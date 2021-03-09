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Україна не дозволить жодній державі впливати на законодавство у сфері нацменшин, - Кулеба

Україна не дозволить жодній державі впливати на законодавство у сфері нацменшин, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МЗС України, глава відомства привітав співрозмовника з призначенням та обговорив питання прав національних меншин в Україні.

Кулеба запевнив, що Україна розглядає різноманітність національних меншин як свою особливість і національне багатство. Він також підкреслив, що має намір і надалі приділяти пріоритетну увагу збереженню і розвитку національної ідентичності меншин відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань: "Мета в тому, щоб представники національних меншин могли на 100% зберігати і розвивати свою ідентичність і одночасно на 100% бути громадянами України".

Глава МЗС також зазначив, що тема захисту прав національних меншин не повинна бути предметом політизації. Комісар погодився з таким підходом міністра, необхідністю деполітизації та уникнення надмірного міжнародного контексту в питанні національних меншин.

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Кулеба повідомив Кайрату Абдрахманову про розробку Верховною Радою України нового законодавства в сфері національних меншин, яке повинно відповідати сучасним світовим стандартам у цій сфері. Водночас, міністр відзначив, що Україна "не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на її утримання".

Міністр висловив упевненість, що Кайрату Абдрахманову вдасться підвищити ефективність реагування ОБСЄ на серйозні виклики в сфері дотримання прав національних меншин, зокрема в тимчасово окупованих Росією Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.

Автор: 

МЗС (4108) нацменшини (190) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
евреи заполярья сомневаюся в искренности слов кулебы...да и киевские с днепровскими також...
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09.03.2021 18:36
+1
Так вже і не "дозволить"?...........
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09.03.2021 18:37
+1
главное что ты без лишнего пафоса кукарекаешь сидя на бутылке
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09.03.2021 18:48
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евреи заполярья сомневаюся в искренности слов кулебы...да и киевские с днепровскими також...
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09.03.2021 18:36 Відповісти
Так вже і не "дозволить"?...........
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09.03.2021 18:37 Відповісти
главное что ты без лишнего пафоса кукарекаешь сидя на бутылке
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09.03.2021 18:48 Відповісти
о, гов..но снова всплыло...
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09.03.2021 19:59 Відповісти
да мы и так видим засилье чурок , и без твоих слов
чурбанов бандитов и воров тож видим , одна надежда ( шаткая ) на байдена
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09.03.2021 21:24 Відповісти
За нацменьшинства понятно,а как насчёт монобольшинства? ПО ЗАКОНУ О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ меньшинство ПОДЧИНЯЕТСЯ большинству. А в Украине почему то наоборот. Нацменьшинства ТУПО игнорируют законы государства в котором живут. В Украине НИКОГДА( примеров НЕТ) не нарушались права нацменшин. Зато масса примеров когда ИГНОРИРУЮТСЯ права украинского БОЛЬШИНСТВА( 67,5%). В Украине БЬЮТ за украинский язык и культуру называют коровьей. И НИКОГО за ТАКУЮ дискриминацию украинцев не наказывают. Так ведь Куле ба? Как с этим быть? Или мы не демократическое большинство в государстве воля которого закон для ВСЕХ или это НЕ украинское государство!
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10.03.2021 02:00 Відповісти
а разве Украина - это не моногосударство? раз уж живешь в Украине - ты украинец... а когда такой вопрос поднимает министр иностранных дел, то возникает вопрос - а его ли это место, дорос ли он до такой должности?
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10.03.2021 07:52 Відповісти
 
 