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Слухання у справі про "скіфське золото" в суді Амстердама відбудуться 22 квітня, - прессекретарка Зейлстра

Слухання у справі про

Апеляційний суд Амстердама запланував проведення слухань щодо "скіфського золота" на кінець квітня.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прессекретарку суду Мелісу Зейлстру, передає Цензор.НЕТ.

"Публічні слухання у справі заплановано на 22 квітня", - сказала вона.

Нагадаємо, в 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. Відтоді права на скіфське золото оскаржуються в суді.

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Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив у України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

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Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Автор: 

Амстердам (49) золото (428) Крим (14127) росія (64935) суд (11653)


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чекають коли занесуть рублі ?
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09.03.2021 18:31 Відповісти
нияк приставы судебные скифов в суд загнать не могут...
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09.03.2021 18:33 Відповісти
плять 7 лет!
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09.03.2021 18:40 Відповісти
та все равно пойдет в оплату мвф или окажется в чьей-нибудь коллекции в марбелье
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09.03.2021 18:43 Відповісти
Побачимо, чи повернуть плісняві "скіфське золото" В Україну, чи фуйлу віддадуть.
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09.03.2021 18:45 Відповісти
Семь лет подлецы у себя чужое золото держат! Так не хочется им с ним расставаться...
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09.03.2021 18:51 Відповісти
ну если мы выиграем то вангую на первом канале рф новый мем :
и половцы и печенеги и скифы
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09.03.2021 19:14 Відповісти
Краще перенести засідання на 22 червня і вручити кацапам фанерні прикраси.
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09.03.2021 23:43 Відповісти
ЗА ТАКОЕ ВРЕМЯ ИХ УЖЕ МОГЛИ ПОДДЕЛАТЬ !!!
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10.03.2021 02:48 Відповісти
 
 