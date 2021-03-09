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Зеленський з нагоди 8 Березня присвоїв державні нагороди 109 видатним українкам

Зеленський з нагоди 8 Березня присвоїв державні нагороди 109 видатним українкам

З нагоди Міжнародного жіночого дня президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами видатних українок.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

"За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю 109 українок були відзначені державними нагородами, зокрема орденами "За заслуги" II та III ступенів, орденами княгині Ольги I, II та III ступенів, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" III ступеня, "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", "За працю і звитягу"", - повідомили в ОП.

Згідно з указом №92/2021, нагороди отримали, зокрема, спортсмени, вчені, педагоги, медики, військові, держслужбовці та артисти.

Серед нагороджених – старший тренер Національної збірної України з художньої гімнастики, перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна та чемпіонка Європи 2020 року з біатлону Валентина Семеренко, які отримали орден "За заслуги" II ступеня.

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Призерка чемпіонату Європи 2021 року з біатлону Віта Семеренко відзначена орденом "За заслуги" III ступеня, а призерка чемпіонату світу з біатлону 2021 року Олена Підгрушна – орденом княгині Ольги I ступеня. Серед спортсменок, які отримали орден княгині Ольги II ступеня: призерка чемпіонату світу 2021 року з біатлону Анастасія Меркушина, призерка чемпіонату Європи 2021 року з цього ж виду спорту Ірина Петренко, чемпіонка Європи 2020 року з велосипедного спорту Олена Старікова та чемпіонка Європи 2020 року з вільної боротьби Юлія Ткач.

Також були присвоєні почесні звання.

Автор: 

жінки (623) Зеленський Володимир (23689) нагорода (1258) 8 Березня (96)


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Топ коментарі
+3
Отримала дозвіл пограть на сопілці Бубочки, та клавішу від піаніно
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09.03.2021 17:29
+3
Весь список "выдающихся"
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09.03.2021 17:34
+2
А Мендель що отримала?
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09.03.2021 17:25
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А Мендель що отримала?
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09.03.2021 17:25 Відповісти
Вагітність
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09.03.2021 17:27 Відповісти
Первые сообщения о "беременности" Мендель появились в июле 2020-го.
Она через месяц уже родить должна?
Разгоняй слухи об "аборте", чтобы не выглядеть идиотом.
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09.03.2021 17:37 Відповісти
Отримала дозвіл пограть на сопілці Бубочки, та клавішу від піаніно
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09.03.2021 17:29 Відповісти
Погашення іпотеки і "недорогий" автомобіль. За два роки!!! То нахіба їй та мєндаль?
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09.03.2021 17:32 Відповісти
ленке за продвижение кошерного общепита в школьных столовых
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09.03.2021 17:30 Відповісти
маца замість хліба ?
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09.03.2021 17:34 Відповісти
Весь список "выдающихся"
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09.03.2021 17:34 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/922021-37289 да без проблем
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09.03.2021 17:39 Відповісти
В большинстве своем награждены бездельники спортсмены, артисты и начальство!
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09.03.2021 17:47 Відповісти
Дядечку , але ж металургів , шахтарів й доярок нагороджувати це "родове бельмо" софкоїдів .

В усьому світі держава нагороджує саме "нероб" : спотсменів, артистів й керівників .

До речі , я особисто к професійному спорту маю мале відношення (колись займався альпінізмом , але це не спорт а стиль життя) .
Але що таке професійний спорт в курсі . Коли , наприклад , бійця тайського боксу калічать на рингу , або він сам отримує травму на тренуванні по 8 часів на добу , то він вже а нікому не потрібен й не цікавий . Включно багатьом тренерам . Тільки родині . Це я своєму сину казав постійно . Життя у спорті воно коротке й непердбаченне . Сьогдні ти чемпіон . Є шана , й грошей вистачає . А завтра ти інвалід .
Дядечку , ти хоча б знаєшь , що таке виступати з мініском ?! Або з поламанними ребрами тренеруватися , або навіть вийти на рінг ?!
Деякі "мужики" як їх схопить дрібнесенька нежить ,зразу на лікарняний просяться . А спортсмени зі звихом інколи тренеруються .
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09.03.2021 18:06 Відповісти
Dude, ти притомний? У даунів теж життя коротке й непердбачуване. То шо їм, госнагороди давати?
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09.03.2021 18:22 Відповісти
Уявляєшь , хлопче , чем відрізняються країни розвинуті й демократичні від бананових республік й диктатур, що в розвинутих країнах , навіть дауни й аутісти мають можливості максимально скорегувати свої природні вади й навіть поступити в універсітет . Деяким , особливо розвинутим й нагороди дають . До речі , великий чемпіон з шахів Гарі Фішер те ж був не дуже здоровим й адекватним психічно . Кілька відомих фізиків.
А недоразвинуті суспільства таких йще з дитинства замикають по домах інвалідів й там йще знущаються .
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09.03.2021 19:15 Відповісти
Гарi Фышер був дауном? А хто з фізиків?
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09.03.2021 20:52 Відповісти
Шизоїдом був Бобі Фішер (це я переплутал Гарі то Каспаров й він повний адекват) ...
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09.03.2021 22:09 Відповісти
Нагороджувати потрібно людей , які приносять користь державі та людям, навіть якщо це совок! А спортсмени , які поїзди псують, а потім йдуть у тітушки, мені , як і більшості , байдужі! Нема мізків, ідуть у спортсмени! До речи, я переніс 16 операцій, дещо знаю....
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09.03.2021 18:26 Відповісти
Послухайте , себе змінити набагато продуктивніше , ніж змінити цілий світ (хоч й недосконалий) . Знаєте , система державних нагород в усьому світі це не є топом недосконалості , що потрібно б було міняти в першу чергу .
Уявляєте собі , але ж видатному спотсмену й громодянство в будь який розвинутій країні світу дають на один щиглик пальця . А ось відомий в узьких колах кардіохірунг усі пороги обходить пока якусь візу Б отримує . Таким чином Оксана Баюн проста домогосподарка в США ... але ж втигла поки була олімпійською чемпіонкою щось з цього чемпіонства придбати . За Лева Яшина колись мільони клуби пропонували (тоді мільон був як зараз 50 лімонів) . В вільній країні він би був міліонером й жив би на девіденти від реклами . А в Софку бігав по кабінетах чинуш від спорту й благав гроші на операцію .

