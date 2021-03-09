Прокуратура АРК розслідує 270 справ, пов'язаних із викраденнями людей і тортурами на півострові за останні 7 років

Прокуратура Криму з 2014 року зафіксувала понад 400 фактів порушень на півострові, розслідується 270 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури АРК і Севастополя.

У відомстві уточнили, що йдеться про "порушення права на життя і здоров'я, насильницькі зникнення, позбавлення волі, викрадення людей, тортури і нелюдське поводження на території Кримського півострова з моменту його окупації".

"У переважній більшості кримінальних проваджень досудовим розслідуванням встановлено причетність до скоєння вказаних злочинів представників держави-окупанта і його окупаційної адміністрації. Одним із яскравих прикладів беззаконня, що панує на півострові вже сім років, стали події 9 березня 2014 року, коли на Сімферопольському залізничному вокзалі пособники держави-окупанта викрали і піддавали тортурам і жорстокому поводженню координаторів і учасників руху "євромайдан Крим", які мирним шляхом протистояли спробі РФ окупувати територію півострова", - сказано в повідомленні.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, нагадують Крим.Реалії. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати протестувальників.

За даними української прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 із них загинули - більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту стали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року при виконанні службових обов'язків у центрі Києва загинуло також 17 силовиків.

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