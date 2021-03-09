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Якщо Ситника звільнять з політичних мотивів, то це буде початком "смерті" НАБУ, - Шабунін

Якщо Ситника звільнять з політичних мотивів, то це буде початком

Для МВФ і західного світу неприпустиме звільнення Ситника з політичних мотивів. Тому що наступний голова НАБУ вже не буде незалежним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Уже є "посадки". Нещодавно НАБУ викрило чотирьох суддів (Окружного адмінсуду Києва. - Ред.). Дивіться, Антикорупційному суду - трохи більше року. До цього справи просто "валялися". ... А зараз справи нормально слухаються. Антикорупційний суд закрив цю вертикаль, і тепер мало не щотижня людей реально садять до в'язниці. Саме тому такий страх. "Лавочка закрилася" - не можна "відмазатися" в Антикорупційному суді", - зазначив він.

Шабунін підкреслює, що політичне звільнення глави НАБУ неприпустиме.

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"Не має значення прізвище наступного керівника, а як тільки він "рипнется", його теж зможуть зняти. ... Якщо припустити, що звільнення відбудеться за політичними мотивами, це початок "смерті" НАБУ", - вважає глава ЦПК.

"Ось у чому помилка Зеленського, Єрмака та Татарова? Вони чомусь думають: якщо отримають підконтрольного директора НАБУ, то Бюро беззаконно виконуватиме їхні рішення. Не виконуватиме! Тому що НАБУ - це організація. Є правила, процедури, корпоративні цінності. Там є люди з "хребтом". Все працює. Припустимо, НАБУ очолює Татаров. Йому треба буде зруйнувати структуру "в нуль", побудувати нову (а вони не вміють цього робити - подивіться на ДБР) і тільки тоді ця організація працюватиме "в ім'я зла". Правда, на благо не зможе", - додав Шабунін.

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За його словами, врятувати цю історію може новий керівник САП.

"Чому прокурор важливіший, ніж детектив НАБУ? Тому що перший є ключовою фігурою в кримінальному процесі. Він дає вказівки детективам, а вони виконують. Прокурор вирішує: підписувати підозру чи ні, передає справу до суду або блокує її. Тому якщо відбувається "знесення" директора НАБУ з політичних мотивів, а на керівника САП виграє чесний прокурор, то це хоч якось зупиняє катастрофу системи. Якщо у нас немає політичного звільнення керівника НАБУ, нормальний спецпрокурор - це взагалі бомба-ракета! Тому завдання номер один: не допустити політичного звільнення директора НАБУ. Так само важливо не дати сфальсифікувати конкурс на керівника САП. Ще одне не менш важливе - не дати Вищій раді правосуддя "знести" чесних суддів Антикорупційного суду, тому що одному вже "вліпили" дисциплінарку, щодо іншого - розглядають. Зараз ВРП "кришує" Вовка (голову ОАСК. - Ред.) й інших "чудовиськ", при цьому "наздоганяє" суддів Антикорсуду, які чесно виконують свою роботу ", - підсумував глава ЦПК.

Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

НАБУ (5061) звільнення (2667) Ситник Артем (862) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+5
Если сопоставить суммы, возвращённые в бюджет по расследованиям НАБУ, с расходами на содержание самого НАБУ, то "смерть" НАБУ - весьма доходное событие со значительным позитивным экономическим эффектом - сразу ликвидируется столько тёпленьких мест для благостного прогревания жоп на казённый счёт.
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09.03.2021 17:07
+4
Потрапив Віслючок між молотом та ковадлом !!! Запасаємось попкорном !!!)))
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09.03.2021 17:02
+3
Относительно НАБУ по результатам работы, со времени своего создания, становится очевидным тот факт, что этот орган был создан, для получения преференций запада и полностью доказал свою фиктивность относительно антикоррупционной борьбы...
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09.03.2021 17:11
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Потрапив Віслючок між молотом та ковадлом !!! Запасаємось попкорном !!!)))
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09.03.2021 17:02 Відповісти
Судя по словам Шабунина, вислючок и создал антикоррупционных суд, который всех сажает. А НАБУ, созданное гением, путиных валяло столько лет
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09.03.2021 17:07 Відповісти
Ситник нині для України, як чемодан без ручки напханий бомжомськими знахідками. І кидати жаль, і нести далі здоровий глузд не позволяє.
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09.03.2021 17:22 Відповісти
СОРОСНЯ ЗАДЕРГАЛАСЬ
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09.03.2021 18:33 Відповісти
Шабунин , ты посадил зелёного Арлекино не в свои сани ! Можешь за локти и за хвост себя кусать
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09.03.2021 18:36 Відповісти
НАБУ, очевидно, фіктивне. Вже ж і так видно, що окрім красти гроші Банкова нічого не робить. Що, Ситник в тому дійстві не приймає участі?
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09.03.2021 17:03 Відповісти
У бота факти з висновками завжди не збігаються. Якщо Ситник свій то навіщо його звільняти.
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09.03.2021 17:41 Відповісти
ти, ботова голова, не можеш зрозуміти, що НАБУ існує, а корупція нікуди не дівається. І Ситник там - так само як і НАБУ - для показухи. Тому його час від час лякають, щоб був слух яним і справжніх корупціонерів не ловив, а їм служив.
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09.03.2021 18:12 Відповісти
То что умирает должно быть живым как минимум.
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09.03.2021 17:06 Відповісти
Если сопоставить суммы, возвращённые в бюджет по расследованиям НАБУ, с расходами на содержание самого НАБУ, то "смерть" НАБУ - весьма доходное событие со значительным позитивным экономическим эффектом - сразу ликвидируется столько тёпленьких мест для благостного прогревания жоп на казённый счёт.
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09.03.2021 17:07 Відповісти
порохоботи теж ненавидять НАБУ
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09.03.2021 17:16 Відповісти
Що ви несете? Беніни казки щоб уникнути покарання.
А Європарламент
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"


