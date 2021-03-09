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Новини
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Збір підписів за відставку Венедіктової просувається дуже повільно: депутати бояться, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Збір підписів за відставку Венедіктової просувається дуже повільно: депутати бояться, - нардеп

Збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедіктової через вирок активістові Сергію Стерненку, ініційований фракцією "Голос", просувається "дуже повільно".

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів народний депутат "Голоси" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на минулу п’ятницю було близько 20 підписів. Звісно, будемо збирати до необхідної кількості. Депутати бояться, бо генпрокурор підписує підозри для депутатів. Особливо ці страхи присутні в представників більшості", – сказав Юрчишин.

Натомість, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав у коментарі Радіо Свобода, що боятись підозр можуть лише ті, "в кого не все гаразд із законом".

І висловив сподівання, що у його фракції таких парламентарів немає.

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.Корнієнко розповів, що питання відставки Венедіктової не порушувалось на засіданні фракції.

"А, якщо і підіймуть, не впевнений, що знайдуть широку підтримку. До роботи пані Венедіктової, як і до роботи будь-кого, можуть бути і є зауваження. Але до відставки розмови ще ніколи не доходили. Пані генеральний прокурор реагує на всі зауваження і намагається оперативно виправляти", – додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше депутатська фракція "Голос" ініціювала збір підписів за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової в зв'язку з вироком активісту Сергію Стерненку.

Автор: 

відставка (1459) Юрчишин Ярослав (153) Венедіктова Ірина (829) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+9
Так рыла в помете там у большинства! Вот и бздят шалудивые!
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09.03.2021 16:38
+5
У ВР більшість депутатів це непотріб, маріонетки безхребетні.
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09.03.2021 16:48
+4
Руслан Рябошапка назвав Генпрокуроршу абсолютним русскім міром- Рандеву з Яніною Соколовою
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09.03.2021 18:22
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А чего бояться ? Благородное дело!
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09.03.2021 16:37 Відповісти
Так рыла в помете там у большинства! Вот и бздят шалудивые!
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09.03.2021 16:38 Відповісти
А чого бояться ці депеутати? Вони явно не ту і не те бояться, що їм би дійсно потрібно було боятися. Бо наступного разу вже смітєвих баків та зеленок не буде......
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09.03.2021 16:43 Відповісти
народу
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09.03.2021 17:23 Відповісти
У ВР більшість депутатів це непотріб, маріонетки безхребетні.
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09.03.2021 16:48 Відповісти
результат отмены депутатской неприкосновенности ...
теперь ген.прокурор может сажать нардепов когда захочет..
Так простой и мудрый нарид захотел..

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09.03.2021 16:57 Відповісти
піар-пук від Голосу. Очевидно що не набереться і близько 150 підписів, але понадуваємо шічки і пходимо межі ряди з підписними листами...
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09.03.2021 16:52 Відповісти
Ну як йому ще і на чому засвітитися? Повні нулі!!!
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09.03.2021 17:53 Відповісти
И это ПАРЛАМЕНТСКО-президентская страна.....А может не боятся , а кушать сладко хотят? А если боятся, то кого же мы там навыбирали? Одни жулики?
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09.03.2021 17:19 Відповісти
Але тепер саме від генпрокурорші залежить депутатська недоторканість.Тому,щоб попробувати її зняти потрібно бути тупим,фартовим і відчайдушним одночасно.Разом ці якості у нардепів трапляються нечасто,тому Вєнєдіктова в сторону Ради і не дивиться.
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09.03.2021 17:26 Відповісти
Руслан Рябошапка назвав Генпрокуроршу абсолютним русскім міром- Рандеву з Яніною Соколовою
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09.03.2021 18:22 Відповісти
А ЦЕ ПРО ЇЇ ХАРЬКІВСЬКИХ ПОСІПАК
"Добкин все время хотел "ХНР", и Кернес хотел", - Фукс раскрыл, кто и как боролся за Харьков Украинский бизнесмен Павел Фукс рассказал, как в 2014 году ему удалось уговорить главу Харькова Геннадия Кернеса отказаться от создания "ХНР".

https://www.dialog.ua/ukraine/225282_1615238162
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09.03.2021 18:23 Відповісти
Венедиктова - гібрид комсомолки та Павліка Морозова
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09.03.2021 18:54 Відповісти
то есть либо вилами пузо и жопа проколоны,либо сидеть боится условно..походу выбирают вилы..к чему бы?
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09.03.2021 19:03 Відповісти
То есть, боятся 400, у кого нелады с законом, кроме 20 настоящих людей. Просто спалил свою зелёную шоблу.
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11.03.2021 10:48 Відповісти
 
 