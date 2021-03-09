Від початку доби найманці РФ 18 разів обстріляли українські позиції, зокрема зі 120 і 82-мм мінометів, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 9 березня, було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 і Опитне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське і Південне противник зробив прицільний обстріл українських позицій із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

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На дії противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.