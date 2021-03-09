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Новини Коронавірус і карантин
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"ЄС" вимагає закрити курорт "Буковель": Саме він є причиною "червоної" зони карантину та зростання кількості хворих

"Європейська Солідарність" вимагає від влади припинити роботу курорту "Буковель" на Прикарпатті через загрозливу епідемічну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

У політсилі наголошують, що бізнес олігарха Коломойського, який є давнім партнером Зеленського, має привілейоване становище в Україні, і це призвело до нової хвилі коронавірусу.

"Сьогодні міська влада Івано-Франківська вже б’є в набат, бо не вистачає ліжко-місць, і просить область підключитися до вирішення цих питань. Чому так сталося в Івано-Франківській області і чому зараз там червона зона? Однією з основним причин є приїзд Володимира Зеленського в усім відомий гірськолижний курорт "Буковель", який часто пов’язують із Шевченком, який активно вступив в передвиборчу кампанію. Так само це спричинило активізацію багатьох туристів, зокрема з-за кордону. Всім відомо, що зараз новий штам коронавірусу – так званий британський штам, який має дуже важкі наслідки. І ми вже бачимо в себе в країні прояви цього штаму, зокрема і в Івано-Франківській області", – наголошує депутат Київради, громадський активіст, учасник війни проти російської агресії Олександр Погребиський.

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"Катастрофічна ситуація з ковід в західній Україні. Є обмежувальні заходи для багатьох, малого і середнього бізнесу, але ми бачимо, як, на жаль, ці обмежувальні заходи не стосуються "Буковеля". І "Буковель" перетворився у "Велюр" – 2", – говорить народна депутатка Марія Іонова.

Під час пресконференції були також надані факти масштабного розкрадання бюджетних коштів через так зване "Велике будівництво", яке на Прикарпатті реалізує компанія з орбіти олігарха Коломойського.

За даними представниці ініціативи CoST Ukraine Неллі Стельмах, кожен кілометр дороги, який будує структура власника "Буковеля" Олександра Шевченка, обходиться платникам податків дорожче на 1,2 мільйона гривень. Тільки на 5 проаналізованих контрактах збитки державі склали 374 мільйони гривень.

"Ми бачимо дерибан "Зеленський- Коломойський". Якщо беремо ситуацію в Івано-Франківській області, то це має прізвище Шевченко. Це торгівля на крові чи не торгівля на крові? Ми почули цифри. Скільки концентраторів могла закупити область, і скільки людських життів могло бути збережено?", – наголошує Марія Іонова.

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"Ми вимагаємо закриття "Буковеля", бо саме "Буковель" є причиною тих наслідків, тих червоних зон, які ми маємо в Івано-Франківській області, і тієї кількості захворювання серед людей, які проживають в області", – наголосив Олександр Погребиський.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину.

Заступник голови ОП Тимошенко заявив, що спалах COVID-19 стався, зокрема, через курорт "Буковель".

Автор: 