На рахунок мизків ... Можливо й так , але можливо й зовсім інакше . Ось Пеле виявився дуже кмітливим . Хоч й намбер уан в світовому рейтингу футболу . А ось намбер 2 серед бразильців Гаррінча помер від цейрозу . Хоча й встиг настругати десь в районі 15 діточок від різних синьор .

Ось я програмер й для мене Лінус Торвальдз це велич , або Бьор Страуструп ... Для Біла Гейтса Бьорн навіть товариш . Але хто в широкий колах США й Норвегії знають таких свої співвітчизників ?! Хто Лінуса або Бьорна колись запросить на церемонію Оскара ?!
А ось Майкла Джордана знають усі й запрошують всюди .
Скажу навіть більше якийсь веб програмер з Індії скоріше буде знати баскетболіста Джордона , ніж геніального творця Лінукса й не меньш генеального розробника мови С++ ...

Так світ збудован - крапка !
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09.03.2021 19:51 Відповісти
це не є топом недосконалості , що потрібно б було міняти в першу чергу .

==
Це як раз топ недосконалості. Тому що свого часу, Гітлер, не отримавши достойну нагороду своїм талантам, розв'язав масовий геноцид.Те ж саме стосується ***** та його сопідарів по татамі..
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09.03.2021 21:55 Відповісти
Вже пізно відповідати, стаття вже неактуальна, не на часі , як кажуть, але це не світ так побудован, а такі ж паразити суспільства, як ЗМІ, рекламщики, млрдери, розкручують моду, спорт, гумор, щоб заробляти ні на чому! І промиті мізки більшості тому й знають баскетболіста, а не лікаря чи програміста! Коли потреба виникає, то не до кумирів, а шукають фахівців з медицини чи хіміі, чи мікробіологіі! Тобто весь світ дурний! Зрелищ и хлеба!
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10.03.2021 18:02 Відповісти
Дерюгина
Достаточно, дальше можно не читать.
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09.03.2021 18:10 Відповісти
надіюсь Штепа отримала...
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09.03.2021 17:37 Відповісти
в списку нема, мо наступний раз...
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09.03.2021 17:44 Відповісти
Немного раньше свободу от пэти.
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09.03.2021 17:44 Відповісти
Андрюша набутылочник, у тебя попка уже треснула на британский флаг
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09.03.2021 18:03 Відповісти
Агласите вессьписок пжалуста!
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09.03.2021 17:48 Відповісти
Рішення "совка"... Якщо 42-річний "нелох" так і не вилікувався, то що говорити за більш літних людей.
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09.03.2021 17:51 Відповісти
лучший орден из всех может быть тока у мендель и тока в животе
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09.03.2021 17:59 Відповісти
только если тройня!
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09.03.2021 18:19 Відповісти
Ну я посмотрел.. - заступники, радники, члени, консультанти, виконувачи обовьязків...
Люди, а де матір-героїня?Тобто багатодітна мати, основа України?Єто не відающееся достижение???
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09.03.2021 18:19 Відповісти
по большому счету все эти награды к критическому дню надо прекращать... в чем эти украински видатні? они что - экономику подняли, реформу образования провели (нет - не табачника, дебилизирующую детей)... вова, перестань мунделизировать...
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09.03.2021 19:42 Відповісти
А почему Марина Бех-Романчук не награждена? Она ведь с блеском выступает и прославляет Украину. Награды завоевывает одну за другой
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09.03.2021 21:01 Відповісти
И где полный список награжденных?
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09.03.2021 21:03 Відповісти
Зеленський з нагоди 8 Березня присвоїв державні нагороди 109 видатним українкам - Цензор.НЕТ 7714 https://censor.net/ru/user/77907

https://www.president.gov.ua/documents/922021-37289 да без проблем
https://censor.net/ru/comments/locate/3252210/01921472-5717-7364-b3ae-6368a4de36f0Ответить
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09.03.2021 22:02 Відповісти
 
 