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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 18 разів обстріляли українські позиції, зокрема зі 120 і 82-мм мінометів, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 18 разів обстріляли українські позиції, зокрема зі 120 і 82-мм мінометів, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 9 березня, було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 і Опитне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське і Південне противник зробив прицільний обстріл українських позицій із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

Читайте також: Найманці РФ від початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, українські воїни стріляли у відповідь, - Міноборони

На дії противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Автор: 

обстріл (28228) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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09.03.2021 18:58 Відповісти
Так а режим "тиші" порушили чи ні ..??
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09.03.2021 18:59 Відповісти
на Баноковой не стреляли (пока), значит тишина.
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09.03.2021 19:30 Відповісти
Вогонь у відповідь з якої зброї?
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09.03.2021 19:01 Відповісти
З рогаток, та ще й дулю показали на додачу.
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09.03.2021 19:02 Відповісти
дві...
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09.03.2021 21:12 Відповісти
ПЕРЕМИРИЕ!!!
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09.03.2021 19:30 Відповісти
 
 