Буковель (73) карантин (18172) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+21
в Украине - пандемия началась из за лыжных курортов в том числе, но клоун у нас точно какой то бедоносец
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09.03.2021 17:47
+16
это у вас на цапа тв показывали - и да враг цапов №1 в Украине - делами доказал
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09.03.2021 17:48
+13
та ні, це твої зебіли хочуть обрати Вірастюка в Радц; а беня - того самого Шевченка.
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09.03.2021 17:46
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ЄС хоче послати в Буковель зеленського з родичами і Хазяїном побухати й покататися, і там закрити. І зверху снігом привалити.
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09.03.2021 18:27 Відповісти
А где же писькограйчик кататься будет ?
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09.03.2021 18:27 Відповісти
Тю, вже подумав що ЄС хоче віджати Буковель, а це ПЕС шебуршиться....
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09.03.2021 18:36 Відповісти
Європейському Союзу Буковель не потрібен, там своїх гірськолижних курортів досить. В Ясній або Штребському Плесі був?
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09.03.2021 18:51 Відповісти
Ну ладно другая партия бы говорила. Да это нужно сделать, но вы то убогие евро ссыкуны три сраных канала не могли родить.
Где были ваши дЭпутаны когда ГОДАМИ по всей Украине работали игральные свинарники? В глаза тра..лись. Не видно было?
Сидите молча и обтекайте мрази. Сатанисты хреновы
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09.03.2021 18:42 Відповісти
Вы страну зеленым гамном обосрали , а теперь из-за вас засранцев все обтекают. Вам бы в попу затычку с резьбой вкрутить и глюч потерять.
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09.03.2021 18:49 Відповісти
Ты читать научись. ЕС не имеет морального права что-то вякать. бездари НИЧЕГО не сделали за 5 лет, только красть умеют. Пусть заткунуться и валят. Они ДНО, кусок тупого дна.
Я не за зе. НО, эти закрыли 3 гавноканала, закрыли игральные помойки. Что чабаны с ЕС не знали 5 лет? Или имели долю? Рыло они раскрыли. Только бабло умеют пилить
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09.03.2021 18:53 Відповісти
Разве ПЕС может отвечать за БэПП? Это ж разные партеи
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09.03.2021 18:57 Відповісти
"Апалитически рассуждаешь, слюшай... "
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09.03.2021 19:00 Відповісти
Да не забудь что зеофилы и страну Украина фактически уничтожили . Плохие ЕС ее возродили , а зетвари просрали.
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09.03.2021 19:01 Відповісти
Тут дело к концу лыжного сезона уже идёт, а они только проснулись. Пока то, да сё, прикроют курорт в аккурат под закрытие сезона. Шевченко с Коломойским только поржут.
Думаю, они все одна шайка-лейка. Просто дают друг другу заработать, а потом под видом заботы о стране, на публику начинают друг друга грязью поливать. Типа "честная политическая борьба".
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09.03.2021 18:44 Відповісти
А вот здесь я согласен. Только раньше пеца, помнится, был не столь категоричен.
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09.03.2021 19:22 Відповісти
А кто твоего согласия спрашивает ! Тебя предали , -ты в попе.
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09.03.2021 19:46 Відповісти
Не расписывайся за всех. Не бери на себя то, что не сможешь поднять.
Меня никто не предал. Ибо за барыгу я не голосовал ни в 2014, ни в 2019.
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09.03.2021 20:05 Відповісти
Вот поэтому ты и в попе.
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09.03.2021 22:25 Відповісти
Ты антигирой анекдота , который по лоховски оказался не там куда хотел попасть.
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09.03.2021 22:32 Відповісти
А разве Порох избирался в России?
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10.03.2021 05:12 Відповісти
Требую закрыть брехливого барыжного кондома в его цукерне!
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09.03.2021 19:23 Відповісти
Да всех твоих тезок без кондома всей страной воспитывать надо.
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09.03.2021 19:30 Відповісти
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09.03.2021 20:05 Відповісти
Вот запроданци, им бы всьо закрыть, а чим люды будут семьи кормить😁😁😁
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09.03.2021 19:27 Відповісти
Чем вас писькограй кормит , тем и вы свои семьи кормите. Смотрите не заляпайтесь.
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09.03.2021 19:32 Відповісти
Для лугандонцев - САРКААААААЗМ!!!!¡!!😁😁😁😁😁😁😁
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09.03.2021 21:41 Відповісти
Ес может свистеть ,что угодно.Она не принимает ни одного положительного решения в жизни країни.Абслолютно лживая и популистская галерочная партейка свитунов его величества кремл'вского маняки.Партия золотарів.
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09.03.2021 19:40 Відповісти