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09.03.2021 17:40 Відповісти
оно "мертвым" родилось.
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09.03.2021 17:11 Відповісти
Його просто вбивають.
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09.03.2021 17:41 Відповісти
Относительно НАБУ по результатам работы, со времени своего создания, становится очевидным тот факт, что этот орган был создан, для получения преференций запада и полностью доказал свою фиктивность относительно антикоррупционной борьбы...
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09.03.2021 17:11 Відповісти
А Європарламент вважає НАБУ найефективнішою антикорупційною інституцією країни

А корупціонери з Коломойським мають протилежну думку
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09.03.2021 17:46 Відповісти
Очевидно ви з нової ботоферми.
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09.03.2021 17:46 Відповісти
Шабунин манипулирует .Сытник не политик ,поэтому не может быть политических мотивов.
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09.03.2021 17:12 Відповісти
ню-ню.. справа ротердам+++, укрбуду чи приватбанку яких політиків зачіпає ?
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09.03.2021 17:19 Відповісти
Швидше олігархів ,а відповідно і їх політичне лобі !!!)))
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09.03.2021 17:34 Відповісти
ну, естественно! Не может же он признать в явном виде, что процедура и само назначение руководителя НАБУ предыдущим гетьманом было специально придумано так, чтобы в случае необходимости (или угрозы ) его можно было уволить через банальное решение КС!
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09.03.2021 17:58 Відповісти
Труп не может умереть.
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09.03.2021 17:13 Відповісти
звільняння Ситника буде началом кінця безвізу..

чекаємо на фільм bellingcat.. зелі буде не до Ситника
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09.03.2021 17:15 Відповісти
Чем занимается шабуня, кроме как интервью раздает?
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09.03.2021 17:20 Відповісти
Правильно робить.
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09.03.2021 17:43 Відповісти
беня нервничает....
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09.03.2021 17:23 Відповісти
Пора бюро по инф. фейкам приступать к работе!
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09.03.2021 17:32 Відповісти
Это будет началом твоего конца, дармоед шабунин.
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09.03.2021 17:41 Відповісти
Не розхитуйте лодку з НАБУ, бо усі ми, окрім Бені і К, попадему у глибоку ду*у ...
Ви, що не розумієте цього?
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09.03.2021 17:49 Відповісти
Ніколи не був а ні симпатиком Шабуніна , а ні його затятим критиком .
Бо вважаю Віталія одним з ...
Безумовно візионером . Безумовно він щиро вірить в те що оприлюднює .
Але його вплив , особливо на думку західних посольств визива велику здивованність .
Хіба вони не бачать , що в свої 36 років Віталік не має достатнього досвіту й взагалом достатнього світоогляду , що б бути единим й нечим неперевіренним експертом по величезній низці (спектру) питань в яких він тупо й відверто дуб-дубом . Як той Лєщенко в залізниці .
Й той , й той розумово честні й порядні люди , але порядна людина з пасіонарним бажанням боротися з корупцією це йще не професія .

Ось звітки знає Віталік , що Ситник взагалом компітентний , що в того Ситника є здібності по керівництву й корегуванні т.з. "слідчих дій" ?!
Міліарди гривень кинуті на НАБУ , а як кажуть інженери -- вихлоп нульовий , або майже нульовий . Перший рік пройшов НАБУ казали -- дайте час ... 2 роки - знов мало часу .
Вже 7 років майже тому НАБУ ну й що ?!

Віталя - хотєлок й твоїх , й Сергія Лєщенко , й Артема Ситника -- дуже замало , щоб боротися з корупцією .
Правознавство це наука й вона не спиймає делетанство . Це активисту Стерненку можно зліпити справу на кшалт "по наколке его управдома" ... й суддя-шахтарь це зхаває й дасть вирок . А в управлінця "першої категорії" грошеняток стільки (в його троюрідної племінниці) , що умовний суддя , умовно Вовк навіть розглядати не стане .
Що б таких вовків прогинати доказами потрібні зубри юриспруденції . Такі , наприклад , як Віктор Шишкін . Або Давід Саквіралідзе ! А Ситник він не риба не м"ясо ... Вій йще виглядає студентом , якому соромно садити свої викладачів .
Хіба Ситник здібен посадити проректора - Сєрьогу Підрахуя ?
Або професора - Віталія Портнова ?!
Бо Портнов хоч й з Донбасу , хоч й лизав дупу проффесора з двума "фф" , сам він з одним "ф" , й докторську захищав не через політику .
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09.03.2021 17:54 Відповісти
СЫТНИК КОМУ-ТО ОЧЕНЬ НАСОЛИЛ,кОГО-ТО ОЧЕНЬ ПРИЖАЛ, ПЕРЕКРЫЛ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК!
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09.03.2021 18:02 Відповісти
та багато кому, тільки не тим для чого НАБУ створена. Ну, та він не винен, що в таку корупційну систему задумали запихнути НАБУ.
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09.03.2021 18:14 Відповісти
якщо будете слухати цього альбіносата вірити йому, то замість голови у вас буде дупа. )
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09.03.2021 18:19 Відповісти
Вспомним,что НАБУ создавалась под безвиз по требованию ЕС.Вспомним,что у нас с головой хватает во всех силовых структурах органов,обязанных бороться с коррупцией.И наконец-то поймем-пока власть не отменит выход под залог-ничего не изменится,а будет только усугублятся с каждым годом...
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09.03.2021 18:33 Відповісти
 
 