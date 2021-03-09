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У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін

У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін

Не журналісти й активісти "розхитують" вулицю, це робить влада неадекватними рішеннями.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Чи відповідає Зеленський за те, що сьогодні "штурмують" тих, хто реально садить? Так. Тому що він не звільнив Татарова, не поставив у певні рамки Венедіктову, його депутати атакують Ситника і голосують жахливі закони. Список можна продовжувати. Але, так, відповідальний Зеленський", - зазначив глава ЦПК.

"Революція 2004 року - не про Ющенка, а про несправедливість на виборах. 2013-2014 років - не про Асоціацію з ЄС, а про несправедливість у багатьох проявах. Не дай Бог, у нинішній історії може бути так само! Ніхто з мислячих людей не хоче протистояння. Всі розуміють небезпеку. Але не журналісти і не активісти "хитають" вулицю. Це робить влада неадекватними рішеннями - своїми і корумпованими правоохоронною і судовою систем. Ще раз: не ми "хитаємо" вулицю. Це робить Зеленський. У нього немає ворогів на вулиці. Але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють. Зеленському ці вороги, правда, не треба", - підкреслив Шабунін.

Читайте також: Якщо Ситника звільнять з політичних мотивів, то це буде початком "смерті" НАБУ, - Шабунін

Водночас глава ЦПК зазначив, що Зеленського "загнали" у так звану "пастку власника бізнесу".

"У чому вона полягає? Якщо ти - власник бізнесу, але у тебе непорядний менеджмент, то вони роблять так, щоб у тебе не було часу дивитися, що взагалі творять. Тому вони засипають тебе купою дрібних і непотрібних справ - відкрити міст, записати відео. Ці завдання не залишають тобі часу, здоров'я і сил подивитися, а чим насправді займається менеджмент? Таке враження, що Єрмак і Татаров грають із Зеленським у цю гру. І Шефір із ними ж", - додав Шабунін.

Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) протест (2397) Шабунін Віталій (534) Єрмак Андрій (1368) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+13
шабунин один тапок уже переобул.
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09.03.2021 17:31
+13
є вороги чи немає можно легко перевірити ! просто зайти на якійсь базар без охорони і поцікавитись життям громадян ...
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09.03.2021 17:35
+12
А ты , откуда знаешь ? Иуда зеленский должен быть арестован за срыв 3-х спецопераций !
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09.03.2021 17:39
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шабунин один тапок уже переобул.
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09.03.2021 17:31 Відповісти
Уже на третью переобувку пошёл, профи
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09.03.2021 17:34 Відповісти
И как всегда - в двух разных тапках. Проффесианал.
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09.03.2021 17:56 Відповісти
Шабуня даже сейчас не может вытащить язык из жопы гринпоца. Пресмыкающееся- это судьба! Бояре плохие- сцарь хороший. Даже спаленный дом не помог образумить это тупое и продажное существо. Он же видит, как люди получают доступ к великим крадивныцтвам за мощное лизание господского очка, и ему тоже хочется! Ума нет, талантов тоже, зато пение дифирамб вяличайшему приносит свои дивиденды. На люсю арестович гляньте. Даешь продажной и пустобрехой шабуне доступ к корыту!
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09.03.2021 22:12 Відповісти
Сам придумал, или в методичке от ************ прочитал?
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09.03.2021 18:25 Відповісти
На бутылку 🐖🐕
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09.03.2021 18:36 Відповісти
А может он не переобулся, а перековался.
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09.03.2021 18:25 Відповісти
Сегодня на Цензоре баттл дня сметун Шабунин против зеленой потаскухи Мендель.
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09.03.2021 17:31 Відповісти
А ты , откуда знаешь ? Иуда зеленский должен быть арестован за срыв 3-х спецопераций !
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09.03.2021 17:39 Відповісти
А де він один на вулиці буває? З задоволенням жбурнув би в нього черевиком
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09.03.2021 17:32 Відповісти
краще не свіжим яйцем !
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09.03.2021 17:36 Відповісти
небезпечно яйцями-"папіреднік" ледь живий лишився...
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09.03.2021 18:04 Відповісти
зате "терорист" в Укрзалізниці працює
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09.03.2021 18:06 Відповісти
І на хорошій посаді. "Януковича в Франківську чуть яйце не вбило".
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09.03.2021 18:38 Відповісти
В Івано-Франківську навіть пам'ятник є цьому яйцю
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09.03.2021 19:41 Відповісти
Пізніше, якщо знову з*явиться (не дай бог) на сцені "Кварталу", бо зараз яйце бронепамперс не проб*є.
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09.03.2021 19:46 Відповісти
Ваш черевик не заслужив такого відношення до нього.
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09.03.2021 19:42 Відповісти
Что Шабуня, что Стерненко - оба зебобу отмазывают, как могут. У обоих цать хороший, только бояре вот плохие...
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09.03.2021 17:34 Відповісти
є вороги чи немає можно легко перевірити ! просто зайти на якійсь базар без охорони і поцікавитись життям громадян ...
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09.03.2021 17:35 Відповісти
Я бы сказал , что сегодня БЕНЕфис ЗеоманоЕмиратского , а точнее безсвязный , словесный понос , после двух белвх дорожек 🤣🤣🤣
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09.03.2021 17:35 Відповісти
"шабунин, ну зачем тебе жужжать, если ты не пчела?"(c)Винни Пух - кто-то его мощно "пристимулировал".
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09.03.2021 17:36 Відповісти
многовато жополизов нелоха как для вторника...
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09.03.2021 17:37 Відповісти
Шабунін! Українців організувати нема кому! Інакше цей хриплявий чмирьок вже давно вилетів би з першого крісла країни!
_______________
Зєлю геть. Узгоджуєм нормального ЄДИНОГО канидата на дострокові.
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09.03.2021 17:37 Відповісти
Юля?
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09.03.2021 17:40 Відповісти
ведмідьдчука?
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09.03.2021 17:47 Відповісти
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо!
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09.03.2021 17:50 Відповісти
Ваню,щось я в твоєму списку Руслана не бачу ?
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09.03.2021 17:58 Відповісти
Оніщенка? Його треба з хлопцями звільнити з катівні. А це станеться тільки тоді, коли Перше крісло посяде нормальна людина, а не українофоб, як було тричі підряд.
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09.03.2021 20:19 Відповісти
Кошулинський
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09.03.2021 21:39 Відповісти
Не обереться Руслан. Ні за яких обставин. Навіть не мрійте. Його відсоток буде до 5, не більше. Тобто це просто втрачені голоси патріотичного електорату. Навіщо це робиться? Мабуть за гроші фсб, як казав Манафорт на допиті у Мюлєра
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09.03.2021 22:56 Відповісти
Ваня , питання хто з перерахованих тобою є учасником АТО ? я б проголосував з перерахованих тобою за Безсмертного професійний дипломат , патріот України .
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09.03.2021 23:28 Відповісти
Порошенко
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09.03.2021 17:59 Відповісти
Пан сам здогадується, що фігню запропонував?
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09.03.2021 20:23 Відповісти
В том списке есть неплохие люди, но этого мало. Надо еще уметь что-то. Например, поговорить с Байденом и добиться нужного результата. Сейчас только это и имеет значение. Все остальные в помощь. Я уверен, что они вполне согласятся на роль помощников. На роль того, кто будет говорить с Байденом, они не годятся. До Пороха они не дотягивают даже близко. По крайней мере пока.
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09.03.2021 20:45 Відповісти
З усією повагою, але щоб Петру обратись треба років 800 щоб пройшло. Щоб все забулось. Сьогоні він не обереться навіть, якщо навчиться ковтати своїх політичних недоброзичливців живцем
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09.03.2021 23:03 Відповісти
Ну что ж. 800 лет так 800 лет. Сотни лет уже ждем, подождем еще.
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09.03.2021 23:10 Відповісти
Лукашеску слил Белорусь Путлеру,Зеля сливает Украину следом...
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09.03.2021 17:41 Відповісти
Там и сливать не надо, там почти все население ватное. То что там протестуют против лукашенко, не означает что они против рашки.
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09.03.2021 17:46 Відповісти
Вот не пойму: санкции против Мертветчука --по указке США...Закрітие говноканалов --по указке США... А сливает рашке?
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09.03.2021 18:38 Відповісти
Кароче: все плохие, одни Зеля с Шабуниным харошие.
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09.03.2021 17:46 Відповісти
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09.03.2021 17:48 Відповісти
Татаров та Єрмак утримавучі компромату на Вову , " связа-нии одной цепью..."
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09.03.2021 17:51 Відповісти
короля играет свита. все более очевидным становится то что этого клоуна поставили только для того чтобы подписывать докуиенты и потом сгрузить на него(нелоха)всю ответсвенность.
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09.03.2021 17:52 Відповісти
смелый, однака, вот шо значит использовать инструмент по прямому назначению, а не выстукивать им октавы на рояле
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09.03.2021 17:52 Відповісти
Сейчас в Ютьюбе идет Стрим с Айдером Муждабаевым... Айдер красава,уже 102 000 подписчиков,Молодца Айдер!!! Ты крутой Украинец в отличие от некоторых ПОЦтриотов..
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09.03.2021 17:53 Відповісти
Ну, ежели так, пусть распустит охрану и пересядет на велосипед. А там поглядим, может, всё-таки, брешет эта шабунин...
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09.03.2021 18:00 Відповісти
Один Шабунін на сторожі! "...его депутаты атакуют Сытника и голосуют ужасные законы...". Що за закони?
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09.03.2021 18:06 Відповісти
У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7116
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09.03.2021 18:06 Відповісти
С апреля у Зелемойских начнется новая Жизнь,Джо Байденко вас крыс обнулит стадо баранов
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09.03.2021 18:09 Відповісти
- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут (С).
Это про врагов на улице.
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09.03.2021 18:10 Відповісти
А фіг я буду по вулицям гав ловити!
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09.03.2021 20:25 Відповісти
Вижу на ветке организованную босоту шоумена, весь этот сброд скопом он взял за три копейки..
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09.03.2021 18:16 Відповісти
Чому б не зробити фонд, який заповнювався коштами від продажу корисних копалин - фонд де кожен українець мав би право отримати його частину. Помітили що за конституцією всі що в Україні, належить народу, але кошти отримані від продажу йому не передають?
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09.03.2021 18:20 Відповісти
Прямо такой Бубочка хороший, овечка невинная...
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09.03.2021 18:21 Відповісти
Походу у Шабунина появилась возможность закрыть ипотеку и купить недорогое авто!
А когда появится возможность купить дорогое авто, так совсем риторика поменяется!
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09.03.2021 18:23 Відповісти
Так вот пусть Бубочка и занимается несколькими важніми делами, а не бегает на презентации, открітия и видосики!
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09.03.2021 18:42 Відповісти
никто не сравнится с презентациями общественных сортиров и детских одесских крематориев с барыжным ********!
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09.03.2021 19:42 Відповісти
я не знаю как там насчет врагов на улице, но вот в темном переулке.....
ну, короче, вы сами все поняли
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09.03.2021 19:19 Відповісти
улица - не Майдан,
рашка - не Украина,
дорогой ты мой Шабунин
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09.03.2021 19:21 Відповісти
кстати, Порох может свободно пройтись по улице и на митинге на Майдане.
а Зеленский ?
не факт, не факт....... заплюют
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09.03.2021 19:23 Відповісти
ни барыга, ни кумедный ослик не могут, заплюют обоих. барыга уже это проверил на себе.
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09.03.2021 19:30 Відповісти
Ага . .