Зескот переволновался из-за Буковеля не по детски . Срывается операция заразить ковидом всю Украину. Писькограй старался-старался, заразу по всему миру собирал и в Украину тащил. Не помогло , -выжили ! Теперь операция " лыжник чих пук " проваливается. Беда ба и только.
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09.03.2021 19:43 Відповісти
Охолонь в спаме. А то на Пецу ох как возбудился!
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09.03.2021 20:07 Відповісти
В спаме лучше , чем тебе в попе. Хотя если тебе там уютно, значит ты родом из паРаши.
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09.03.2021 22:28 Відповісти
Слабовата ботоферма зескота ! Им бы у пригожина поучиться . Хотя какой писькограй ,-такова и ботоферма.
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09.03.2021 19:49 Відповісти
А шо, Буковель не закрыт?! Там же карантин, коллапс, все дела. НУ, думаю, как раз к концу сезона закроют и сделают лохдаун
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09.03.2021 20:47 Відповісти
Его надо не закрывать, а переделать в госпиталь для больных коронавирусом.
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09.03.2021 21:20 Відповісти
Цікаво, під час весняно-літнього карантину ПЄС волали що не треба нічого закривати бо бізнес не витримає. Тепер волають що треба таки закривати. Коли цей ПЄС вже визначиться, врешті-решт?
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10.03.2021 10:45 Відповісти
Через неделю-две сезон закончится и курорт торжественно закроют.
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10.03.2021 13:06 Відповісти
Давно пора этот очаг инфекции потушить!
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10.03.2021 14:27 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/03/10/iryna-gerashhenko-cze-zelenskyj-a-ne-poroshenko-v-rozpal-epidemiyi-gasav-na-lyzhah-v-bukoveli-yakyj-stav-oseredkom-spalahu-hvoroby/ Це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав на лижах в Буковелі, який став осередком спалаху хвороби
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3754614357959683?__cft__[0]=*********************************-2******************************************************************************-N9Z2-u0L9sCxBb4FecrXCSngfGzd8lBWrND3bR&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook пояснила, хто і в який спосіб насправді дискредитує процес вакцинації в Україні. За її словами, нинішня влада, яка розбазарила ковідний фонд і не забезпечила людей вчасним щепленням, тепер намагається перекласти відповідальність на опозицію. Фракція «Європейська Солідарність» має намір отримати відповіді на запити щодо зриву вакцинальної кампанії та нецільового використання бюджетних коштів - наголошує Геращенко.
«Невістка - улюблений і безпрограшний персонаж слуг. З подивом прочитала заяву правлячої партії, що це Порошенко і його команда винні у зриві вакцинації, недовірі до вакцини, й діють в унісон з РФ, аби просунути «Спутнік». Добре, хоч не «Новічок», бо і таке могли б вигадати», - іронізує Геращенко.
«Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти і уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі видосики», - нагадала народна депутатка.
«Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації і просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в «Буковелі». І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах», - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути і погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
«Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати і штрафувати», - обурюється Ірина Геращенко.
«Не лише «Європейська Солідарність», а й Європейський Парламент в своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією», - наголосила Геращенко.
«А пам'ятаєте, як партія «Слуга народу» рік тому заявила, що відмовляється від держфінансування і направляє ці кошти на боротьбу з пандемією? Потім дивним чином партія заявила, що фінансує 5 запитань від президента, а зараз НАЗК призупинила фінансування СН. Так коли ж слуги говорили правду про державні гроші? Вони хоч копійку таки направили на пандемію? І в скільки платникам податків обійшлися 5 питань? Бо відповіді ми так і не отримали», - зауважує Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини і вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
«Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою - посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила «СН», як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі», - зазначає співголова фракції «Європейська Солідарність».
«Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом», - резюмує Ірина Геращенко.
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10.03.2021 15:42 Відповісти
"ЄС" вимагає закрити курорт "Буковель": Саме він є причиною "червоної" зони карантину та зростання кількості хворих - Цензор.НЕТ 832
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10.03.2021 18:13 Відповісти
шмаркля та бородата баба каломойша- бариги на смертях вiд корони.



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10.03.2021 18:16 Відповісти
правильно казали що Зе це не кіт у мішку ,а мішок... як виявилося з корупційним мотлохом..
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10.03.2021 18:37 Відповісти
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