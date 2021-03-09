У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін
Не журналісти й активісти "розхитують" вулицю, це робить влада неадекватними рішеннями.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"Чи відповідає Зеленський за те, що сьогодні "штурмують" тих, хто реально садить? Так. Тому що він не звільнив Татарова, не поставив у певні рамки Венедіктову, його депутати атакують Ситника і голосують жахливі закони. Список можна продовжувати. Але, так, відповідальний Зеленський", - зазначив глава ЦПК.
"Революція 2004 року - не про Ющенка, а про несправедливість на виборах. 2013-2014 років - не про Асоціацію з ЄС, а про несправедливість у багатьох проявах. Не дай Бог, у нинішній історії може бути так само! Ніхто з мислячих людей не хоче протистояння. Всі розуміють небезпеку. Але не журналісти і не активісти "хитають" вулицю. Це робить влада неадекватними рішеннями - своїми і корумпованими правоохоронною і судовою систем. Ще раз: не ми "хитаємо" вулицю. Це робить Зеленський. У нього немає ворогів на вулиці. Але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють. Зеленському ці вороги, правда, не треба", - підкреслив Шабунін.
Водночас глава ЦПК зазначив, що Зеленського "загнали" у так звану "пастку власника бізнесу".
"У чому вона полягає? Якщо ти - власник бізнесу, але у тебе непорядний менеджмент, то вони роблять так, щоб у тебе не було часу дивитися, що взагалі творять. Тому вони засипають тебе купою дрібних і непотрібних справ - відкрити міст, записати відео. Ці завдання не залишають тобі часу, здоров'я і сил подивитися, а чим насправді займається менеджмент? Таке враження, що Єрмак і Татаров грають із Зеленським у цю гру. І Шефір із ними ж", - додав Шабунін.
Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Зєлю геть. Узгоджуєм нормального ЄДИНОГО канидата на дострокові.
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Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо!
- Нет.
- Будут (С).
Это про врагов на улице.
А когда появится возможность купить дорогое авто, так совсем риторика поменяется!
ну, короче, вы сами все поняли
рашка - не Украина,
дорогой ты мой Шабунин
а Зеленский ?
не факт, не факт....... заплюют
.
А от біля синього , ЗЕльоного і фіолетового в крапинку, вже був . Там ніхто не хоче коментіровать . .