У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5714 .
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09.03.2021 19:40 Відповісти
сходи к КНУ, там возле красного корпуса тебе прокомментируют "уважение" к барыге.
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09.03.2021 19:46 Відповісти
Иметь исторический шанс и пр@срать его ради гешефта. Выборы показали место соевого олигарха.
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09.03.2021 20:21 Відповісти
....Возлє красного, ух ти ..!! Ну можливо там .

А от біля синього , ЗЕльоного і фіолетового в крапинку, вже був . Там ніхто не хоче коментіровать . .
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09.03.2021 21:20 Відповісти
У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3657
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09.03.2021 23:39 Відповісти
У Зеленського немає ворогів на вулиці, але Єрмак, Татаров і Портнов йому активно їх створюють, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4846
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09.03.2021 23:38 Відповісти
Зеля лох, которого танцуют татаровы, дерьмаки и портновы! Вопрос один: "Вова, скажи же ведь недаром..., а если даром то дурак"!
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09.03.2021 19:27 Відповісти
А яка різниця, даром, чи не даром? Попереду довічне з конфіскацією...
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09.03.2021 20:30 Відповісти
Вороги можуть бути у особистості, а не у Зеленського.
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09.03.2021 19:50 Відповісти
Кривий Зерог не знає шо робити з шабуніним? В лапоть ще йому - як найєму і лєщенці
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09.03.2021 20:59 Відповісти
Порозительно! Этот чувачек, до сих пор повторяет мантру дегенерата-"Зеленский хороший парень-бояре у него профурсетки". Ау, Шабуня, хватит дурака играть,все уже давно поняли, шо твое мировозрение сформировал Квартал и лично Галабародька! Как такого недалекого типа взяли на работу в серьезную организацию?
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09.03.2021 23:24 Відповісти
 
 