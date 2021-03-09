Збір підписів за відставку Венедіктової просувається дуже повільно: депутати бояться, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедіктової через вирок активістові Сергію Стерненку, ініційований фракцією "Голос", просувається "дуже повільно".

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів народний депутат "Голоси" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на минулу п’ятницю було близько 20 підписів. Звісно, будемо збирати до необхідної кількості. Депутати бояться, бо генпрокурор підписує підозри для депутатів. Особливо ці страхи присутні в представників більшості", – сказав Юрчишин.

Натомість, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав у коментарі Радіо Свобода, що боятись підозр можуть лише ті, "в кого не все гаразд із законом".

І висловив сподівання, що у його фракції таких парламентарів немає.

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.Корнієнко розповів, що питання відставки Венедіктової не порушувалось на засіданні фракції.

"А, якщо і підіймуть, не впевнений, що знайдуть широку підтримку. До роботи пані Венедіктової, як і до роботи будь-кого, можуть бути і є зауваження. Але до відставки розмови ще ніколи не доходили. Пані генеральний прокурор реагує на всі зауваження і намагається оперативно виправляти", – додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше депутатська фракція "Голос" ініціювала збір підписів за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової в зв'язку з вироком активісту Сергію Стерненку.