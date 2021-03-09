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Елементи Кримської хартії презентували послам іноземних держав: чекаємо на їхні пропозиції, - МЗС України

Елементи Кримської хартії презентували послам іноземних держав: чекаємо на їхні пропозиції, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України провело презентацію елементів Кримської хартії, яку планується прийняти за результатами саміту Кримської платформи, для послів іноземних держав в Україні і чекає на їхні пропозиції, що ще варто включити в цей документ.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз на етапі консультацій, ми розробили елементи Кримської хартії, то, що ми вважаємо за необхідне включити в цей заключний документ. На позаминулому тижні у нас був перший раунд консультацій, кілька десятків послів були запрошені в МЗС, де ми їм презентували елементи цієї хартії", - сказала Джапарова на відкритті виставки "Вірність собі - не злочин" у МЗС України у вівторок.

"Фактично, зараз ми очікуємо від них не тільки фідбек по наших елементах, а й пропозиції щодо того, що країни пропонують включити в цю хартію, тому що ми вважаємо, що це спільний документ, над яким повинні працювати ті країни, які мають активну позицію щодо захисту інтересів України та недопущення легітимізації статусу тимчасової окупації", - додала вона.

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За словами заступника міністра, консультації ведуться з десятками країн і кожна країна може собі окреслити рівень свого співучасті в Кримській платформі.

"Туреччина підтримала ініціативу створення кримської платформи. Це зафіксовано в спільній заяві президентів Ердогана і Зеленського за результатами візиту президента Зеленського в Туреччину кілька місяців тому, і, фактично, Туреччина разом з нашими партнерами бере активну участь в роботі над заключним документом саміту", - вказала Джапарова.

Автор: 

Крим (14127) деокупація (950) Джапарова Еміне (179)


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16 предложений по Украине и Ирану от Байдена? Правда непонятны пропорции. Но по делам будет видно...
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09.03.2021 16:56 Відповісти
Яким боком до "цієї штуки" Томос?
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09.03.2021 17:07 Відповісти
 
 