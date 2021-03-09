Медики лікарні в Дніпрі стабілізували стан пораненого на Донбасі 5 березня військового, він опритомнів, - головлікар Риженко

Медикам Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова вдалося стабілізували стан 32-річного військового, якого 5 березня тяжко поранив ворожий снайпер біля Красногорівки.

Про це повідомив у Facebook головний лікар лікарні Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю в реанімацію політравми поступив поранений у голову боєць. Владиславу - 32 роки, він з Кіровоградщини. Поранення зазнав 5 березня поблизу Красногорівки. Снайперська куля прошила голову навиліт. Вхідний отвір в тім'яній, а вихідний - у потиличній області", - зазначив керівник медустанови.

За словами Риженка, у бійця дуже пошкоджено ліву півкулю мозку. У Мечникова його доставили авіацією в стані коми. У лікарні негайно взяли в операційну, де нейрохірурги видалили кісткові уламки і зруйновані ділянки мозку.

"Усі ці дні тривала боротьба за життя. На сьогодні стан вдалося стабілізувати. До Владислава повернулася свідомість. Нарешті можемо сказати, що загрози для життя немає", - підкреслив Риженко.

При цьому вся права половина тіла у пораненого залишається паралізованою. На щастя, центр мови, який теж розташовано в лівій півкулі, поки що вдається врятувати, тому поранений може розмовляти і розуміє мову. Попереду його чекає тривале лікування і реабілітація.

На даний момент, повідомив Риженко, в лікарню везуть ще одного бійця з Донецької області - з кульовим пораненням ноги.

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