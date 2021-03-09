Справа про вбивство Шеремета: на акції під Шевченківським райсудом відбулися сутички, декількох учасників затримано. ВIДЕО

У Києві сталися сутички на акції протесту на підтримку фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета під Шевченківським районним судом. Силовики затримали декількох учасників акції на підтримку фігурантів справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Силовики спробували розчистити від протестувальників проїжджу частину, щоб забезпечити виїзд автомобілів з території райсуду. Між протестувальниками та силовиками зав'язалися сутички, у відповідь на що правоохоронці почали затримання.

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Протестувальники запалили фаєри, через що під судом утворилася велика хмара диму.

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Сьогодні в Шевченківському районному суді мали розглядати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як відомо, у причетності до його вбивства підозрюють лікаря Юлію Кузьменко, волонтера Яну Дугарь та військового Андрія Антоненка.

Як повідомляє "5 канал", під будівлею суду зібралося до сотні мітингувальників, які спробували не випустили автомобіль, в якому, ймовірно, перевозили Антоненка, внаслідок чого сталися сутички між ними та правоохоронцями.

Після сутичок акція протесту проходила спокійно, учасники мітингу вимагали проведення засідання. Один із учасників тримав у руках транспарант "Вимога реформи судової системи", інший - державний прапор.

Правоохоронці затримали декількох активістів, однак згодом всіх відпустили на місці подій.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".