Україна не дозволить жодній державі впливати на законодавство у сфері нацменшин, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МЗС України, глава відомства привітав співрозмовника з призначенням та обговорив питання прав національних меншин в Україні.

Кулеба запевнив, що Україна розглядає різноманітність національних меншин як свою особливість і національне багатство. Він також підкреслив, що має намір і надалі приділяти пріоритетну увагу збереженню і розвитку національної ідентичності меншин відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань: "Мета в тому, щоб представники національних меншин могли на 100% зберігати і розвивати свою ідентичність і одночасно на 100% бути громадянами України".

Глава МЗС також зазначив, що тема захисту прав національних меншин не повинна бути предметом політизації. Комісар погодився з таким підходом міністра, необхідністю деполітизації та уникнення надмірного міжнародного контексту в питанні національних меншин.

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Кулеба повідомив Кайрату Абдрахманову про розробку Верховною Радою України нового законодавства в сфері національних меншин, яке повинно відповідати сучасним світовим стандартам у цій сфері. Водночас, міністр відзначив, що Україна "не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на її утримання".

Міністр висловив упевненість, що Кайрату Абдрахманову вдасться підвищити ефективність реагування ОБСЄ на серйозні виклики в сфері дотримання прав національних меншин, зокрема в тимчасово окупованих Росією Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.