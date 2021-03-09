Якщо Ситника звільнять з політичних мотивів, то це буде початком "смерті" НАБУ, - Шабунін

Для МВФ і західного світу неприпустиме звільнення Ситника з політичних мотивів. Тому що наступний голова НАБУ вже не буде незалежним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Уже є "посадки". Нещодавно НАБУ викрило чотирьох суддів (Окружного адмінсуду Києва. - Ред.). Дивіться, Антикорупційному суду - трохи більше року. До цього справи просто "валялися". ... А зараз справи нормально слухаються. Антикорупційний суд закрив цю вертикаль, і тепер мало не щотижня людей реально садять до в'язниці. Саме тому такий страх. "Лавочка закрилася" - не можна "відмазатися" в Антикорупційному суді", - зазначив він.

Шабунін підкреслює, що політичне звільнення глави НАБУ неприпустиме.

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"Не має значення прізвище наступного керівника, а як тільки він "рипнется", його теж зможуть зняти. ... Якщо припустити, що звільнення відбудеться за політичними мотивами, це початок "смерті" НАБУ", - вважає глава ЦПК.

"Ось у чому помилка Зеленського, Єрмака та Татарова? Вони чомусь думають: якщо отримають підконтрольного директора НАБУ, то Бюро беззаконно виконуватиме їхні рішення. Не виконуватиме! Тому що НАБУ - це організація. Є правила, процедури, корпоративні цінності. Там є люди з "хребтом". Все працює. Припустимо, НАБУ очолює Татаров. Йому треба буде зруйнувати структуру "в нуль", побудувати нову (а вони не вміють цього робити - подивіться на ДБР) і тільки тоді ця організація працюватиме "в ім'я зла". Правда, на благо не зможе", - додав Шабунін.

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За його словами, врятувати цю історію може новий керівник САП.

"Чому прокурор важливіший, ніж детектив НАБУ? Тому що перший є ключовою фігурою в кримінальному процесі. Він дає вказівки детективам, а вони виконують. Прокурор вирішує: підписувати підозру чи ні, передає справу до суду або блокує її. Тому якщо відбувається "знесення" директора НАБУ з політичних мотивів, а на керівника САП виграє чесний прокурор, то це хоч якось зупиняє катастрофу системи. Якщо у нас немає політичного звільнення керівника НАБУ, нормальний спецпрокурор - це взагалі бомба-ракета! Тому завдання номер один: не допустити політичного звільнення директора НАБУ. Так само важливо не дати сфальсифікувати конкурс на керівника САП. Ще одне не менш важливе - не дати Вищій раді правосуддя "знести" чесних суддів Антикорупційного суду, тому що одному вже "вліпили" дисциплінарку, щодо іншого - розглядають. Зараз ВРП "кришує" Вовка (голову ОАСК. - Ред.) й інших "чудовиськ", при цьому "наздоганяє" суддів Антикорсуду, які чесно виконують свою роботу ", - підсумував глава ЦПК.

Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції для Цензор.НЕТ читайте тут.