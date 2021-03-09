Власник танкера Delfi, що затонув біля Одеси в 2019-му, повинен компенсувати 2,7 млн грн за ліквідацію наслідків аварії, - суд

Господарський суд Одеської області під головуванням Ірини Малярчук розглянув цивільну справу за позовом Адміністрації морських портів України до власника танкера-бункерувальника Delfi про компенсацію АМПУ затрат.

Про це йдеться в Реєстрі господарських справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд вирішив задовольнити повністю позов ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ про стягнення 2 млн 743 тис. грн витрат, пов`язаних з аварійною морською подією. Стягнути зазначені кошти з компанії-судновласника Mіscter Drake PS, зареєстрованої у Великій Британії", - йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що суд також зобов'язав власника судна Delfi сплатити 42 тис. грн судового збору.

Читайте також: Танкер Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, - міськрада

Варто зазначити, що суд визнав необґрунтованими твердження представника компанії Mister Drake PC про те, що капітан Одеського порту не надав судновласнику достатньо часу для підняття танкера з мілини і відбуксирування своїми силами до порту Чорноморськ.

У констатуючій частині рішення суду також зазначено, що після переміщення танкера Delfi до порту Чорноморськ Держекоінспекція в Одеській області звернулася з листом до відповідача з вимогою здійснення обстеження в районі одеського пляжу "Дельфін" та привести акваторію до належного стану шляхом прибирання залишків судна, однак цього не було виконано.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм. Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа. 16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис. 26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль. У вересні Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, що в Одеській області.