"ЄС" вимагає закрити курорт "Буковель": Саме він є причиною "червоної" зони карантину та зростання кількості хворих

"Європейська Солідарність" вимагає від влади припинити роботу курорту "Буковель" на Прикарпатті через загрозливу епідемічну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

У політсилі наголошують, що бізнес олігарха Коломойського, який є давнім партнером Зеленського, має привілейоване становище в Україні, і це призвело до нової хвилі коронавірусу.

"Сьогодні міська влада Івано-Франківська вже б’є в набат, бо не вистачає ліжко-місць, і просить область підключитися до вирішення цих питань. Чому так сталося в Івано-Франківській області і чому зараз там червона зона? Однією з основним причин є приїзд Володимира Зеленського в усім відомий гірськолижний курорт "Буковель", який часто пов’язують із Шевченком, який активно вступив в передвиборчу кампанію. Так само це спричинило активізацію багатьох туристів, зокрема з-за кордону. Всім відомо, що зараз новий штам коронавірусу – так званий британський штам, який має дуже важкі наслідки. І ми вже бачимо в себе в країні прояви цього штаму, зокрема і в Івано-Франківській області", – наголошує депутат Київради, громадський активіст, учасник війни проти російської агресії Олександр Погребиський.

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"Катастрофічна ситуація з ковід в західній Україні. Є обмежувальні заходи для багатьох, малого і середнього бізнесу, але ми бачимо, як, на жаль, ці обмежувальні заходи не стосуються "Буковеля". І "Буковель" перетворився у "Велюр" – 2", – говорить народна депутатка Марія Іонова.

Під час пресконференції були також надані факти масштабного розкрадання бюджетних коштів через так зване "Велике будівництво", яке на Прикарпатті реалізує компанія з орбіти олігарха Коломойського.

За даними представниці ініціативи CoST Ukraine Неллі Стельмах, кожен кілометр дороги, який будує структура власника "Буковеля" Олександра Шевченка, обходиться платникам податків дорожче на 1,2 мільйона гривень. Тільки на 5 проаналізованих контрактах збитки державі склали 374 мільйони гривень.

"Ми бачимо дерибан "Зеленський- Коломойський". Якщо беремо ситуацію в Івано-Франківській області, то це має прізвище Шевченко. Це торгівля на крові чи не торгівля на крові? Ми почули цифри. Скільки концентраторів могла закупити область, і скільки людських життів могло бути збережено?", – наголошує Марія Іонова.

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"Ми вимагаємо закриття "Буковеля", бо саме "Буковель" є причиною тих наслідків, тих червоних зон, які ми маємо в Івано-Франківській області, і тієї кількості захворювання серед людей, які проживають в області", – наголосив Олександр Погребиський.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину.

Заступник голови ОП Тимошенко заявив, що спалах COVID-19 стався, зокрема, через курорт "Буковель".