній "суд" по справі шеремета.

Суддівка (фемінитив) Голуб заслуховує поручителів за Ріффа. Говорить https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZXNk5CQG6dVfjeYMSArjLE27W33yxwAWOy9zIjAvld0uZrt1-N7_I-3h73or1-zuELvHa_u3GfrRa0jNBen7Ke_eEMaxDhzBph5xsCb2ZZgT3zoukhmX40Rehmv3Y4U-******************************************************************&__tn__=kK-R Оксана Корчинська , свій виступ завершує словами "Слава Україні!".

Суддівку аж пересмикує. Вона каже: це вам не Майдан!

Оксана відповідає: яка проблема? Це нині офіційне вітання Збройних сил України .

І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?! - кричить суддівка.

Судити патріотів навмисне підбирають суддів, які ненавидять Україну.

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3642846289178505
показати весь коментар
24.03.2021 23:52 Відповісти
 
 