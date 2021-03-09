Дарницький міст можна добудувати до кінця року, якщо прискорити всі бюрократичні процедури, - "Укравтодор"

Дарницький міст можуть добудувати вже цьогоріч, але все залежить від тривалості проходження підготовчих дозвільних процедур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", про це заявив координатор Національної програми відновлення мостів Андрій Івко.

"Зараз всі процеси вибудувані таким чином, щоб максимально прискорити всі бюрократичні процедури. Якщо в "УЗ" не ускладнень при проведенні закупівель і отриманні дозволів - реалістично почати роботи на Дарницькому мосту вже влітку цього року", - сказав Івко.

Зазначається, що успіх реалізації проєкту залежить від старанності і якості проходження підготовчих дозвільних процедур. Самі ж будівельні роботи займають 3-5 місяців.

Зокрема, "Укравтодор" навів кілька прикладів добудови мостів в 2020 році.

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""Буштинський міст" — довгобуд із 16-річною історією (Закарпатська область). Проєкт нового мосту розробили ще у 2004 році, однак активні роботи розпочалися лише у 2006 році і тривали 3 роки. У 2009 році через брак фінансування, будівництво було заморожено. Зі стартом програми Велике будівництво Буштинський міст повернувся у коло державних пріоритетів. Протягом першого півріччя 2020 року проведено всі необхідні дозвільні, проєктні та тендерні процедури — і вже у липні роботи на об’єкті відновились. У листопаді рух мостом було відкрито — фактично, всі основні роботи було завершено за 4 місяці активних робіт.

Ще один об'єкт - міст "Софії" в селі Маршинці (Чернівецька область), розпочатий і заморожений в 2008 році. Протягом січня-липня 2020 року було пройдено проєктні та тендерні процедури. Будівельні роботи почалися тільки в серпні і завершені протягом 4-5 місяців.

За схожим сценарієм проходило і відновлення моста через Чортомлик в Олексіївці (Дніпропетровська область), одна з секцій якого зруйнувалася в травні 2020 року.

Івко зазначив, що в "Укравтодору" є досвід будівництва складних інфраструктурних об'єктів в форматі 24/7, і цей об'єкт не стане винятком.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році почнеться будівництво Кременчуцького мосту.