Зеленський з нагоди 8 Березня присвоїв державні нагороди 109 видатним українкам
З нагоди Міжнародного жіночого дня президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами видатних українок.
Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.
"За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю 109 українок були відзначені державними нагородами, зокрема орденами "За заслуги" II та III ступенів, орденами княгині Ольги I, II та III ступенів, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" III ступеня, "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", "За працю і звитягу"", - повідомили в ОП.
Згідно з указом №92/2021, нагороди отримали, зокрема, спортсмени, вчені, педагоги, медики, військові, держслужбовці та артисти.
Серед нагороджених – старший тренер Національної збірної України з художньої гімнастики, перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна та чемпіонка Європи 2020 року з біатлону Валентина Семеренко, які отримали орден "За заслуги" II ступеня.
Призерка чемпіонату Європи 2021 року з біатлону Віта Семеренко відзначена орденом "За заслуги" III ступеня, а призерка чемпіонату світу з біатлону 2021 року Олена Підгрушна – орденом княгині Ольги I ступеня. Серед спортсменок, які отримали орден княгині Ольги II ступеня: призерка чемпіонату світу 2021 року з біатлону Анастасія Меркушина, призерка чемпіонату Європи 2021 року з цього ж виду спорту Ірина Петренко, чемпіонка Європи 2020 року з велосипедного спорту Олена Старікова та чемпіонка Європи 2020 року з вільної боротьби Юлія Ткач.
Також були присвоєні почесні звання.
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Она через месяц уже родить должна?
Разгоняй слухи об "аборте", чтобы не выглядеть идиотом.
В усьому світі держава нагороджує саме "нероб" : спотсменів, артистів й керівників .
До речі , я особисто к професійному спорту маю мале відношення (колись займався альпінізмом , але це не спорт а стиль життя) .
Але що таке професійний спорт в курсі . Коли , наприклад , бійця тайського боксу калічать на рингу , або він сам отримує травму на тренуванні по 8 часів на добу , то він вже а нікому не потрібен й не цікавий . Включно багатьом тренерам . Тільки родині . Це я своєму сину казав постійно . Життя у спорті воно коротке й непердбаченне . Сьогдні ти чемпіон . Є шана , й грошей вистачає . А завтра ти інвалід .
Дядечку , ти хоча б знаєшь , що таке виступати з мініском ?! Або з поламанними ребрами тренеруватися , або навіть вийти на рінг ?!
Деякі "мужики" як їх схопить дрібнесенька нежить ,зразу на лікарняний просяться . А спортсмени зі звихом інколи тренеруються .
А недоразвинуті суспільства таких йще з дитинства замикають по домах інвалідів й там йще знущаються .
Уявляєте собі , але ж видатному спотсмену й громодянство в будь який розвинутій країні світу дають на один щиглик пальця . А ось відомий в узьких колах кардіохірунг усі пороги обходить пока якусь візу Б отримує . Таким чином Оксана Баюн проста домогосподарка в США ... але ж втигла поки була олімпійською чемпіонкою щось з цього чемпіонства придбати . За Лева Яшина колись мільони клуби пропонували (тоді мільон був як зараз 50 лімонів) . В вільній країні він би був міліонером й жив би на девіденти від реклами . А в Софку бігав по кабінетах чинуш від спорту й благав гроші на операцію .
На рахунок мизків ... Можливо й так , але можливо й зовсім інакше . Ось Пеле виявився дуже кмітливим . Хоч й намбер уан в світовому рейтингу футболу . А ось намбер 2 серед бразильців Гаррінча помер від цейрозу . Хоча й встиг настругати десь в районі 15 діточок від різних синьор .
Ось я програмер й для мене Лінус Торвальдз це велич , або Бьор Страуструп ... Для Біла Гейтса Бьорн навіть товариш . Але хто в широкий колах США й Норвегії знають таких свої співвітчизників ?! Хто Лінуса або Бьорна колись запросить на церемонію Оскара ?!
А ось Майкла Джордана знають усі й запрошують всюди .
Скажу навіть більше якийсь веб програмер з Індії скоріше буде знати баскетболіста Джордона , ніж геніального творця Лінукса й не меньш генеального розробника мови С++ ...
Так світ збудован - крапка !
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Це як раз топ недосконалості. Тому що свого часу, Гітлер, не отримавши достойну нагороду своїм талантам, розв'язав масовий геноцид.Те ж саме стосується ***** та його сопідарів по татамі..
Достаточно, дальше можно не читать.
Люди, а де матір-героїня?Тобто багатодітна мати, основа України?Єто не відающееся достижение???
https://www.president.gov.ua/documents/922021-37289 да без проблем
https://censor.net/ru/comments/locate/3252210/01921472-5717-7364-b3ae-6368a4de36f0Ответить
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