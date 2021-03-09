Мендель про доходи: Мені вдалося закрити іпотеку. Купила в кредит недорогий автомобіль
Прессекретарка президента України Юлія Мендель отримує зарплату на рівні 1,5 тис. доларів - за її словами, це менше, ніж вона заробляла на попередньому місці роботи.
Про це Мендель розповіла в інтерв'ю "Гордон", передає Цензор.НЕТ.
"Я б не поставила себе на рівень середнього бізнесу (за рівнем доходів. - Ред.). У мене зарплата десь 1,5 тисячі доларів зараз. У принципі для України це досить хороша зарплата. У нас люди за тисячу доларів їдуть працювати в Польщу, в інші країни. Я прийшла (на посаду прессекретаря глави держави. - Ред.) - це було 15 тис. грн. це було незрівнянно ... Мені вдалося закрити іпотеку, але це не завдяки цій роботі. Але на попередній роботі я більше заробляла", - повідомила Мендель.
За її словами, зараз вона придбала в кредит машину: "Недорогу, це Suzuki ... Раніше у мене був Fiat", - уточнила прессекретарка президента.
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Ты гасила вечером кредит ...
Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра (1753--1821). В этом письме граф писал своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I.
Симптом Менделя - 1) Болезненность передней брюшной стенки при перкуссии; признак язвенной болезни; 2) Болезненность и болевая гримаса на половине лица при давлении на переднюю стенку наружного слухового прохода; признак менингита, локализованного в задней черепной ямке
Одразу видно - своєю головою заробила... )))0))0)))