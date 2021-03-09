Громадян України та Польщі заарештовано в Данії у справі про контрабанду сигарет на 14 млн євро, - Європол

У Данії 13 громадян України і Польщі заарештували за виробництво і контрабанду підроблених сигарет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Європолу.

"Всього 13 осіб були арештовані в Данії за підозрою в контрабанді підроблених сигарет, які випускалися на підпільній фабриці і призначалися для збуту в Великій Британії. Серед заарештованих - громадяни Польщі та України. Вилучено 11 мільйонів сигарет, 11 тонн сировини тютюну і повна лінія виробництва. Триває судова експертиза, щоб встановити виробничу потужність цієї фабрики, яка попередньо оцінюється в мільйони сигарет в тиждень", - йдеться в публікації.

Підозрювані були затримані в ході операції датських, голландських і польських поліцейських.

В Європолі зазначили, що на "чорному ринку" Великої Британії вартість вилучених виробів сягає 13 мільйонів євро. Крім того, правоохоронці затримали вантаж з контрабандою сигарет на 1 мільйон євро в морському контейнері в Нідерландах.

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