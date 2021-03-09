Якщо Ситника звільнять з політичних мотивів, то це буде початком "смерті" НАБУ, - Шабунін
Для МВФ і західного світу неприпустиме звільнення Ситника з політичних мотивів. Тому що наступний голова НАБУ вже не буде незалежним.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Уже є "посадки". Нещодавно НАБУ викрило чотирьох суддів (Окружного адмінсуду Києва. - Ред.). Дивіться, Антикорупційному суду - трохи більше року. До цього справи просто "валялися". ... А зараз справи нормально слухаються. Антикорупційний суд закрив цю вертикаль, і тепер мало не щотижня людей реально садять до в'язниці. Саме тому такий страх. "Лавочка закрилася" - не можна "відмазатися" в Антикорупційному суді", - зазначив він.
Шабунін підкреслює, що політичне звільнення глави НАБУ неприпустиме.
"Не має значення прізвище наступного керівника, а як тільки він "рипнется", його теж зможуть зняти. ... Якщо припустити, що звільнення відбудеться за політичними мотивами, це початок "смерті" НАБУ", - вважає глава ЦПК.
"Ось у чому помилка Зеленського, Єрмака та Татарова? Вони чомусь думають: якщо отримають підконтрольного директора НАБУ, то Бюро беззаконно виконуватиме їхні рішення. Не виконуватиме! Тому що НАБУ - це організація. Є правила, процедури, корпоративні цінності. Там є люди з "хребтом". Все працює. Припустимо, НАБУ очолює Татаров. Йому треба буде зруйнувати структуру "в нуль", побудувати нову (а вони не вміють цього робити - подивіться на ДБР) і тільки тоді ця організація працюватиме "в ім'я зла". Правда, на благо не зможе", - додав Шабунін.
За його словами, врятувати цю історію може новий керівник САП.
"Чому прокурор важливіший, ніж детектив НАБУ? Тому що перший є ключовою фігурою в кримінальному процесі. Він дає вказівки детективам, а вони виконують. Прокурор вирішує: підписувати підозру чи ні, передає справу до суду або блокує її. Тому якщо відбувається "знесення" директора НАБУ з політичних мотивів, а на керівника САП виграє чесний прокурор, то це хоч якось зупиняє катастрофу системи. Якщо у нас немає політичного звільнення керівника НАБУ, нормальний спецпрокурор - це взагалі бомба-ракета! Тому завдання номер один: не допустити політичного звільнення директора НАБУ. Так само важливо не дати сфальсифікувати конкурс на керівника САП. Ще одне не менш важливе - не дати Вищій раді правосуддя "знести" чесних суддів Антикорупційного суду, тому що одному вже "вліпили" дисциплінарку, щодо іншого - розглядають. Зараз ВРП "кришує" Вовка (голову ОАСК. - Ред.) й інших "чудовиськ", при цьому "наздоганяє" суддів Антикорсуду, які чесно виконують свою роботу ", - підсумував глава ЦПК.
Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції для Цензор.НЕТ читайте тут.
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А Європарламент
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
А корупціонери з Коломойським мають протилежну думку
чекаємо на фільм bellingcat.. зелі буде не до Ситника
Ви, що не розумієте цього?
Бо вважаю Віталія одним з ...
Безумовно візионером . Безумовно він щиро вірить в те що оприлюднює .
Але його вплив , особливо на думку західних посольств визива велику здивованність .
Хіба вони не бачать , що в свої 36 років Віталік не має достатнього досвіту й взагалом достатнього світоогляду , що б бути единим й нечим неперевіренним експертом по величезній низці (спектру) питань в яких він тупо й відверто дуб-дубом . Як той Лєщенко в залізниці .
Й той , й той розумово честні й порядні люди , але порядна людина з пасіонарним бажанням боротися з корупцією це йще не професія .
Ось звітки знає Віталік , що Ситник взагалом компітентний , що в того Ситника є здібності по керівництву й корегуванні т.з. "слідчих дій" ?!
Міліарди гривень кинуті на НАБУ , а як кажуть інженери -- вихлоп нульовий , або майже нульовий . Перший рік пройшов НАБУ казали -- дайте час ... 2 роки - знов мало часу .
Вже 7 років майже тому НАБУ ну й що ?!
Віталя - хотєлок й твоїх , й Сергія Лєщенко , й Артема Ситника -- дуже замало , щоб боротися з корупцією .
Правознавство це наука й вона не спиймає делетанство . Це активисту Стерненку можно зліпити справу на кшалт "по наколке его управдома" ... й суддя-шахтарь це зхаває й дасть вирок . А в управлінця "першої категорії" грошеняток стільки (в його троюрідної племінниці) , що умовний суддя , умовно Вовк навіть розглядати не стане .
Що б таких вовків прогинати доказами потрібні зубри юриспруденції . Такі , наприклад , як Віктор Шишкін . Або Давід Саквіралідзе ! А Ситник він не риба не м"ясо ... Вій йще виглядає студентом , якому соромно садити свої викладачів .
Хіба Ситник здібен посадити проректора - Сєрьогу Підрахуя ?
Або професора - Віталія Портнова ?!
Бо Портнов хоч й з Донбасу , хоч й лизав дупу проффесора з двума "фф" , сам він з одним "ф" , й докторську захищав не через політику .